”Cum să le explic asta copiilor noștri?”. Reacția iubitei lui Marc Cucurella după ce fundașul lui Chelsea a semnat cu Real Madrid

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După un trecut la FC Barcelona, fundașul Marc Cucurella, fotbalist la Chelsea între 2022 și 2026, a făcut pasul către rivala tradițională a catalanilor din La Liga, Real Madrid. Această mutare a luat-o prin surprindere pe iubita fotbalistului spaniol. Frumoasa Claudia Rodriguez a transmis mesaje emoționante la despărțirea de orașul care i-a fost casă ei, soțului și copiilor lor în ultimii ani, Londra.

Reacție surpriză a iubitei lui Marc Cucurella după ce fundașul lui Chelsea a semnat cu Real Madrid: ”Nu știu cum să fac asta”

Înainte de debutul Spaniei la Cupa Mondială, Marc Cucurella (27 de ani), titular în naționala lui Luis de la Fuente (64 de ani) în ultimele partide, a devenit oficial noul jucător al lui Real Madrid. Informația a fost confirmată de clubul madrilen. Vicecampioana din La Liga a plătit către Chelsea peste 50 de milioane de euro pentru transferul fundașului iberic.

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, frumoasa Claudia Rodriguez, a avut o reacție surpriză în legătură cu această schimbare majoră care va urma în viața ei, a soțului și a familiei lor. Aceasta a părut puțin șocată de mutarea care va însemna părăsirea Angliei, după o aventură aici de 5 ani.

Într-o amplă postare pe Instagram, frumoasa brunetă a scris: ”Nu știu cum să-mi iau la revedere de la casa mea”. Apoi, ea le-a mulțumit tuturor celor care au fost alături de familie ei în ultima jumătate de deceniu. ”Mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din această experiență. Mă simt atât de norocoasă pentru tot ce am împărtășit în ultimii ani. Am ajuns cu doi bebeluși și plec cu doi băieței și o fetiță britanică”, a transmis Claudia.

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Ce a mai spus iubita lui Marc Cucurella după transferul la Real Madrid al jucătorului lui Chelsea: ”Cum să le explic copiilor?”

Claudia Rodriguez s-a referit apoi la copiii ei și ai lui Marc Cucurella. Aceasta spune că nu știe cum să le explice acum micuților că Chelsea, un capitol de 4 ani, se încheie în această vară. Cu această ocazie, iubita fostului fundaș de pe Stamford Bridge s-a despărțit cu o declarație de atașament față de culorile clubului.

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”Nu știu cum o să le explic copiilor mei că Chelsea nu va mai face parte din viețile noastre. Tot ce am trăit în ultimii ani a fost o pură experiență de învățare. Am trecut prin toate, dar mai ales ne-am bucurat de această călătorie. Mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din acest capitol al vieților noastre. Mulțumesc fiecărui fan al lui Chelsea pe care l-am cunoscut. Vă urez tot ce e mai bun. Londra va fi mereu Blue”, a notat aceasta.

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, Claudia legase prietenii strânse în grupul iubitelor și soțiilor jucătorilor de la Chelsea. Era foarte apropiată în special cu partenerele lui Enzo Fernandez, Joao Pedro și Pedro Neto. De asemenea, iubita lui Cucurella era o prezență obișnuită într-o lojă de lux din tribuna West Stand de pe Stamford Bridge, notează .

Cât i-a costat pe cei de la Real Madrid transferul lui Cucurella de la Chelsea

Cucurella, care mai avea încă 3 ani contract cu Chelsea, i-a costat pe cei de la Real Madrid 55 de milioane de euro, plus alte 5 milioane de euro bonusuri. Câștigător al Euro 2024 cu Spania, fundașul a avut o relație rece în ultimele luni cu conducerea londonezilor. El a vorbit în ultimul sezon despre decizii luate la Chelsea cu care nu a fost de acord, cum ar fi plecarea antrenorului Enzo Maresca.

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Cucurella se află acum la Cupa Mondială cu Spania și nu se va mai întoarce la Chelsea. Un purtător de cuvânt al lui Chelsea i-a mulțumit pentru eforturile depuse la club și i-a urat ”succes în următoarea etapă a carierei sale”. Presa din insulă a scris încă din primăvară că fundașul stânga era printre cei care urmau să plece în această vară, după ce Chelsea a ratat calificarea în competițiile europene pentru sezonul următor.