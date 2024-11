Dennis Man, Valentin Mihăilă și Radu Drăgușin sunt printre cei mai importanți jucători ai echipei naționale de fotbal a României, ei evoluând în campionate de top din Europa. Man este starul celor de la Parma, iar Drăgușin muncește din greu pentru a fi titular la Tottenham Hotspur.

„Cum să-l compari pe Dennis Man cu mine?”. Adrian Mutu, reacție uluitoare când a auzit de comparațiile cu românii din Serie A

Dennis Man confirmă în acest sezon de Serie A de ce a fost cel mai bun jucător al Parmei în ediția trecută de Serie B, când a pus umărul la promovarea în primul eșalon al fotbalului italian. și miercuri seară în partida cu Juventus, scor 2-2.

De cealaltă parte, Valentin Mihăilă s-a luptat an de an cu accidentările, dar internaționalul român a ieșit la rampă de câte ori a avut ocazia, atât în meciurile echipei naționale, cât și la Parma.

Recent și , fiind pe teren în meciul cu AZ Alkmaar din Europa League, dar și titular în meciul dintre Tottenham și Manchester City, din Cupa Ligii Angliei. , iar englezii l-au lăudat pentru prestația din meciul contra „cetățenilor”.

În cadrul emisiunii DON MUTU, Adrian Mutu a încercat să explice ce îi lipsește lui Dennis Man pentru a fi un jucător complet, dar și de ce mai are nevoie Mihăilă pentru a fi măcar la nivelul colegului său de la Parma.

„Sunt pe drumul bun, dar nu se poate face o comparație în momentul ăsta. Cum să îl compari pe Drăgușin cu Cristi Chivu sau pe Man cu mine? În momentul acesta, ei nu au obținut ce am obținut noi și hai să vorbim peste cinci ani, poate atunci vorbim altfel. Sunt pe drumul bun amândoi, încep să prindă coajă, au timp, rămâne de văzut ce vor realiza.

Acum. noi vorbim după ce noi am făcut o carieră. Nu are termen de comparație. Dacă eram contemporani, era altceva. Man are nevoie de continuitate în evoluții, el a pus mască musculară, dă goluri, pase de gol, a fost cel care a pasat la golul doi cu Juventus. Gândește-te că acum se pune assist când bați un corner.

În joc le are pe toate, nu îi lipsește nimic. De continuitate are nevoie Dennis Man. Are tehnică, viteză, dribling, tot ce vrei. Știe jocul, probabil la jocul cu capul mai are de îmbunătățit, asta îți mai aduce niște goluri. Trebuie să faci 10 jocuri bune și unul nasol, dacă se întâmplă”, a declarat Adrian Mutu la DON MUTU, show care se vede în fiecare joi, de la ora 10:30, în direct și în exclusivitate pe FANATIK.RO.

Adrian Mutu: „Mihăilă are calități moderne”

„Mihăilă cred că are nevoie de mai multă forță. Pare un jucător dezordonat, dar viteza pe care o dezvoltă Mihăilă.. Dacă își ordonează jocul și pune mai multă forță și este mai concret atunci când are ocazii de gol, aici trebuie să lucreze, să fie mai marcator.

Mihăilă are calități moderne, are viteză, tehnică în regim de viteză. Acum el tot timpul a plătit puțin pentru că are lipsa asta de putere. Acum se vede că e mai bine legat decât atunci când îl aveam eu la U21. Man s-a legat bine rău de tot, dar o să se facă bine și Mihăilă și atunci deja va fi alt jucător.

Cred că vom avea aripi de nivel european la echipa națională. Băieții ăștia joacă în Serie A, într-un campionat din primele 5 din Europa, ceea ce e foarte bine pentru naționala noastră. E loc de creștere, gândește-te că noi avem Drăgușin, Marin în Serie B, Man și Mihăilă în Serie A, Răzvan Marin și Rațiu, 5 care joacă în primele 5 campionate.

Asta e jumătate de echipă. Normal că România ar trebui să producă mai mult, rezultatele bune care sunt acuma, chiar dacă echipele pe care le-am înfruntat sunt mai slab cotate, dar faptul că i-am învins fără drept de apel, te face să te gândești că nu degeaba ai jucători în aceste campionate”, a completat Adrian Mutu.

