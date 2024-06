„Cum să te arbitreze ursul panda?”. Dezvăluiri de culise și șansele lui Istvan Kovacs de a prinde o semifinală la Euro. Episodul 13

dar reprezentarea fotbalului nostru la competiția din Germania nu se rezumă doar la atât. Pe lângă „tricolorii” lui Edi Iordănescu, asistenții Ovidiu Artene și Vasile Marinescu, dar și arbitrul VAR Cătălin Popa.

„Hai la Euro!”, episodul 13. Kyros Vassaras duce arbitri români la al treilea European consecutiv

„Hai la Euro!”, serialul premium realizat de FANATIK în colaborare cu STALINSKAYA, continuă cu episodul 13, în care moderatorul Horia Ivanovici și invitatul permanent Andrei Vochin vor vorbi numai despre arbitraj. Vor fi aduse în atenția publicului povești mai puțin știute din perioada de glorie a arbitrajului românesc, se vor analiza cauzele care au dus la decăderea acestuia, dar nu vor fi evitați nici Istvan Kovacs sau Kyros Vassaras, personaje la modă în prezent.

ADVERTISEMENT

„Bine ați revenit la episodul cu numărul 13 din serialul nostru favorit «Hai la Euro!». Dacă e episodul 13, m-am gândit împreună cu Andrei Vochin cui să i-l dăm? Îl dăm la arbitri, nu avem ce să facem. Oamenii în negru, pisica neagră, 13… Deci în episodul acesta o să vorbim despre arbitri. O să vorbim și despre prezența lui Istvan Kovacs, și despre Vassaras și, bineînțeles, o să trecem în revistă și marii arbitri români, pentru că am avut mari arbitri români care au oficiat de-a lungul istoriei la Campionatele Europene”, ne-a pregătit Horia Ivanovici pentru ce va urma.

„Prima știre, ca să fim în actualitate, este că vom avea în afară de echipă la acest turneu final și brigadă de arbitri. O brigadă care este formată din Istvan Kovacs la centru, Ovidiu Artene și Vasile Marinescu vor fi asistenți, dar vom avea și un arbitru VAR, pe Cătălin Popa. Este al treilea turneu final european consecutiv la care avem brigadă de arbitri.

ADVERTISEMENT

Trăiască Vassaras! Chiar mă uitam în urmă, în timp ce pregăteam emisiunea, și am constatat că, din păcate, în tot mandatul de 24 de ani al fostului președinte Mircea Sandu nu am avut niciun arbitru la turneul final european, n-am avut niciun arbitru la turneul final mondial. Am avut un singur asistent, în 1998, pe Nicolae Grigorescu la Campionatul Mondial din Franța. Ultimul arbitru român la un turneu final a fost Ioan Igna. A fost turneu final de Campionat European, în 1988”, remarcă Andrei Vochin lucrurile bune, dar și cele mai puțin plăcute ale prezenței românești pe scena arbitrajului internațional.

Arbitrajul românesc, dezastru total pe vremea lui Mircea Sandu

Mircea Sandu a stat 24 de ani în fruntea fotbalului românesc, dar la capitolul arbitraj mandatul său a fost un dezastru total. Nu am avut niciun central la vreun turneu final în acea perioadă, chiar dacă Ion Crăciunescu era în topul mondial și prinsese o finală de Champions League.

ADVERTISEMENT

„Dezastru total la capitolul ăsta în mandatul lui Mircea Sandu. Practic este zero. 24 de ani și niciun un arbitru… Priceput Mircea Sandu… Meseriaș aș putea spune… «Epoca de tristă amintire Mircea Sandu». Și așa o să rămână. Cum vorbim de Ceaușescu, așa o să vorbim toată viața de «epoca de tristă amintire din fotbalul românesc Mircea Sandu». Ceaușescu a mai făcut și lucruri bune, Mircea Sandu n-a făcut nimic, în afară de șprițuri”, a răbufnit moderatorul când și-a adus aminte de mandatul lui Mircea Sandu în fruntea FRF.

„Nu a putut să facă nimic și surpriza mare a fost că nu a putut să facă nimic cu Ion Crăciunescu, care în 1994 este clasificat numărul doi mondial după Sandor Puhl și arbitrează finala de Champions League. Din punctul meu de vedere, merita să aibă și el un turneu final ca arbitru de centru. El are un turneu final în 1988, dar ca arbitru de linie. Face parte din brigada lui Ioan Igna, împreună cu Dan Petrescu «Fibră», Dumnezeu să-l ierte.

