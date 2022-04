Cum se apără Ucraina de bombele rușilor. Ce țară a livrat în secret un sistem antiaerian. Video

Apelurile Kievului pentru a primi ajutor militar dinspre Occident dau roade. Vineri, o țară NATO și-a trimis către Ucraina propriul sistem antiaerian S-300.

Slovacia, stat membru al Organizației Tratatului Nord-Atlantic (NATO) încă din 2004, a donat Ucrainei sistemul său de apărare aeriană S-300 pentru a o ajuta să facă față .

Sistemul de fabricație de origine rusească a ajuns deja în Ucraina, după un transfer făcut în secret ce a durat două zile, anunță presa slovacă, notează . Într-o primă fază, ministerul apărării de la Bratislava a mutat sistemul mai aproape de granița de est și apoi l-a transferat în Ucraina.

Vineri, premierul slovac Eduard Heger a confirmat oficial acest transfer militar.

”Aceasta este o decizie responsabilă prin care Republica Slovacă, ca țară care susține pacea, libertatea și protecția drepturilor omului, oferă asistență sub forma unui sistem pur defensiv Ucrainei și cetățenilor săi nevinovați, și credem că acest sistem va ajuta la salvarea cât mai multor ucraineni nevinovați de la o nouă agresiune a regimului lui Putin.

Donarea sistemului nu înseamnă că Republica Slovacă a devenit parte a conflictului armat din Ucraina.

De asemenea, dau asigurări că apărarea Republicii Slovace rămâne asigurată și va fi întărită în zilele următoare de un sistem suplimentar de apărare antirachetă din partea aliaților noștri”, a declarat premierul Eduard Heger.

As seen online. ’s Defence Minister has now published a behind-the-scenes video from the country’s operation to transfer its S-300 air defence system to . He writes that it was done to strengthen ’s self-defence against aggression.

