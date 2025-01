Cum să prepari pâine fără gluten în 40 de minute. Ai nevoie doar de două ingrediente

Pâinea este unul dintre cele mai consumate alimente. Din păcate, dacă este mâncată în exces, aceasta poate avea efecte negative asupra organismului. Tocmai de aceea, specialiștii în nutriție recomandă înlocuirea clasicei pâini cu cea fără gluten. Aceasta din urmă poate fi pregătită și acasă.

Pâinea fără gluten este o alegere sănătoasă și la fel de sățioasă precum pâinea clasică

Pâinea nu lipsește de pe masa românilor. În ciuda faptului că oferă o senzație de sațietate, aceasta se poate transforma și într-un inamic pentru organism. , spun specialiștii, mai ales pentru persoanele care au intoleranță la gluten.

Din fericire, există multe alternative sănătoase pentru clasica pâine din făină de grâu. Unele dintre ele se pot prepara chiar acasă și nu au nevoie de multe ingrediente.

Un astfel de exemplu este . Gospodinele care vor să o prepare, trebuie să știe că doar din două ingrediente vor obține o pâine delicioasă și sănătoasă.

Pentru a face o pâine savuroasă în casă, va trebui să te asiguri că ai 8 ouă proaspete. Dacă vrei să ai un tranzit intestinal bun, poți să adaugi și câteva semințe de in. Acestea vor da și un gust aparte pâinii.

Cum se prepară pâine fără gluten din două ingrediente

Pentru a prepara această pâine, ai nevoie de 8 albușuri și 100 de grame de semințe de in măcinate. Albușurile se bat spumă, iar după ce au ajuns la consistența dorită, trebuie să adaugi semințele și sarea.

După ce ai incorporat semințele, întreaga compoziție se va pune într-o tavă tapetată. Pâinea va trebui să stea la cuptor pentru 30-40 de minute. Dacă vrei un plus de gust, poți pune și oregano.

Este important de reținut faptul că pâinea de in nu are gluten. Tocmai de aceea, va fi varianta ideală pentru cei care au intoleranță sau pentru cei care vor să adopte un stil de viață sănătos.

Dat fiind faptul că nu are gluten, pâinea de in are proprietăți antiinflamatoare. În plus, o mulțime de beneficii au și semințele de in. Bogate în acizi grașii Omega-3, fibre și vitamine, aceste vor normaliza glicemia, iar pâinea de in cu semințe va fi una sățioasă.

Dacă vrei ca pâinea să aibă un gust aparte, este recomandat ca semințele pe care le folosești să fie hidratate. Cel mai bine ar fi să optezi pentru apă sau pentru lapte, dacă nu ai intoleranță la lactoză.