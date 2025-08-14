Cum se apără un primar PNL acuzat că a refuzat ajutorul lui Bolojan, iar acum localitatea lui are probleme financiare. Scandal uriaș pe zeci de mii de lei

Un fost primar PNL din județul pe care l-a condus Ilie Bolojan, Bihor, este arătat cu degetul de actualul edil al localității pentru că i-ar fi lăsat moștenire niște datorii care puteau fi evitate.

ADVERTISEMENT

Cum se apără un primar PNL acuzat că a băgat localitatea pe care a condus-o în belele financiare pentru că a refuzat ajutorul lui Ilie Bolojan

Răfuielile dintre reprezentanții partidelor nu sunt de ieri de azi. În teritoriu, deși la centru PNL și PSD au guvernat împreună de la pandemie încoace și par că se înțeleg de minune, lucrurile diferă în funcție de fiecare localitate în parte.

FANATIK a expus subiectul nu le-au primit din 2024, iar pe măsură ce am săpat în a înțelege cu ce fel de probleme se confruntă o comunitate locală în vreme de criză, unde coloratura politică poate provoca blocaje, am descoperit și o poveste ceva mai pestriță, cea a unui centru de colectare de deșeuri care ar fi produs o gaură în bugetul local.

ADVERTISEMENT

După ce ne-a lămurit cu privire la banii dați pe lemnele pentru școli și ce s-a întâmplat cu indemnizațiile consilierilor PNL și AUR de la Pomezeu, primarul pesedist Viorel Ciuhandu a trecut în revistă și alte proiecte cu cântec pe care le-a lăsat în cârca lui fostul edil, liberalul Ioan Șora.

Ciuhandu a pomenit de o cantină socială cu care Șora se laudă, dar care ar fi fost făcută degeaba, căci nu prea sunt oameni care să se bucure de ea în sat. De asemenea, primarul din comuna bihoreană ne-a mai zis că fostul primar nu a știut să profite de o altă sursă de venit, o sală de evenimente, din care, până la sosirea sa pe funcție, s-au strâns doar 4 lei.

ADVERTISEMENT

E greu de spus cine e zeu la Pomezeu: bătălia dintre actualul și fostul primar continuă cu noi dezvăluiri

„Tot așa, Șora a avut cantină socială. Vă rog să mă credeți, nu am pe nimeni care să mănânce la cantina socială. Eu am chemat un om, unul Copos, și e aproape gata acum cantina socială. Am pregătit un miliard jumate și ne-a mai dat Corina Ene, deputata, un miliard, și avem să plătim pentru cantina socială, dar vă rog să mă credeți, ce facem cu ea?

ADVERTISEMENT

Avem sală de nunți, sală de evenimente. Dacă verificați actele, din 2012 până când am intrat eu primar, am avut profit 4 lei. După câteva ședințe, deja avem scaune cu 25 de lei. Deci dacă e o nuntă cu 400 de oameni, încasăm 10.000 de lei. Dar din 2012 până acum 4 lei”, ne-a spus primarul Viorel Ciuhandu.

ADVERTISEMENT

Revenind la subiectul arzător, cel al Centrului de Colectare a Deșeurilor prin Aport Voluntar, un proiect prin care sătenii din comuna Pomezeu pot scăpa de lucrurile pe care nu le folosesc (pot fi reciclate sau date mai departe către cei nevoiași – de la mobilier până la produse electrocasnice), primarul PSD îl acuză pe fostul edil că a refuzat ajutorul lui Ilie Bolojan, când era președinte al Consiliului Județean Bihor, și acum, din cauza asta, el e bun de plată. În replică, ex-primarul din , Ioan Șora, spune că lucrurile nu stau așa și că a solicitat din partea lui Bolojan bani pentru acel punct de colectare, dar a fost refuzat, așa că s-a descurcat cu ce a avut.

„Dacă Șora accepta să facă domnul Bolojan asta, noi nu mai aveam niciun fel de cheltuială”

Cu referire la cei 90.000 de lei pe care Ciuhandu ar trebui să îi ofere CJ Bihor pentru serviciile respectivului centru de colectare a deșeurilor, fostul primar ne-a spus că politicianul de la PSD a cam încurcat borcanele și că probabil a vrut să se refere la deșeurile menajere care sunt colectate de la fiecare individ în parte, că nu ar avea nicio legătură cu proiectul de care se leagă calitatea pe care a avut-o Bolojan în județ.

„A făcut Centrul de Colectare a Deșeurilor prin Aport Voluntar, se adună tot felul de lucruri de care oamenii nu au nevoie și se dau mai departe, inclusiv mobilă, tot felul. Bun. Sunt niște containere. Domnul Bolojan i-a spus fostului primar să îi dea teren că se ocupă Consiliul Județean și va face și la noi un parc din ăla unde poți să duci ce ai pe acasă. Șora a zis: Nu, îl fac eu. O început Șora să îl facă, dar va trebui să plătim 7-8.000 de lei, lună de lună, serviciile de acolo, către Consiliul Județean.

Dacă Șora accepta să facă domnul Bolojan asta, noi nu mai aveam niciun fel de cheltuială. Ca atare, noi venim cu vreo 96.000 de lei, aproximativ, altă povară pe comuna Pomezeu, numai pentru parcul ăsta unde se adună obiecte prin voluntariat.

El a refuzat. Nu i-a cerut președintele CJ Ilie Bolojan să stea aplecat, dar trebuia să asculte, dacă restul primăriilor au făcut așa, da, domnule, dădeai teren și nu ne costa pe noi aproape un miliard. Acolo vine mașină, că ai gunoaie, resturi menajere, obiecte pe care nu le mai folosești. Noi puteam să nu mai plătim niciun leu”, ne-a spus Ciuhandu (PSD), în exclusivitate.

Fostul primar liberal se apără: spune că i-a cerut sprijin lui Bolojan, dar a fost refuzat

„Consiliul Județean Bihor a făcut 18 puncte de colectare și am cerut și eu unul. Am fost refuzat, m-am dus apoi la Ministerul Mediului. Am rezolvat centrul, de 4 milioane de lei pe care ei trebuie să îl închidă, să lucreze cineva, că nu prea lucrează nimeni. Este un contract semnat, semnat în vremea domnului ministru Tanczos Barna, doar că trebuie gestionat. Ca să gestioneze alții lucrările e simplu. Nu e doar proiectul ăla, mai sunt și altele care trebuie continuate. Acest centru de colectare este unul din cele mai moderne, dar trebuie terminat.

Aia e altceva, acolo e vorba de colectarea selectivă. Firma AVE, că ei sunt operatorii se ocupă de ridicare, iar cei care nu au contracte emit facturi către primărie. Că sunt 20, 30, 50 n-au abonamente din varii motive, nu știu. Nu au nicio treabă una cu alta.

La Centrul despre care vorbește actualul primar ar trebui să fie un angajat care să selecteze și se fac bani de acolo. Orice se poate vinde, nu e problemă. E pe reciclare, cu stație de epurare, are tot, dar am văzut că de opt luni de zile nu mai lucrează nimeni”, este replica pe care ne-a dat-o Ioan Șora, cu referire la afirmațiile făcute de Ciuhandu.

În final, Șora ne-a zis câte ceva și despre indemnizațiile pentru consilierii locali care nu au mai fost plătite de pe vremea sa. Arată cu degetul, și de data asta, către cel care i-a ocupat scaunul: „El n-a plătit indemnizațiile de opt luni. El a avut 40 de miliarde buget anul ăsta, până acum. Dacă din 40 de miliarde nu ai putut să plătești niște consilieri…”.