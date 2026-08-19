Cum se apără Iuliu Mureșan după acuzațiile lui Neluțu Varga: „E adevărat, dar nu eu”

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Iuliu Mureșan (72 de ani), fostul președinte de la CFR Cluj, a părăsit recent această funcție, iar acum a fost acuzat de finanțatorul Neluțu Varga de o parte semnificativă din problemele financiare existente în prezent la clubul din Gruia. Mai exact, omul de afaceri i-a reproșat că a fost de acord ca anumiți jucători să vină la echipă pe salarii foarte mari.

Iuliu Mureșan, acuzat de Neluțu Varga pentru problemele financiare de la CFR Cluj

Iar în acest sens a dat exemplul lui Karlo Muhar, care de asemenea a plecat din Gruia de curând și care avea un salariu de 50.000 de euro pe lună. De asemenea, a mai spus și că unii dintre foștii angajați ai clubului au plecat în condiții financiare extrem de avantajoase pentru ei. În replică, Mureșan a punctat în primul rând că el încă nu venise la CFR Cluj când a fost readus

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Cum i-a răspuns Iuliu Mureșan lui Neluțu Varga

În plus, fostul președinte al ardelenilor a susținut și că în ceea ce îl privește pe el nu s-a pus problema să plece de la echipă cu sume importante drept compensații, ba chiar din contră. „Eu nu eram la club când s-a negociat și s-a făcut contractul cu Muhar. Contractul lui Muhar m-a revoltat și pe mine, am zis că nu se poate așa ceva! A fost semnat înainte de a veni eu la club, eu venind din noiembrie 2025. Jucătorii din perioada mea au venit cu salarii normale pentru o echipă care dorește un obiectiv, pentru că declarativ, chiar spus și de Neluțu Varga, CFR se luptă pentru titlu.

Nu poți să faci asta cu jucători cu salariu mic, dar nici foarte mare cum s-a întâmplat cu exagerare înainte. Muhar avea un salariu foarte mare, mult peste media campionatului sau media CFR-ului. (n.r. Despre faptul că Neluțu Varga a spus și că anumiți oameni au plecat din club cu ‘buzunarele pline’) E adevărat, dar nu eu!

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Nu cred că se referă la mine, la alții. Eu am plecat cu mâna în buzunar și cu minus 3 salarii. Într-adevăr, înainte au fost unii din conducerea clubului cărora li se datorau niște bani și li s-a dat un apartament. Dar nu mie, s-au întâmplat astea înainte”, a spus , potrivit