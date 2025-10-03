Cum se antrenează Natalia Belloli pentru a se menține în formă. Soția lui Raphinha are o siluetă de invidiat

Natalia Belloli ține foarte mult la silueta ei. Dincolo de „sacrificiile” alimentare, partenera lui Raphinha nu ratează niciun antrenament în sala de forță. Oricât de greu i-ar fi, Natalia știe că rezultatele nu vor întârzia să apară.

ADVERTISEMENT

Ce face Natalia Belloli pentru a arăta atât de bine

Natalia Belloli este o prezență cunoscută în mediul online. Partenera lui Raphinha este urmărită de peste un milion de fani. Dincolo de postările inspiraționale, Taia, așa cum o cunosc fanii, este și o sursă motivațională pentru cei care vor să se mențină în formă.

are o siluetă de invidiat, însă puțini sunt cei care știu câte eforturi face tânăra pentru a arăta bine. Mulți cred că Natalia este norocoasă cu așa gene bune, însă realitatea este că partenera lui Raphinha face multe sacrificii, atât alimentare, cât și sportive.

ADVERTISEMENT

Natalia Belloli își găsește mereu timp pentru antrenamentele sale. Deși este mămică și are un program încărcat, Taia nu ratează niciun antrenament în sala de forță. Pentru a le arăta fanilor cât de intens se antrenează, iubita lui Raphinha postează destul de des videoclipuri de la sală, care pot fi o adevărată motivație.

Soția lui Raphinha merge la pilates

și are propriul antrenor. Iubita lui Raphinha a vrut ca rezultatele sale să fie vizibile, astfel că a avut nevoie de cineva care să o îndrume și să îi arate exercițiile potrivite. Astfel, Natalia a apelat la Luana Fiennes, o cunoscută antrenoare de fitness și pilates.

ADVERTISEMENT

Luana Fiennes este foarte mândră de progresele făcute de Natalia Belloli și se laudă cu ea în mediul online. Recent, antrenoarea a postat câteva imagini din studioul de pilates, acolo unde partenera lui Raphinha se antrenează ori de câte ori are timp.

ADVERTISEMENT

Cine este, de fapt, antrenoarea Nataliei Belloli

Natalia Belloli nu a ales-o deloc întâmplător pe antrenoarea ei. Luana Fiennes este cunoscută în întreaga Brazilie datorită portalului „Dama Fitness” și datorită proiectului „Espaço LadyFit” , care i-au adus notorietate. Ambele sunt platforme dedicate femeilor și se axează pe programe de antrenament, rețete și rutine de fitness.

Misiunea Luanei este aceea de a le ajuta pe femei să obțină echilibrul interior prin mișcare. Persoanele care lucrează cu Luana Fiennes nu doar că reușesc să slăbească sau să se tonifieze, dar reușesc să își crească și stima de sine.

ADVERTISEMENT

Luana Fiennes este căsătorită cu Juliano Belletti, un fost fotbalist brazilian. Aceasta a rămas în istoria fotbalului datorită golului marcat în finala Ligii Campionilor din 2006, care a adus victoria Barcelonei împotriva lui Arsenal. Luana și Juliano au împreună trei copii.

Cu ce se ocupă Natalia Belloli, soția lui Raphinha

Natalia Belloli este model de origine braziliană. Aceasta a captat atenția marilor branduri datorită fizicului său de invidiat, dar și datorită activității pe care o are în mediul online. Stilul ei elegant, dar și versatil i-a adus o mulțime de colaborări cu branduri de succes, printre care Louis Vuitton, Chanel sau Dolce & Gabbana.

Natalia și-a început activitatea în mediul online în urmă cu mai bine de 10 ani, în 2013. În prezent, aceasta este reprezentată la nivel mondial de Megamodels Brasil. Natalia Belloli a devenit populară într-un timp relativ scurt, iar căsătoria cu Raphinha i-a adus și mai mulți urmăritori.