Cum salvăm mâncarea rămasă după Paști? Trucurile maeștrilor bucătari

Paștele s-a terminat și în frigiderele multor români a rămas încă multă mâncare tradițională. Asta pentru că au gătit mai mult decât au avut nevoie. Unii aleg să arunce resturile, dar nu procedează bine, fiindcă fac risipă alimentară. Cum se poate evita aceasta?

Cum evităm risipa alimentară de după sărbătorile pascale

Maeștrii bucătari au câteva sfaturi care te vor ajuta să păstrezi într-un mod corespunzător . Unii te învață cum să obții preparate noi care îți vor încânta papilele gustative.

”Începând cu friptura rece de miel, pe aceasta o putem înfășura într-o lipie caldă, o stropim cu sos de iaurt și usturoi și includem în această lipie o salată bine asezonată. Obținem astfel un fel de shaorma de casă.

Ouăle colorate le putem umple cu cele mai diverse paste, sunt tot felul de ouă umplute, dar le putem folosi și la salate sau le putem include la un gratan de cartofi. În ceea ce privește cozonacul rămas de la Paști o să vă propun o rețetă mai jucăușă, un cozomisu, un tiramisu cu felii de cozonac”, spune Laura Laurențiu, bucătar.

Chef Iosif Ștefănescu ne sugerează să folosim aparatele de vidat produse, care se găsesc în supermarketuri și păstrează produsul în condiții foarte bune. Îi prelungește durata de ”viață” în frigider cu aproape 7 zile.

Același bucătar profesionist subliniază faptul că este cel mai bine să mergem la cumpărături cu o listă, încât să evităm să achiziționăm tot felul de produse și apoi să gătim în exces. El le atrage atenția oamenilor că își bat joc de banii investiți prin aruncarea hranei.

Pastă delicioasă din ouăle vopsite de Paști

dacă nu ai apucat să le ciocnești pe toate, poți obține din ele o pastă, foarte virală în ultima vreme pe social media. Ia o furculiță, zdrobește-le, adaugă peste ele brânză, legume, zeamă de lămâie, sare și piper și vei obține ceva extrem de delicios. Se poate servi cu pâine prăjită.

”Cum să salvezi ouăle rămase de la masa de Paște? Am zdrobit ouăle cu furculița, peste care am adăugat o cutie de brânză cottage, am tăiat tijele de apio, legătura de mărar, adăugat 2 linguri de porumb, muștar, zeamă de lămâie, sare și piper. Am amestecat toate ingredientele și gata salata!”, este o rețetă de pe internet, potrivit

Potrivit unor statistici Eurostat, românii aruncă la gunoi, în fiecare an, aproximativ 2, 5 milioane de tone de mâncare. Este o mare risipă alimentară. Unii specialiști spun că hrana rămasă, dacă este comestibilă încă, o putem împărți celor sărmani sau animalelor.