Curățenia în bucătărie poate să fie destul de anevoioasă. Cel mai dificil este să faceți ca petele de grăsime să dispară de pe mobila din bucătărie.

Există destule produse chimice care pot ajuta, dar în timp acestea vor afecta lemnul sau plasticul.

Pentru a rezolva această problemă, vă prezentăm mai jos o metodă simplă și extrem de eficientă.

Cum să cureți grăsimea de pe mobila din bucătărie. Soluția simplă și ieftină

Curățenia în bucătărie este poate cea mai importantă. Dacă nu este făcută la timp, bacteriile se vor înmulți și astfel apar probleme grave de sănătate. Adevărata provocare o constituie îndepărtarea petelor de grăsime de pe dulapuri.

Există o serie de soluții care ajută, dar acestea pot avea prețuri destul de mari, în plus în timp mobila se va deteriora. Dacă vreți să evitați aceste probleme, există o soluție extrem de eficientă și foarte accesibilă. Produsele naturale sunt cele mai indicate pentru curățarea suprafețelor. Sunt ieftine, nu afectează pielea și nu produc alergii. În plus, nu au un miros care să deranjeze.

Pentru a prepara o soluție care să vă ajute să curățați dulapurile din bucătărie pătate de grăsime, aveți nevoie de trei ingrediente. Apă, bicarbonat de sodiu și detergent de vase.

Amestecați într-un bol o jumătate de lingură de apă, o lingură de bicarbonat de sodiu și o jumătate de lingură detergent de vase. Din aceste ingrediente se obține o pastă. Cu ajutorul unei lavete aplicați soluția pe suprafețele murdare. Se freacă ușor, cu mișcări circulare. Apoi, se clătește cu apă călduță.

Bicarbonatul de sodiu, ingredientul minune

Bicarbonat de sodiu este considerat ingredientul minune atunci când vine vorba de curățenie. Cu ajutorul acestuia se curăță eficient suprafețele din baie și bucătărie. Îl puteți folosi și pentru a spăla oale, tigăi,

În plus, elimina și mirosul neplăcut din frigider, Multe gospodine îl folosesc și atunci când spală hainele sau jucăriile bebelușilor.

De asemenea este extrem de eficient și pentru înlăturarea petelor de la haine.

Bicarbonatul de sodiu mai este folosit pentru a îndepărta mirosul neplăcut din interiorul adidașilor sau pantofilor.