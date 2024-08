Cum să folosești oțetul ca să scapi de țânțari. Amestecă-l cu aceste lucruri și vei obține o soluție eficientă

Sezonul de vară este cel în care țânțarii își fac apariția și ne deranjează. Înțepătura lor nu doar că provoacă mâncărime, dar este și dureroasă și ne provoacă leziuni la nivelul pielii. Pentru a evita astfel e probleme este bine să luăm măsuri de precauție.

Cum să folosești oțetul ca să scapi de țânțari

Țânțarii sunt mai prezenți în zonele de câmpie, acolo unde valorile termice sunt mai ridicate, în zonele de mlaștini sau lacuri, dar și la munte. Drept urmare, nu ezita să te echipezi corespunzător dacă ai de gând să ajungi pe aici în viitorul apropiat.

Totodată, poți lua cu tine și o soluție pe bază de oțet care ține la distanță țânțarii. Conține 100 ml de apă distilată, 100 ml de oțet de mere, 10 picături de ulei esențial de eucalpit, 10 picături de ulei esențial de citronella, 10 picături de ulei esențial de lavand și 10 picături de ulei esențial de arbore de ceai.

Vei avea nevoie și de un recipient cu pulverizator pentru a aplica soluția pe piele. Nu înainte ca ingredientele să fie puse într-un bol mic, cu apă distilată și oțet de mere. Aveți grijă să închideți bine flaconul cu pulverizator, folosind o pâlnie.

De asemenea, . Combinat cu cremă de corp, este o reală armă de protecție contra mușcăturilor țânțarilor. Nu se vor mai apropia de tine, deoarece aroma uleiului de lavandă este neplăcută pentru ei.

Ce boli transmit țânțarii

Unele dintre cele mai comune sunt: filarioza, encefalita, limfatica, febra galbenă, malaria sau febra West Nile. În plus, este binecunoscut și faptul că poate contamina o persoană cu un virus al unei alte persoane.

”Muscaturile de tantar pot fi mai mult decat simple si enervante. Ele pot raspandi virusi care te imbolnavesc sau, in cazuri rare, provoaca moartea. Desi majoritatea tipurilor de tantari nu provoaca afectiuni grave, unele tipuri de tantari din Asia, Africa si din intreaga lume raspandesc virusi care pot provoca boli.

Tantarii musca in timpul zilei si noaptea, traiesc in interior si in aer liber si cauta locuri calde, deoarece temperaturile incep sa scada. Unii vor hiberna in spatii inchise, cum ar fi garaje, magazii si sub (sau in interior) case pentru a supravietui temperaturilor reci. Cu exceptia celor mai sudice state din America de Nord, sezonul tantarilor incepe vara si continua toamna.

Cand sunt utilizate conform indicatiilor, repelentii de insecte sunt cel mai bun mod de a va proteja pe dvs. si pe membrii familiei de a va imbolnavi de muscaturile de tantar. Repelantii sunt dovediti siguri si eficient, chiar si pentru femeile insarcinate si care alapteaza”, potrivit