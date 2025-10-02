Cum să-ți faci ziua de naștere memorabilă. Exemplul lui Marius Manole pentru România

Gest impresionant al actorului Marius Manloe, care și-a donat ziua de naștere pentru o cauză nobilă. El strânge bani pentru copiii din medii defavorizate.

Marius Manole își donează ziua de naștere copiilor din medii defavorizate

Actorul Marius Manole își dedică ziua de naștere unei cauze nobile: sprijinirea celor 36 de copii care cresc în . În perioada 2-6 octombrie 2025, Marius își invită admiratorii să contribuie prin donații pe pagina dedicată campaniei organizate de fundația Hope and Homes for Children.

Fondurile colectate vor acoperi activități esențiale pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor. „Am avut o copilărie fericită, însă pentru copiii care trăiesc în case de tip familial, fără grija părinților, lumea poate părea un loc dificil și rece.

Ziua mea de naștere vreau să o transform într-un motiv de bucurie și pentru ei, pentru a le oferi șansa la o copilărie mai bună. O copilărie mai bună înseamnă o lume mai bună. Copil cu copil”, a declarat Marius Manole.

Actorul este ambasador al fundației din 2017 și a mobilizat deja comunitatea în campanii anterioare. În 2024, prin campania „Ambasador pentru Acasă”, Marius a reușit să strângă peste 35.000 de euro pentru construcția unei case familiale ce va găzdui 12 copii cu nevoi speciale, oferind chiar și propriul costum de scenă ca premiu pentru unul dintre donatori.

Marius Manole este ambasador Hope and Homes for Children alături de David Popovici

Hope and Homes for Children România urmărește să ofere copiilor un mediu asemănător unei familii obișnuite și șansa de a se dezvolta armonios.

În cei 27 de ani de activitate, fundația a sprijinit peste 44.000 de copii să rămână în siguranță lângă familia lor, a contribuit la închiderea a 78 de centre de plasament și a construit 131 de case familiale în 28 de județe și sectoare ale Bucureștiului. Până la finalul acestui an, alte două case familiale vor fi inaugurate.

Amalia Enache, Mihai Morar sau Alexandru Tomescu sunt ambasadorii Hope and Homes for Children care și-au donat zilele de naștere în beneficiul copiilor din medii defavorizate. De asemenea, și alte vedete au urmat exemplul ambasadorilor, îndemnându-și fanii să doneze pe pagina asociației.