Cum sărbătorește Mirela Vaida Ziua Națională a României: „ Va fi o reîntâlnire în familie”

Mirela Vaida a făcut dezvăluiri despre cum va sărbători Ziua Națioanală a României. Pentru vedetă, data are o însemnătate și se va reuni cu întreaga familie, cu toate că va merge și la muncă.

Cum sărbătorește Mirela Vaida Ziua Națională a României

Pentru Mirela Vaida, Ziua Națională a României este cu adevărat specială. Vedeta a acordat un interviu în care și-a amintit cu drag despre felul în care sărbătoarea în copilărie și ce va face anul acesta.

În a doua parte a zilei, va sărbători prin muncă, așa cum chiar ea a dezvăluit. va avea o ediție specială, dar, până atunci, va merge la alături de înteaga familie.

Este un obicei pe care îl are încă din copilărie. Tatăl său, fiind militar, o ducea an de an la defilare. Acum, fratele vedetei i-a călcat pe urme și chiar el se numără printre cei care vor participa la paradă.

„Îmi aduc aminte că tatăl meu, militar fiind, ne ducea tot timpul la parada de 1 decembrie la Iași. Cumva noi am trăit în cultul și în respectul acesta pentru armată, pentru steag, pentru drapel, pentru imnul național.

Fratele meu este militar și defilează la paradă și atunci o să mergem în familie. Îmi doresc foarte mult să îmi cresc și copiii în cultul ăsta, pentru iubire de neam, de patrie, de valori, de instituții și așa mai departe. Deci o să mergem la paradă de dimineață.

După aceea, copiii vor veni acasă, pentru că vin și bunicii de la Iași și va fi o reîntâlnire în familie cu toți verișorii și cu toți nepoții. Noi sărbătorim ziua asta pentru că, e clar, are o altă conotație, o altă valență și se simte peste tot că e o zi cu adevărat specială”, a declarat Mirela Vaida pentru

Ce le-a transmis românilor

De asemenea, Mirela Vaida le-a transmis și un mesaj românilor, pe care i-a îndemnat să își iubească mai mult țara și să se mândrească cu locul de unde provin. Căci, prezentatoarea de la Antena Stars a observat, cu tristețe, că unora le este rușine să spună unde s-au născut.

„Românilor, de Ziua Națională a României, le urez să-și iubească țara și să fie mândri de ea, pentru că mi se pare că de la o vreme, de câțiva ani, parcă ne e rușine să spunem că suntem români, oriunde ne ducem în lume, parcă ne e rușine să spunem că suntem din România.

Poate că ar trebui să facem din țara noastră cu adevărat o mândrie și să credem când spunem că avem o țară frumoasă. Chiar avem o țară foarte frumoasă. Aș dori din toată inima românilor să simtă cu adevărat că țara trebuie mai mult prețuită. La mulți ani români, la mulți ani România!”, a explicat Mirela Vaida.