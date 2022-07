Cum să păstrezi căpșunile proaspete timp de o săptămână. O mamă a descoperit un truc care a devenit viral

Nu știi cum să păstrezi căpșunile proaspete timp de o săptămână? O femeie a descoperit un truc care a devenit viral în mediul virtual, acolo unde recunoscută pentru sfaturile pe care le are în materie de bucătărie.

Cum ții căpșunile proaspete cât mai mult timp. O mamă știe care este secretul

O mamă care se recomandă pe rețelele de socializare sub numele de Beer Can Chick a dezvăluit care este secretul pe care-l are legat de . Cum le ții proaspete cât mai mult timp imediat ce le-ai cumpărat din piață.

Fructele pot fi ținute fresh pentru o perioadă de o săptămână dacă țineți cont de acest truc. În primul rând trebuie alese căpșunile care prezintă stricăciuni sau vânătăi pentru că acestea le pot îmbolnăvi și pe celelalte.

Imediat după sortare alimentele se pun într-un vas de sticlă sau într-un borcan încăpător pentru a se păstra o perioadă cât mai lungă. Recipientul trebuie tapetat cu hârtie în partea de jos și între straturile fructelor.

„Pune un prosop de hârtie între straturi. Acoperiți apoi căpșunile și puneți borcanul în frigider”, a declarat femeia, notează .

Căpșuni proaspete și după o săptămână

Căpșunile se păstrează la rece timp de o săptămână fără să mucegăiască sau să se strice. E important ca fructele să nu fie spălate înainte de a fi băgate la pentru că în felul acesta se țin cât mai mult proaspete.

„După o săptămână căpșunile arată ca noi. Este destul de uimitor”, a mai adăugat femeia pe social media, mai arată sursa menționată mai devreme.

Creatoarea de conținut consideră că în felul acesta căpșunile se pot savura și după 7 zile, față de cele care au fost lăsate într-un recipient din bucătărie care au mucegăit după ce au fost expuse la căldură și la lumină.

Același truc poate fi folosit și pentru alte fructe de pădure, printre care se numără afinele, zmeura sau murele.