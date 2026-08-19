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Cum se apără Iuliu Mureșan după acuzațiile lui Neluțu Varga: „E adevărat, dar nu eu”

Iuliu Mureșan, replică fermă după ce a fost acuzat de Neluțu Varga de o mare parte din problemele de la CFR Cluj: „Eu nu eram atunci la club, m-a revoltat și pe mine”
Gabriel-Alexandru Ioniță
19.08.2026 | 18:17
Cum se apara Iuliu Muresan dupa acuzatiile lui Nelutu Varga E adevarat dar nu eu
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Cum se apără Iuliu Mureșan după acuzațiile lui Neluțu Varga. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
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Iuliu Mureșan (72 de ani), fostul președinte de la CFR Cluj, a părăsit recent această funcție, iar acum a fost acuzat de finanțatorul Neluțu Varga de o parte semnificativă din problemele financiare existente în prezent la clubul din Gruia. Mai exact, omul de afaceri i-a reproșat că a fost de acord ca anumiți jucători să vină la echipă pe salarii foarte mari.

Iuliu Mureșan, acuzat de Neluțu Varga pentru problemele financiare de la CFR Cluj

Iar în acest sens a dat exemplul lui Karlo Muhar, care de asemenea a plecat din Gruia de curând și care avea un salariu de 50.000 de euro pe lună. De asemenea, Varga a mai spus și că unii dintre foștii angajați ai clubului au plecat în condiții financiare extrem de avantajoase pentru ei. În replică, Mureșan a punctat în primul rând că el încă nu venise la CFR Cluj când a fost readus Karlo Muhar. 

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Iuliu Mureșan fostul președinte de la CFR Cluj
Iuliu Mureșan, fostul președinte de la CFR Cluj

Cum i-a răspuns Iuliu Mureșan lui Neluțu Varga

În plus, fostul președinte al ardelenilor a susținut și că în ceea ce îl privește pe el nu s-a pus problema să plece de la echipă cu sume importante drept compensații, ba chiar din contră. „Eu nu eram la club când s-a negociat și s-a făcut contractul cu Muhar. Contractul lui Muhar m-a revoltat și pe mine, am zis că nu se poate așa ceva! A fost semnat înainte de a veni eu la club, eu venind din noiembrie 2025. Jucătorii din perioada mea au venit cu salarii normale pentru o echipă care dorește un obiectiv, pentru că declarativ, chiar spus și de Neluțu Varga, CFR se luptă pentru titlu.

Nu poți să faci asta cu jucători cu salariu mic, dar nici foarte mare cum s-a întâmplat cu exagerare înainte. Muhar avea un salariu foarte mare, mult peste media campionatului sau media CFR-ului. (n.r. Despre faptul că Neluțu Varga a spus și că anumiți oameni au plecat din club cu ‘buzunarele pline’) E adevărat, dar nu eu!

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Nu cred că se referă la mine, la alții. Eu am plecat cu mâna în buzunar și cu minus 3 salarii. Într-adevăr, înainte au fost unii din conducerea clubului cărora li se datorau niște bani și li s-a dat un apartament. Dar nu mie, s-au întâmplat astea înainte”, a spus Iuliu Mureșan, potrivit digisport.ro. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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