„Cum să joci în fața lui Beto?” A luat titlul cu CFR, acum e șofer de autobuz în Cluj

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În vârstă de 34 de ani, Călin Tiuț se laudă că a luat titlul cu CFR Cluj în 2012 și a jucat în Liga 1 pentru FC Botoșani. Cu toate acestea, după retragerea din fotbalul profesionist traiectoria fostului portar din Gruia e cel puțin neobișnuită. Astfel, Tiuț a ajuns șofer de autobuz la Compania de Transport Public din Cluj, conform

Călin Tiuț și-a adus aminte de vremurile când a luat titlul cu CFR Cluj, într-un vestiar de vedete

. Fost internațional de tineret, Tiuț era considerat în 2010 cel mai valoros portar junior din România. Nu a apucat să debuteze niciodată în tricoul celor de la CFR Cluj, fiind al 3-lea portar din lot, însă recunoaște că nu ar fi avut loc niciodată în poartă din cauza lui Beto.

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De altfel, Tiuț a prins vremurile de glorie în era Paszkany, împărțind vestiarul cu nume grele ca De Zerbi, Beto, Sixto Peralta, Lacina Traore și alții. Și-a recunoscut limitele și a ajuns în cele din urmă în ligile inferioare la Unirea Alba Iulia, Fortuna Brazi sau Metalurgistul Cugir, dar a ajuns și la Botoșaniul lui Leo Grozavu în prima ligă.

Într-un interviu acordat , fostul portar și-a adus aminte de perioada petrecută la CFR Cluj, înainte să lucreze în construcții și, mai apoi, ca și șofer de autobuz responsabil de transportul zilnic a 2.500 de oameni.

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Fostul portar al CFR Cluj a muncit o vreme în construcții, dar acum e șofer de autobuz

care m-a luat cu el la lucru. Tata avea șantiere, avea o firmuliță de construcții, cu câțiva oameni. Mergeam cu ei, îi ajutam, mai lucram una-alta și aveam de unde să fac bănuți.

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Sunt de aproape doi ani la CTP, în februarie fac doi ani. A trebuit să mergem să facem școala de șoferi, cam vreo trei-patru ani a durat, cred. Ne-am pus pe învățat, am luat examenele, care n-au fost ușoare. Dacă nu înveți, n-ai nicio șansă! Eu eram mai mult cu fotbalul, nu mă interesa pe mine condusul. Acum am devenit mai pasionat”, își aduce aminte fostul portar.

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Tiuț e mulțumit cu meseria pe care o are și se bucură că nu a avut parte de accidente

Amuzat, povestește cum a ajuns să se angajeze la CTP alături de tatăl său, după ce construcțiile nu au mai fost un domeniu profitabil: „Apoi i-am mai spus ceva: «Mai am o problemă. Când am început școala de șoferi, am început-o cu tata. Tare m-aș bucura dacă ați putea să-l luați și pe el!». Mi-a spus: «Foarte bine, de mâine sunteți amândoi angajați!» Unii zic că se intră greu acolo, dar asta a fost povestea mea.

La început a fost puțin obositor, dar chiar îmi place. Merg cu plăcere și cu drag, altfel nu aș putea face față la ce trafic și ce nebunie e. În ăștia doi ani, am fost ferit de evenimente. Mulțumesc, Doamne! Dacă nu ești atent, în fiecare minut poți face accident. Mai ales acum. Și în București e dezastru, dar și în Cluj s-a aglomerat mult. M-a păzit Domnul și m-am acomodat foarte bine”.

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Călin Tiuț nu a debutat niciodată la echipa mare a CFR Cluj, având o concurență incredibilă

Tiuț și-a adus aminte de vremurile când se antrena alături de vedetele de la CFR în era Paszkany. „Din ’99 fac fotbal, de atunci sunt legitimat la CFR, când nu era Paszkany, nu era nici Iuliu Mureșan. Eram copii, jucam pe zgură, pe beton, puțin mai știu cum era CFR-ul atunci. Mergeam copil de mingi la meciurile CFR-ului din liga a treia.

Am fost și în lotul echipei mari, inclusiv în meciul de Champions League de la Basel, când a dat Modou Sougou dublă și apoi ne-am calificat. Am fost în tribună, am avut trei portari acolo, eu, Stăncioiu și Felgueiras. În Elveția, când ne-am calificat în Ligă, am stat cu Ricardo Cadu în cameră. Eu mergeam în toate cantonamentele cu ei”, își aduce aminte fotbalistul de venit șofer de autobuz.

Fostul portar s-a lăsat de fotbal în 2017 pentru că nu mai putea munci pe 4.000 de lei lunar

Recunoaște, modest, că nu avea cum să fie titular la CFR Cluj în condițiile în care se lupta cu Beto, vedeta Portugaliei. „N-aveai cum să joci la prima echipă a CFR-ului. Era Beto, care avea 40.000 de euro pe lună și era coleg de cameră la națională cu Cristiano Ronaldo de la Real Madrid! Până la 18 ani, eu aveam salariu 500 lei la CFR Cluj. Era foarte greu să joci în fața lui”, povestește Tiuț pentru sursa citată. Tiuț s-a lăsat de fotbal în 2017 și nu a mai dorit să joace pe 4.000 de lei în Liga a 3-a.