„Cum să luați 50 de goluri?” Andrei Nicolescu, prima reacție după dezastrul de la echipa de fete a lui Dinamo: „Nu e un rezultat șocant”

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Dacă la fotbal masculin arată excelent în acest sezon, venind chiar după un , Dinamo nu se poate lăuda cu un statut asemănător la fotbalul feminin. Andrei Nicolescu a reacționat în premieră după ce echipa de fete a formației din „Ștefan cel Mare” a înregistrat un scor istoric.

Andrei Nicolescu a reacționat după Csikszereda – Dinamo 53-0, la fotbal feminin

la fotbal feminin. Rezultatul șocant a născut un val de reacții, iar Andrei Nicolescu a comentat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA pe seama acestui subiect. Președintele liderului SuperLigii a subliniat că respectiva competiție nu ridică momentan un grad de sportivitate precum fotbalul masculin și că rezultatele înregistrate la această categorie, oricât de surprinzătoare ar fi, nu merită aduse la cunoștința publică. „Sincer, chiar nu e un subiect acolo, pentru că noi încercăm să ducem și fotbalul feminin în zona în care să îl popularizăm. Și e foarte greu să pornești de la zero. Și dacă facem prin comparație cu resursele care au fost alocate echipei despre care poți tu să spui că a pierdut cu 50-0, intrăm într-o discuție care diferențiază foarte mult apetitul autorităților pentru a dezvolta infrastructura, condițiile și alte chestii. Deci cred că n-are rost să intrăm în discuția asta. Ar trebui să ne îngrijim foarte mult să le putem oferi infrastructură. Și când vorbesc noi, mă refer la autoritățile statului, la ce înseamnă implicarea statului în sport. Pentru că așa ca manager, în sport, statul se dovedește că e cel mai prost manager. Când e vorba de a cheltui bani, cheltuie extraordinar de mulți…

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Competiția este în primul și în primul rând făcută pentru popularizarea sportului între fete. Și ca să putem să facem asta și dacă toată lumea își dorește chestia asta, în primul rând trebuie să le asigurăm condiții, infrastructură și abia după aia să ne uităm cât de mult le place fetelor să vină la fotbal. Cum noi putem să le creăm acolo, pe lângă infrastructură și restul de condiții, ca să se uite atent la dezvoltarea prin sportul ăsta. Atâta timp cât nu avem așa ceva, e greu să vorbim. Ori noi trebuie să îndeplinim niște criterii. E foarte greu să aducem copii, să aducem fete la fotbal, să le, să le transmitem această bucurie, dar ușor-ușor o să o facem și pe asta. Nu e, nu e pe agenda Clubului Dinamo decât deocamdată să îndeplinească criteriile necesare.

Nu e un rezultat șocant, că dacă te uiți un pic ce competiție e, cum se organizează competiția asta în România, ce alte rezultate ai în această competiție, care sunt diferențele între fondurile alocate în zona respectivă și știți foarte bine și o să vedem anii viitori ce se va întâmpla, da? Și cum în această competiție primordial este să aduci copiii, să aduci fetele la fotbal și să le dai plăcerea de a juca fotbal și dorința de a avea o competiție, ăsta nu e un rezultat șocant! A, dacă vrei să faci un subiect, e un rezultat șocant!”, a spus inițial Andrei Nicolescu.

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Mihai Stoichiță a semnalat dificultățile de la fotbalul feminin

Mihai Stoichiță l-a completat pe Andrei Nicolescu. Directorul tehnic al FRF a scos în evidență cât de rudimentar este, încă, fotbalul feminin în România și că acesta se află în plină dezvoltare. Momentan, interesul primordial este popularizarea fotbalului printre fete și cooptarea lor. „Lumea nu se gândește la asta. Crede că avem această, această competiție sau acest sistem de dezvoltare a fotbalului feminin de o sută și ceva de ani, de când este fotbalul în România. Nu e adevărat. Este o zonă nouă, în care încercăm în primul rând să atragem cât mai mulți participanți, cât mai multe participante”, a spus și Mihai Stoichiță.

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Dinamo revoluționează fotbalul feminin. Dezvăluirea lui Andrei Nicolescu

După ce s-a ridicat considerabil la fotbalul masculin în ultimii ani, fiind astăzi o echipă cu pretenții de titlu și cupe europene, Dinamo vrea să strălucească și la fotbalul feminin. Andrei Nicolescu a dezvăluit că bucureștenii vor face o schimbare importantă în această zonă în următorii ani. „E foarte greu în zona feminină. Și nici nu căutăm rezultate acolo, căutăm să facem o coeziune, încercăm să spunem o poveste, încercăm ușor-ușor să aducem în atenția publicului faptul că există și zona de sport feminin.

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E un concept de dezvoltare, dar nu este în prioritățile noastre. Uitați-vă la competiție ca să vedeți ce înseamnă competiția asta și ce rezultate sunt acolo! O să vedeți că Dinamo o să vină cu un concept nou și în zona de fotbal feminin și o să vedeți că o să impacteze societatea și o să impacteze și modul în care competițiile de fotbal feminin o să se desfășoare”, a conchis Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.