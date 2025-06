Cum se apără USR în cazul votului pentru Mihai Busuioc la CCR. „Răstigniţi-ne pe rug. Preţul acestei coaliţii trebuie plătit”

Mihai Busuioc, fostul șef al Curții de Conturi a fost propunerea PSD pentru un mandat de judecător CCR, asta deși acesta nu are vechimea necesară în sistemul judiciar pentru ocuparea acestei funcții. Chiar și așa, acesta a fost ales și cu voturile USR, partid care a criticat în repetate rânduri numirile făcute de social-democrați la CCR.

Ce spune USR despre votul pentru Mihai Busuioc la CCR

Noul ministru al economiei, deputatul USR Radu Miruţă, a recunoscut că dacă era în opoziție atât el cât și partidul său Acesta spune că este practic prețul pe care USR trebuie să-l plătească pentru a fi la guvernare și a subliniat că un partid cu 12% nu poate decide toate aceste numiri.

„Preţul acestei coaliţii trebuie plătit. Şi eu cred că în avantajul oamenilor este ca USR să aibă 3, 4, 5 pătrăţele de unde să cureţe un pic rana decât să nu ia halatul pe el, să nu cureţe nimic şi organismul să se îmbolnăvească mai rău. Nu avem noi instrumente să decidem peste tot. Pentru că puterea pe care românii ne-au dat-o în Parlament este asociată celor 12,4% – voturi.

Analizaţi-ne şi răstigniţi-ne pe rug dacă facem sau nu facem de cei 12,4%. Nu dacă facem ca şi cum am avea şi premier, şi am avea singuri 50%, că nu aşa funcţionează. E plăcut, ar fi ideal, dar nu suntem acolo. Aveam varianta să stăm pe margine şi să ne uităm cum ţara merge rău. Aveam varianta să ne suflecăm mâinile, să intrăm, să facem o bucăţică de bine”, a declarat ministrul USR la emisiunea Insider Politic.

Liderul USR a subliniat că oamenii ar trebui să analizeze acțiunile partidului doar pe partea de ministere pe care le are, și să accepte că aceste compromisuri fac parte din acordul pentru a intra la guvernare.

„Într-o coaliţie, voturile sunt date de înţelegerea acestei coaliţii. Aveam varianta să nu intrăm în coaliţia asta, să lăsăm debandadă în zona fiscală, aceleaşi obişnuinţe care au dus la deficitul ăsta. Aveam varianta să intrăm în coaliţia asta cu ochii pe ce faci tu.

Eu, ca parlamentar USR, ca ministru, am o singură obsesie: pe pătrăţelul meu să-mi fac eu treaba. Eu voi răspunde în faţa oamenilor nu pentru că am stat la o masă la care a stat şi PSD. Eu voi răspunde în faţa oamenilor pentru ce am făcut eu cât timp am stat la o masă unde au stat şi alţii”, a mai precizat acesta.

USR nu poate răspunde pentru numirile altor partide

Liderul USR este de părere că partidul său

„Haideţi să vedeţi ce numiri de profesionişti va face USR acolo. Pentru aia judecaţi-ne pe noi. Să răspundem noi pentru numirile făcute de alt partid politic, poate fi – şi sunt de acord – o chestiune indirectă. Stai la o masă cu unii care pe jetonul lor fac o chestie pe care tu n-ai făcut-o”, a precizat ministrul.

Ce spune despre numirea lui Paul Stănescu

În ceea ce privește susținerea pentru numirea baronului PSD, Paul Stănescu, la Curtea de Conturi în locul lui Mihai Busuioc, Radu Miruţă a precizat că la nivelul coaliției nu s-a discutat încă un asemenea scenariu.

„Nu nu am auzit de scenariul ăsta. E evident că e tura PSD să facă ce vrea. Haideţi să ajungem acolo. Eu cred că şi PSD are o presiune de a-şi reforma modul în care a făcut politică până acum. Mi-e greu să vă răspund la o întrebare ipotetică. Îmi doresc să rămână în continuare o ipoteză care nu se va întâmpla”, a spus acesta.