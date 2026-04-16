Cum se apără Răzvan Burleanu după acuzațiile vizavi de situația lui Mircea Lucescu: „Federația a procedat corect”

Răzvan Burleanu (41 de ani) a comentat cel mai arzător subiect din fotbalul românesc generat de moartea lui Mircea Lucescu la vârsta de 80 de ani. Este vorba despre faptul că Federația Română de Fotbal a fost acuzată în ultima perioadă de către anumite voci din spațiul public că ar fi putut să evite deznodământul tragic și nu a făcut acest lucru.

Răzvan Burleanu, clarificări esențiale după moartea lui Mircea Lucescu

Concret, s-a indus într-o anumită măsură ideea conform căreia FRF ar fi trebuit să îl împiedice pe „Il Luce” din a sta pe banca tehnică la acel meci de baraj de la Istanbul cu Turcia, în contextul în care se știa deja destul de bine de ceva timp că fostul mare fotbalist și antrenor se confrunta cu probleme medicale destul de severe. Astfel, se crede că deznodământul partidei respective a agravat foarte mult situația fostului selecționer.

În consecință, persoanele respective au apreciat că Federația ar fi trebuit să nu îl lase pe Mircea Lucescu să participe la acel meci, în ciuda faptului că el a insistat foarte mult în acest sens. Așadar, concluzia a fost că erau șanse destul de mari ca deznodământul tragic să fie evitat, în cazul în care FRF ar fi reușit să se impună în fața fostului tehnician. Cum acest lucru din nefericire nu s-a întâmplat, s-a considerat că forul condus de Răzvan Burleanu ar avea un soi de „vină morală” în toată această chestiune.

Întrebat direct în legătură cu acest subiect, președintele FRF a explicat că nu a existat posibilitatea de intervenție în sensul opririi lui Lucescu de a sta pe bancă la Istanbul, întrucât, anterior acestui moment, el a prezentat o adeverință medicală obținută de la un medic specialist din Belgia, document care atesta la vremea respectivă că fostul mare fotbalist era în totalitate apt din punct de vedere medical pentru a desfășura o astfel de activitate.

Răzvan Burleanu a explicat de ce a primit Mircea Lucescu acordul FRF de a sta pe bancă la Istanbul

„Informaţiile medicale la care am avut acces au fost foarte fragmentate. Pentru că atunci când vorbim despre situaţia medicală a oricărei persoane, aceste informaţii sunt confidenţiale. În acelaşi timp, noi, ca federaţie, am spus în luna februarie că lucrăm cu mai multe scenarii şi că suntem pregătiţi pentru orice scenariu. Şi chiar am lucrat cu un termen, cel de 20 februarie, iar pe 21 februarie am avut o întâlnire aici cu domnul Lucescu şi domnul Stoichiţă. Iar domnul Lucescu avea o adeverinţă medicală obţinută de la un doctor din Belgia care atesta că este apt din punct de vedere medical pentru a-şi continua activitatea profesională.

Am văzut în ultima perioadă anumite reacţii şi consider că Federaţia Română de Fotbal a procedat corect. Şi acum consider că, dacă am fi luat în calcul o demitere a domnului Lucescu sau o încurajare a dânsului de a pleca de la echipa naţională, atunci FRF ar fi fost într-o culpă din punct de vedere profesional, dar şi moral. E foarte uşor să fii radical când stai pe fotoliu, dar consider că aceea a fost cea mai bună decizie.

Puteţi să vă puneţi în locul meu şi să vă întrebaţi ce decizie aţi fi luat în locul meu, ţinând cont că l-am avut la dispoziţie pe cel mai titrat antrenor român care şi-a dorit să fie alături de echipa naţională în cel mai important moment al său”,