ADVERTISEMENT

Ei au fost acolo și au atins niște performanțe uluitoare, pentru că această brigadă Ioan Igna – Dan Petrescu – Ion Crăciunescu arbitrează în 1988 o semifinală de Campionat European, celebrul meci RFG – Olanda, câștigat de olandezi cu 2-1. Igna a dat câte un penalty și pentru o echipă și pentru cealaltă. Înaintea lor, în 1984, n-am avut arbitru la turneul final.

În 1980, când se organizează practic primul turneu final în forma asta, avem un mare arbitru acolo, pe Nicolae Rainea. Și nu doar că avem un arbitru, dar Nicolae Rainea ajunge să arbitreze finala Campionatului European din 1980, turneu final găzduit de Italia. Finala este între Belgia și RFG, meci câștigat cu 2-1 de nemți, Nicu Rainea dând un penalty belgienilor la scorul de 1-0 pentru nemți. Tot în acel turneu final, Rainea mai are un meci tare de arbitrat în grupe, Belgia contra Spaniei, 2-1”, sunt amintirile lui Andrei Vochin despre foștii mari arbitri români.

Nicolae Rainea, un Messi al arbitrajului

„Deci Rainea e socotit cel mai mare arbitru român din toate timpurile. E considerat un Hagi al arbitrilor, nu?”, vrea să știe moderatorul cam care era valoarea acestui „monstru sacru” al arbitrajului românesc. Iar răspunsul invitatului său permanent surprinde și mai mult.

„Categoric da. Are trei prezențe la turnee finale mondiale, are acest European din ’80, are finala de Champions League dintre Hamburg și Juventus… Este de departe numărul unu de la noi din țară ca palmares. Poți să-i zici chiar Messi al arbitrilor. În acei ani a fost numărul 1 mondial.

Cel mai bun arbitru din lume, din punctul meu de vedere. Nu se făceau clasamente de genul ăsta, dar la ceea ce i s-a dat de arbitrat, practic lui îi lipsește doar o finală de Campionat Mondial. Atât. La Campionatul Mondial din 1982, are meciurile celebre ale Argentinei, dacă nu mă înșel cred că i-a dat cartonaș galben și lui Maradona, în perioada când cartonașele nu se dădeau așa ușor ca în ziua de azi”, e caracterizarea profesionistă pe care Andrei Vochin i-o face maestrului Rainea.

„Mai spune o dată care erau cei doi arbitri care au dominat practic înainte de 1990…”, insistă Horia Ivanovici în dialogul de la „Hai la Euro!”, serialul premium realizat de FANATIK în colaborare cu STALINSKAYA.

„A fost Rainea în perioada ’70-’80, cu turneu final European, în 1980 cu finală Belgia – RFG. Apoi Ioan Igna, care merge și la Campionatul Mondial din 1986 și are de arbitrat acolo un meci uluitor, considerat cel mai cel mai frumos meci, între Franța și Brazilia, care se termină la lovituri de la 11 metri. Și tot Igna în 1988, cu brigadă românească de data asta, Dan Petrescu «Fibră» și Ion Crăciunescu fac semifinală Olanda – RFG. Iar după aia e o lungă perioadă de absență a arbitrilor români la toate competițiile.

Din păcate, până în 2016, noi n-am mai avut niciun arbitru la turneul final. Am avut un asistent, pe Nicu Grigorescu în 1998 la Campionatul Mondial din Franța. Prezența arbitrilor români la turneele finale se reia odată cu instalarea lui Kyros Vassaras în fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor”, rememorează actualul consilier al lui Răzvan Burleanu perioada de aur a arbitrajului românesc.

Cine e Kyros Vassaras, grecul care a repus arbitrajul românesc pe harta internațională

Discuția se mută în prezent, unde subiectele sunt multe și necesită o dezbatere aprinsă. Iar unul dintre personajele principale este omul care a reușit să readucă arbitrii români la turneele finale de Campionat Mondial sau European. Dar care a contribuit enorm și la cele două finale de Conference League și Europa League pe care le-a prins Istvan Kovacs.

„Ce fel de om e Kyros Vassaras? Mult hulitul Kyros Vassaras… Străinul pe care îl arătăm cu degetul… Dar de când a venit străinul ăsta, play-off-ul impecabil… Da, au mai fost probleme înainte, dar evident mult exagerate… Istvan Kovacs finală Europa League. Prezențe la turnee finale… Cine e Vassaras, după părerea lui Andrei Vochin?”, e provocarea lansată de moderator oficialului FRF.

