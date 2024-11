Cum să prinzi cel mai bun loc în avion fără să plătești în plus. Sfatul unei călătoare cu experiență

Un truc simplu poate să-ți transforme complet experiența următorului zbor cu avionul, fără să dai niciun ban în plus. E o metodă puțin controversată, dar cei care au curajul să o încerce spun că merită riscul.

O călătoare cunoscută pe TikTok le arată urmăritorilor ei cum pot să prindă un loc mai bun în avion fără să scoată bani extra din buzunar. Deși metoda ei nu funcționează de fiecare dată, merită încercată dacă vrei să călătorești mai confortabil.

Știm cu toții cât de important e să ai un loc bun în avion, mai ales când zbori multe ore. Problema e că majoritatea companiilor aeriene cer bani în plus ca să-ți alegi singur locul, și nu puțini, ci chiar sume considerabile uneori.

Sheridan, o tipă care își documentează călătoriile cu soțul ei Greg pe TikTok (@findusontheroad), spune că a descoperit o metodă șmecheră, dar riscantă, ca să-ți alegi singur locul

. În loc să te grăbești să fii primul la îmbarcare, mai bine stai ultimul la coadă. Dacă ai noroc și zborul nu e plin, poți să te așezi pe orice loc gol, chiar dacă inițial aveai alt loc repartizat.

Videoclipul ei a devenit viral pe TikTok, fiind vizionat de peste 4 milioane de vizualizări, cu 81.000 de aprecieri. În comentarii, mulți călători împărtășesc experiențele lor cu acest truc.

„Șșșș, nu ne dezvălui secretele”, a fost unul din comentariile lăsate la clipul postat, potrivit

Un fost angajat al unei companii aeriene, care a lucrat 10 ani și a văzut între 20 și 30 de zboruri pe zi, avertizează că șansele de reușită nu sunt foarte mari. Dar, el admite că uneori chiar funcționează.

Totuși, dacă nu găsești un scaun liber mai bun, va trebui să te întorci la locul tău original, ceea ce poate fi destul de jenant.

„Am făcut asta o dată și a trebuit să merg rușinos înapoi la locul meu”, a mărturisit un alt comentator, care nu a avut o experiență prea plăcută, folosind această metodă.

Mai mulți comentatori spun că această strategie funcționa mai bine în trecut. Acum, cu zborurile din ce în ce mai pline, e tot mai greu să găsești locuri libere.

„Făceam asta mereu înainte, dar acum avioanele sunt aproape mereu pline”, mai spune un utilizator, conform sursei.

Hack # 2 – check in the morning of your flight not the night before… they’re likely to give you a seat alone.