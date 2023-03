Cum sărbătorește Ramona Olaru ziua de 8 Martie după despărțirea de Cazacu: „E ceva mai special”

Femeie liberă de două luni, mai puternică și mai fericită după ieșirea din relația cu Cătălin Cazacu, Ramona Olaru a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, cum sărbătorește data de 8 Martie, Ziua Femeii și a Mamei.

Ramona Olaru, în oraș, cu fetele, de 8 Martie. Ce cadou îi face mamei sale: „Trimit niște bani și își cumpără ce are nevoie”

Mai mult, ne-a spus și ce fel de cadou îi face mamei sale cu ocazia acestei zile. Vedeta Antenei 1 nu plănuiește să meargă la ai ei, în Călărași, mai ales că ziua a picat în timpul săptămânii, însă vedeta nu uită de mama ei, așa că atunci când nu poate fi acasă îi trimite bani să își cumpere tot ce-și dorește.

ADVERTISEMENT

„Nu fac ceva special de 8 Martie. Probabil o să ies cu fetele în oraș, dar nu e ceva stabilit 100%, nu e nimic bătut în cuie. Dacă o să mă plictisesc, cel mai sigur voi ieși în oraș”, a declarat Ramona Olaru pentru FANATIK.

„De obicei, fac cadourile de la distanță pentru mama că nu am cum să ajung acasă. Poate dacă pica 8 Martie în weekend m-aș fi dus. Trimit niște bani și își cumpără ce are nevoie”, ne-a spus frumoasa blondină.

ADVERTISEMENT

Ce îi ocupă timpul atât de mult vedetei de nu poate să își viziteze mama de 8 Martie? Pentru cei care nu știu, dincolo de proiectul de la Antena 1, Ramona s-a lansat și în lumea afacerilor, având un business cu haine. Ideea de a face bani din comercializarea de articole vestimentare i-a venit după niște discuții cu o prietenă.

Vedeta susține că e protejată de o piatră prețioasă după despărțirea de Cazacu

„Afacerea a pornit după niște discuții cu o prietenă. Întotdeauna am vrut să am hainele mele, să fie făcute pe măsura mea, dar și să le inspir pe fete. Am pornit afacerea asta în primul rând pentru mine, să am pantaloni potriviți pentru lungimea picioarelor mele (n.r.: râde)”, ne-a mai zis fosta prezentatoare „Splash! Vedete la apă”.

ADVERTISEMENT

Colega de emisiune a lui Dani Oțil ne-a mai spus că nu are vreo piesă de rezistență în garderoba ei, însă există, totuși, un accesoriu la care ține foarte mult: „De puțin timp port o piatră prețioasă care mă protejează de lucrurile rele. E ceva mai special”.

Ramona Olaru a intrat în atenția presei, în ultimele luni, și datorită relației pe care a avut-o cu Cătălin Cazacu. Asistenta de televiziune s-a despărțit de motociclist în urmă cu două luni. Prezentatorul de la Antena Stars n-a pierdut multă vreme până să strângă în brațe o altă domnișoară, Elisa, reporter al emisiunii „Xtra Night Show”.

ADVERTISEMENT

Ramona nu vrea să audă de o altă relație acum

FANATIK a publicat pe 7 martie Cei doi au fost prezenți la concertul trupei A. S. I. A., pe 6 martie, la Sala Palatului.

ADVERTISEMENT

Ramona i-a transmis lui Cazacu, via FANATIK, că îi dorește să fie cu adevărat fericit în noua sa relație. Cât despre un nou iubit… încă nu este cazul!

„Am văzut că s-au făcut tot felul de speculații, că a scris presa. Îți dai seama că am și eu admiratorii mei. Eu primesc flori de la admiratori. Sunt bărbați care încearcă să mă cunoască.

Ce vină au florile? Am mai zis, sunt o femeie singură de două luni și sunt foarte bine. Nu sunt pregătită acum pentru o nouă relație”, ne-a spus Ramona, în exclusivitate.