„Din punctul meu de vedere este un profesionist. În primul rând, este un om care în momentul în care a preluat această funcție a fost capabil să facă o strategie, cu ținte foarte clare și cu targeturi măsurabile. Adică… Am de dus un arbitru la turneul final, fac în așa fel încât în primul rând să-i aleg pe cei care merită să fie acolo, să-i instruiesc foarte bine, după care să pot să promovez o valoare reală.

El a mai beneficiat de ceva și a și întreținut în același timp lucrul ăsta care contează foarte mult la nivelurile înalte. Integritate! Zona asta de integritate, pentru că dacă ai observat, în competițiile europene sunt unii arbitri despre care zici «Dar ce caută ăsta aici, că parcă nu simte jocul, parcă nu vede jocul». Da, poate nu-l vede la un nivel cum îl simțea Rainea, Colina, Vautrot sau marii arbitri, dar ești sigur că nu are bube, că nu poate fi atacat sub nicio formă”, dezvăluie Vochin cum a reușit Vassaras să revoluționeze arbitrajul românesc.

„Ce, cu VAR-ul ăsta mai poți să furi? Acum serios te întreb”, încearcă Horia Ivanovici să-l pună în încurcătură pe invitatul său, care apăsase puternic pe cuvântul „integritate”.

„Nu știu… Dar trebuie să știe mai mulți. Deci, de când a apărut VAR-ul, dacă e să faci ceva, trebuie să știe mai mulți, că sunt deja mai multe filtre care trebuie trecute.

Revenind la Vassras, astea sunt cele două elemente: pe de o parte e un profesionist și un strateg și pe de altă parte are material de lucru, în sensul în care România a început să fie recunoscută drept o țară în care arbitrii sunt integri și asta contează extraordinar de mult la forurile internaționale”, își întărește fără ezitare Andrei Vochin afirmațiile anterioare.

De ce a ajuns Istvan Kovacs să arbitreze din nou la un Campionat European

Beneficiind și de ghinionul lui Ovidiu Hațegan, care a avut mari probleme medicale, Istvan Kovacs a devenit arbitrul numărul unu din România și a prins „lotul” la Mondialul din Qatar și la Euro 2024. Ca să nu mai vorbim de finala Europa League din acest an. „De ce Istvan Kovacs? De ce nu altcineva?”, e curios Horia Ivanovici să afle ce-l recomandă pe centralul din Carei să primească astfel de delegări de top.

„Istvan Kovacs e pe locul lui în mod clar. Și de ce spun asta? Pentru că în 2020, la Campionatul European, n-am avut o brigadă, ci am avut două brigăzi. A fost Ovidiu Hațegan, care a fost în brigadă cu Sebastian Gheorghe și cu Radu Ghinguleac, și în același timp a fost și Istvan Kovacs. Din păcate, a apărut accidentul lui Hațegan, altfel sută la sută am fi avut în continuare două brigăzi și la acest Campionat European, așa cum au italienii și nemții.

Iar pentru a ajunge în vârf îți trebuie niște ani. La fel ca la fotbaliști, trebuie ușor-ușor să crești niște arbitri, pe care să-i susții și în momentele lor mai grele, că și arbitrii au căderi de formă. Trebuie să știi să temperezi această oscilație și să-i cultivi de așa natură încât nici ei să nu-și piardă încrederea, nici forurile superioare să nu și-o piardă”, a spus Andrei Vochin la „Hai la Euro!”.

„Care-s calitățile lui Istvan Kovacs? Au fost momente când Istvan Kovacs a fost arogant”, insistă moderatorul să afle mai multe date despre motivele care au dus la această delegare.

„Principala calitate a lui este că aleargă mai bine decât 90 la sută dintre fotbaliștii de nivel internațional. Deci el chiar s-ar putea să-și creeze singur o problemă cu asta, că se duce și se bagă, aproape că dă în minge. Adică este atât de aproape de orice fază. E numărul unu de departe la pregătirea fizică.

Apoi, cred că în ultimii doi-trei ani a înțeles care-i sunt punctele slabe și a început să lucreze mai tare la ele. Și aici era zona aia în care nu se putea abține să nu aibă reacții la adresa jucătorilor, să fie arogant, în campionatul intern.

