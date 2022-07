Cum sărbătoresc Ilinca Vandici și Ilinca Obădescu de Sfântul Ilie? Vedetele Kanal D, destăinuiri la dublu: „Vara abia de acum începe!”

Ilinca Vandici și Ilinca Obădescu sunt două dintre celebritățile de la noi care își serbează azi onomastica! Realizatoarea Bravo, ai stil și prezentatoarea Știrilor Kanal D și-a făcut câteva planuri.

De asemenea, cele două au împărtășit cu noi și câteva din secretele succesului lor pe Instagram, unde sunt extrem de active și unde au mare priză la publicul care le-a dat „Follow”.

Ilinca Vandici se pregătește de ziua lui Zian

-Bună, fetelor! În primul rând „La mulți ani” și în al doilea rând, cum petreceți această zi? Vă identificați cu numele pe care îl aveți?

: Mulțumesc pentru urările de bine! Mi-am început ziua la 6 dimineața, cu o cafea bună, cu știri și cu o oră de sport. Apoi am ajuns la muncă, în redacția , am prezentat jurnalul de prânz. Apoi am lucrat la materialul pentru “Ce faci în weekend?”, ce va fi difuzat mâine seară, după Știrile Kanal D. Numele meu îmi place foarte mult, chiar le mulțumesc părinților mei că mi-au ales acest nume frumos.

: Mulțumesc din suflet! Sincer, mi-am făcut alte planuri înainte să îmi dau seama că astăzi va fi și ziua mea de nume. Drept urmare, astăzi voi petrece în avans ziua lui Zian. Va fi petrecere, dar nu pentru mine, ci pentru Zian. Dacă el e fericit și este înconjurat de prieteni și de oameni dragi, atunci și eu sunt fericită și am sufletul împlinit. Semnificația numelui este foarte importantă; am căutat de-a lungul vremii explicații despre acest nume în diverse mitologii, mi l-am asumat. Este al meu și îl port cu mândrie. Mă reprezintă pentru că sunt eu.

Vedetele Kanal D, cu gândul la Grecia!

-Ce planuri aveți pentru ce a mai rămas din această vară?

I. Vandici: Urmează să mai avem câteva vacanțe scurte, alaturi de prieteni, de copil. Nu am stabilit concret ceva anume, cred că lucrurile se întâmplă ad-hoc în viața noastră pentru că avem foarte multă treabă. Când reușim să avem câteva zile libere, acelea reprezintă vacanța. Urmează să plecăm la Oradea, la mama, apoi în Grecia, și cam atât deocamdată.

I. Obădescu: Pentru mine, vara de abia acum începe, voi pleca într-o vacanță în Grecia, voi avea timp de plajă, de mâncare bună și sigur mă voi întoarce cu forțe proaspete. În rest, weekend de weekend îmi voi face o vacanță în orașul meu, o să petrec timp de calitate pe străzile frumoase din București. Sunt de părere că trebuie să iți faci din orice moment liber, unul de relaxare.

Lecția de Instastory: spontaneitate sau pregătire minuțoasă?

-Am văzut că sunteți tot mai active pe Instagram, unde le împărtășiți fanilor cele mai interesante lucruri din viața voastră. Pregătiți în vreun fel story-urile sau sunteți spontane?

I. Vandici: Instagram-ul cred că este despre instantanee, și atunci nu îmi place să pregătesc lucrurile pe care le postez în mod cotidian acolo. Îmi place să se întâmple fix într-un mod cât se poate de natural. Sunt situații din viața mea pe care îmi place să le împărtășesc cu cei dragi. Ori că sunt situații din care și eu am de învățat, ori că sunt lucruri frumoase pe care le văd și le descopăr- și atunci ar fi păcat să le țin doar pentru mine. Cred foarte mult că naturalețea și spontaneitatea sunt lucruri de care avem nevoie în social media, modalități în care să ne arătăm viața așa cum este ea, să nu transmitem altora o imagine greșită asupra lucrurilor, cum că viața este doar roz.

I. Obădescu: Sunt activă pe Instagram, împărtășesc oamenilor din mediul online prin ce locuri merg, ce activități cotidiene am. Nu îmi pregătesc story-urile într-un fel anume, sunt filmări spontane, de obicei. Vreau ca aceste stories să fie naturale. Nu îmi doresc să par ceea ce nu sunt, o să vedeți că apar și nemachiată, câteodată apar în haine lejere, îmi place să le arăt aomenilor cum sunt și eu, și în spatele camerelor de filmat.