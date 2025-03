Cum să cureți grăsimea arsă de pe tăvile de cuptor. Ai nevoie doar de două ingrediente ieftine

Grăsimea arsă formată pe tăvile de cuptor reprezintă o problemă foarte întâlnită. Deși este greu să scapi de murdăria de pe aceste obiecte din bucătărie, există câteva trucuri care ar putea fi de mare ajutor.

Metoda prin care poți curăța grăsimea arsă de pe tăvile de cuptor

sunt utilizate pentru a coace cartofii, carnea sau diverse legume, precum și pentru deserturi. Din cauza utilizării frecvente, se acumulează grăsime arsă și murdărie, motiv pentru care nu sunt deloc ușor de curățat.

Cu toate că există, în comerț, soluții chimice pentru a putea rezolva această problemă, poți utiliza și ingrediente naturale, care sunt la fel de eficiente. Ai nevoie doar de două ingrediente naturale pentru a putea curăța eficient tăvile de grăsime. Acestea sunt folosite adesea la curățenie, iar rezultatele sunt foarte bune.

Mai exact, ai nevoie doar de lămâie și , potrivit lui Lynsey Crombie, cunoscută în mediul online și ca “Regina Curățeniei”. Se ia o lămâie și se taie în jumătate, iar bicarbonatul se presară pe tavă, apoi se stoarce lămâia și se adaugă.

“Tava mea de cuptor arăta destul de uzată, așa că am luat o lămâie, am tăiat-o în jumătate, am adăugat bicarbonat de sodiu, am stors-o bine și am folosit-o ca un burete natural perfect.

Aceste două ingrediente sunt adevărate puteri care taie grăsimea și murdăria cu ușurință, făcând curățarea tăvilor de cuptor un joc de copii”, a explicat aceasta pe pagina de Instagram.

Mirosul va fi unul proaspăt, iar tava va arăta mult mai bine, fără grăsime. Urmăritorii care au încercat trucul au fost plăcut surprinși de rezultate. “Uite câtă grăsime a îndepărtat – rezultate uimitoare”, a scris cineva.

Ce să adaugi în loc de lămâie

O altă variantă este să utilizezi bicarbonatul de sodiu împreună cu oțet, dacă nu ai lămâie. Trebuie să presezi bicarbonatul pe tavă, apoi să adaugi puțin oțet pentru a crea o reacție efervescentă. Aceasta va ajuta la desprinderea grăsimii și murdăriei, notează .

După aceea, se lasă tava la înmuiat în apă fierbinte. Aceasta se freacă cu ajutorul unui burete abraziv și se clătește bine. În final, tava va arăta ca nouă, cu un miros proaspăt, fără a fi nevoie de ingrediente chimice.