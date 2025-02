„Cum să-l dau afară pe Dan Petrescu?”. Vasile Miriuță a aflat în direct declarațiile lui Neluțu Varga după Poli Iași – CFR Cluj 1-1

Dan Petrescu e într-o situație dificilă la CFR Cluj după ce a făcut doar egal în deplasare la Poli Iași, după acest rezultat. Vasile Miriuță, tehnicianul ieșenilor, a oferit o primă reacție după ce a auzit că l-ar putea demite pe adversarul de duminică.

Prima reacție a lui Vasile Miriuță când a auzit declarațiile lui Neluțu Varga după Poli Iași – CFR Cluj 1-1: „Cum să-l dau afară pe Dan Petrescu?”

Vasile Miriuță e, poate, antrenorul după ce a reușit să țină în șah pe CFR Cluj pe teren propriu. Moldovenii au primit gol încă din minutul 5, apoi au evoluat mai bine de 60 de minute în inferioritate numerică după eliminarea lui Sekou Camara, dar și așa au terminat partida neînvinși.

ADVERTISEMENT

Situație de neacceptat pentru patronul clujean Mai ales că nici alte declarații ale tehnicianului său din ultima perioadă nu i-au picat foarte bine…

„Supărat Dan Petrescu după meci?”, l-a întrebat Horia Ivanovici pe Vasile Miriuță la emisiune transmisă LIVE în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30 numai pe site-ul FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

„Scurt am dat mâna cu el, nu am discutat… I-am urat succes, nu știu dacă era supărat… Dar probabil că era. Mă gândesc că au venit să câștige la noi, și cu om în plus 60 de minute, cred că a fost supărat…”, a răspuns sincer tehnicianul Politehnicii Iași.

„Mă bucur pentru noi, suntem într-o situație delicată”

„Știi că l-ai dat afară? Neluțu Varga a oferit câteva declarații incendiare la FANATIK. A spus că se va întoarce la sfârșitul acestei săptămâni, că s-a săturat de văicărelile lui Dan Petrescu. E inadmisibil să conduci cu 1-0 și să faci egal după ce ai jucat 60 de minute în superioritate…

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu să-și facă bagajele și să plece dacă nu-i convine, că CFR Cluj se descurcă și fără el. E inadmisibil să te bată o echipă din coada clasamentului, care a jucat 60 de minute cu om în minus. Să te bată, așa a spus… Înțelegi ghilimelele. Și că el nu poate accepta așa ceva”, l-a pus la curent moderatorul pe Vasile Miriuță cu declarațiile anti Dan Petrescu oferite de patronul lui CFR Cluj.

„Eu acum am venit de la antrenament… Cum să-l dau afară? Acum, Neluțu știe cel mai bine ce e acolo, cu Dan Petrescu… Eu acum aflu, de la tine… Cum să-l dau eu afară? Sunt eu patronul lui CFR?

ADVERTISEMENT

Eu mă bucur pentru noi, pentru echipa mea, pentru că suntem într-o situație delicată. Și fiecare punct contează pentru pentru noi”, a mai declarat Vasile Miriuță în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, emisiune ce poate fi urmărită și în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30.

Vasile Miriuta DEZVALUIE cum L-A INCURCAT pe Petrescu in Poli Iasi - CFR Cluj 1-1r