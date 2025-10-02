Life

Cum să-ți faci ziua de naștere memorabilă. Exemplul lui Marius Manole pentru România

Ziua de naștere a actorului Marius Manole devine cadou pentru 36 de copii defavorizați. Gestul superb făcut de actorul român
Daniel Coltuc
02.10.2025 | 19:09
Cum sati faci ziua de nastere memorabila Exemplul lui Marius Manole pentru Romania
Marius Manole este ambasador al fundației Hope and Homes for Children

Gest impresionant al actorului Marius Manloe, care și-a donat ziua de naștere pentru o cauză nobilă. El strânge bani pentru copiii din medii defavorizate.

ADVERTISEMENT

Marius Manole își donează ziua de naștere copiilor din medii defavorizate

Actorul Marius Manole își dedică ziua de naștere unei cauze nobile: sprijinirea celor 36 de copii care cresc în casele familiale construite de fundație în București și Ilfov. În perioada 2-6 octombrie 2025, Marius își invită admiratorii să contribuie prin donații pe pagina dedicată campaniei organizate de fundația Hope and Homes for Children.

Fondurile colectate vor acoperi activități esențiale pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor. „Am avut o copilărie fericită, însă pentru copiii care trăiesc în case de tip familial, fără grija părinților, lumea poate părea un loc dificil și rece.

ADVERTISEMENT

Ziua mea de naștere vreau să o transform într-un motiv de bucurie și pentru ei, pentru a le oferi șansa la o copilărie mai bună. O copilărie mai bună înseamnă o lume mai bună. Copil cu copil”, a declarat Marius Manole.

Actorul este ambasador al fundației din 2017 și a mobilizat deja comunitatea în campanii anterioare. În 2024, prin campania „Ambasador pentru Acasă”, Marius a reușit să strângă peste 35.000 de euro pentru construcția unei case familiale ce va găzdui 12 copii cu nevoi speciale, oferind chiar și propriul costum de scenă ca premiu pentru unul dintre donatori.

ADVERTISEMENT
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o...
Digi24.ro
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”

Marius Manole este ambasador Hope and Homes for Children alături de David Popovici

Hope and Homes for Children România urmărește să ofere copiilor un mediu asemănător unei familii obișnuite și șansa de a se dezvolta armonios.

ADVERTISEMENT
A început ”revoluția”: omul de 50.000.000 €, așteptat în România
Digisport.ro
A început ”revoluția”: omul de 50.000.000 €, așteptat în România

În cei 27 de ani de activitate, fundația a sprijinit peste 44.000 de copii să rămână în siguranță lângă familia lor, a contribuit la închiderea a 78 de centre de plasament și a construit 131 de case familiale în 28 de județe și sectoare ale Bucureștiului. Până la finalul acestui an, alte două case familiale vor fi inaugurate.

David Popovici, Amalia Enache, Mihai Morar sau Alexandru Tomescu sunt ambasadorii Hope and Homes for Children care și-au donat zilele de naștere în beneficiul copiilor din medii defavorizate. De asemenea, și alte vedete au urmat exemplul ambasadorilor, îndemnându-și fanii să doneze pe pagina asociației.

ADVERTISEMENT
Ianis Hagi și soția sa, Elena, și-au botezat fiul. Ce nume special are...
Fanatik
Ianis Hagi și soția sa, Elena, și-au botezat fiul. Ce nume special are micuțul
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid...
Fanatik
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
Evenimentul grandios la care a luat parte Darius Olaru de la FCSB. A...
Fanatik
Evenimentul grandios la care a luat parte Darius Olaru de la FCSB. A fost însoțit de soție, dar și de alți fotbaliști cunoscuți
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Coltuc
Daniel Coltuc
Daniel Coltuc este redactor pe zonele de Actualitate/Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Cotidianul, apoi a coordonat departamentul Monden al ziarului Libertatea.
Parteneri
Antrenorul plecat după 3 luni din SuperLiga a dezvăluit haosul de la echipă:...
iamsport.ro
Antrenorul plecat după 3 luni din SuperLiga a dezvăluit haosul de la echipă: 'Jucătorii mi-au cerut să nu mai primesc conducătorii în vestiar! Mai bine stau acasă decât să lucrez așa'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!