Da, și eu mă bucur că el a înțeles de la episodul ăla cu Coman, cu «dispari» și așa mai departe. Se abține. Acum ține și de caracterul fiecăruia, că unii sunt puțin mai agresivi în momentul în care se simt atacați. Știu că lucrează cu un mental coah pentru chestia asta”, e portretul complet pe care Vochin i-l face lui Istvan Kovacs.

Dilema lui Horia Ivanovici: ce caută „pufosul” Cătălin Popa la Euro 2024?

Dacă la „convocarea” lui Istvan Kovacs pentru Euro 2024 se aștepta toată lumea, a surprins însă prezența controversatului Cătălin Popa pe lista arbitrilor care vor oficia la turneul final din Germania. Chiar dacă el o va face din camera VAR.

„Bun… Kovacs, hai că înțeleg cât de cât… Dar de ce Cătălin Popa, unul dintre cei mai contestați și controversați arbitri din România? Care nici măcar în greutate nu stă. Pentru că în mod normal, la cum arată, cum se menține și cum are grijă din punct de vedere al greutății, n-ar fi trebuit să arbitreze în viața lui, nu la vreun turneu final de Euro, nici măcar la o finală de Cupa României. E adevărat, e VAR…”, e nedumerirea lui Horia Ivanovici.

„Asta e foarte important. Dar să știi că așa e conformația lui. În momentul în care își ia testele fizice, poate să fie și ca noi, Horică. Sigur că e o chestie de imagine, dar eu nu cred că are altă relevanță”, îi ia apărarea Andrei Vochin arbitrului din Pitești.

„Dacă îl vezi pe ursul panda că îți arbitrează meciurile, pe bune… Și ca fotbalist te uiți puțin așa. E o chestiune și de autoritate. Așa mă duc și eu să arbitrez. Poate sunt foarte inteligent și poate am ochi. Dar se uită băieții ăia puțin la mine… «Ce caută ăsta pufos să ne arbitreze?». Înțelegi ce spun, vorbim și de puțină psihologie. Deci, de ce Cătălin Popa?”, e din ce în ce mai virulent moderatorul.

„Pentru că este cel mai bun arbitru VAR din România. Este o specializare aici, modalitatea în care poți să analizezi bine și rapid. Sunt două componente foarte importante, bine și rapid. Și mai e încă o a treia… Capacitatea de a detecta anumite faze pe care nu le vede nimeni în timpul unui meci și care pot fi faze decisive de penalty, de cartonaș roșu și așa mai departe. El este considerat arbitrul numărul unu. A arbitrat din camera VAR, a fost testat în competiții internaționale și este meritul lui. El este mult mai bun la VAR decât este pe teren. Și atunci se ține cont de asta”, pune capăt Andrei Vochin acestei controverse.

Ce șanse are Istvan Kovacs să ajungă în fazele superioare la Euro? „Nu poate arbitra finala, că o jucăn noi!”

Cu un Istvan Kovacs văzut foarte bine la nivel de UEFA, în primul rând datorită lui Kyros Vassaras, întrebarea care se pune e cât de sus poate ajunge acesta la Euro 2024. Se vorbește chiar de o semifinală, însă Andrei Vochin e puțin mai temperat.

„O ultimă întrebare la finalul acestui episod foarte interesant despre arbitri. De fapt sunt două întrebări într-una. Vezi un favorit să arbitreze finala? Istvan Kovacs poate să prindă o semifinală?”, încheie în forță Horia Ivanovici.

„Ăsta ar cam fi pasul următor, pentru că deși avem arbitri în 2016 și în 2020, n-am avut niciodată mai departe de faza grupelor. Adică ei au arbitrat în faza grupelor, după care s-au oprit. Pasul următor ăsta e… Eu nu m-aș duce chiar la semifinale, dar mă pot gândi măcar la un sfert de finală. E un obiectiv realist și ar fi practic o creștere organică, firească.

La nivel de finală de Campionat European… Sunt mulți arbitri buni din țările care au echipe bune. Și va conta mult cine ajunge în finală acum. Iar dacă noi ajungem în finală, îmi pare rău pentru Istvan Kovacs, că nu va putea să arbitreze finala competiției. Sunt foarte multe circumstanțe și dacă ajung echipele mari în finală, n-ar fi o surpriză să-l vedem pe slovenul ăsta de la Champions League prin finală”, e concluzia optimistă a lui Andrei Vochin în episodul 13 al serialului „Hai la Euro!”.

Totul despre arbitrajul de la Euro 2024r