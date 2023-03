Actele de care ai nevoie pentru pașaportul copilului. Ce noutăți sunt în 2023

Cum îi faci copilului pașaport în 2023 dacă vrei să călătorești în afara spațiului european. de care ai nevoie, taxe și variante. Românii care vor să viziteze orașele din interiorul blocului comunitar european pot ieși din țară și fără acest document.

Cum să obții pașaportul copilului în 2023

Pașaportul este mai ușor de obținut față de anii anteriori, mai ales că există mai multe posibilități prin care românii pot intra în posesia lui. Primul pas pentru a-ți face un astfel de act este programarea online pe site-ul .

ADVERTISEMENT

În cazul copiilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani este nevoie de mai multe documente, printre care se află: certificatul de naştere al copilului, în original, actele de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, în original.

De asemenea, oficialii români mai cer dovada achitării taxelor pentru paşaport, completate pe numele minorului, în original, precum și paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există în situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic este formulată de un singur părinte.

ADVERTISEMENT

Totodată, oamenii trebuie să ia în calcul și faptul că este necesară o procură de împuternicire din partea celuilalt părinte (în general de la notar) sau alte acte, după caz, în situația în care părinții minorului au divorțat.

Taxele care se achită pentru pașaport în 2023

Taxele care se achită pentru pașaport în anul sunt diferite în funcție de tipul actului care se solicită, dar și de vârstă. Mai exact, pentru documentul simplu electronic suma care se achită este de 258 de lei pentru persoanele cu vârstă de peste 12 ani.

ADVERTISEMENT

Cei care sunt în aceeași situație, dar au vârsta sub 12 ani trebuie să achite suma de 234 de lei. În plus, pentru pașaportul simplu temporar, taxa unică este de 96 de lei, indiferent de vârsta pe care o are solicitantul.

În momentul de față, românii au posibilitatea să achite taxa pentru eliberarea pașaportului la casieriile unităților CEC Bank, la stațiile Selfpay ale băncii sau prin intermediul platformei de plăți virtuale ghiseul.ro.

ADVERTISEMENT

Care este diferența dintre pașaportul simplu electronic și simplu temporar

Pașaportul simplu electronic are o valabilitate de 10 ani în cazul persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, 5 ani pentru persoanele între 12 și 18 ani și 3 ani pentru minorii sub 12 ani. Termenul de eliberare pentru acest act este de 5 zile pentru cetățenii care depun actele pe teritoriul României.

ADVERTISEMENT

De asemenea, persoanele stabilite în străinătate, într-o țară membră UE, care depun actele necesare în consulate, trebuie să știe că termenul de eliberare este de 45 de zile. Cei care vor să obțină pașaportul într-un stat care nu este membru UE au de așteptat 65 de zile.

În cazul pașaportului simplu temporar valabilitatea este de doar 12 luni. Eliberarea documentului se face în termen de 15 de zile lucrătoare. Părinții care au copii sub 12 ani pot intra în posesia actului fără a fi cei mici la ghișeu dacă au în posesia lor două fotografii tip buletin ale copilului.