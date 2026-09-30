Cum se bagă, de fapt, Gigi Becali peste antrenorii de la FCSB. Mihai Pintilii a explicat, pas cu pas, metoda miliardarului. „Cu Elias vorbea prin mine, pentru că nea Gigi nu vorbește engleză”

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Gigi Becali (68 de ani) are o „tradiție” la FCSB pe care o recunoaște și care este arhicunoscută în lumea fotbalului românesc: patronul se bagă peste antrenorii clubului pe care îl conduce. Un fost tehnician al roș-albaștrilor, Mihai Pintilii (41 de ani) a dezvăluit modul de „acțiune” al miliardarului.

Dezvăluiri despre modul de „operare” al lui Gigi Becali la FCSB. Cum se băga, de fapt, patronul peste antrenorii echipei

Din momentul preluării clubului Steaua, actuala FCSB, în 2003, Gigi Becali a lucrat cu zeci de antrenori români și străini. De la Victor Pițurcă (70 de ani) la Mihai Stoichiță (72 de ani) și de la Marius Lăcătuș (62 de ani) la Laurențiu Reghecampf (51 de ani), pe la gruparea roș-albastră s-au perindat mai mulți tehnicieni.

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În ultimii ani, omul de afaceri și-a făcut un obicei din a interveni în tacticile antrenorilor săi. Mai exact, Gigi Becali se bagă peste antrenorii săi în timpul unui meci și nu numai. O perioadă „marcantă” din acest punct de vedere a fost cea cuprinsă între anii 2023 și 2026. Atunci, pe banca roș-albaștrilor a fost cipriotul Elias Charalambous (46 de ani). Acesta nu a ascuns niciodată faptul că a ascultat mereu „indicațiile” primite de la patron.

Acest aspect a fost recunoscut recent, într-un interviu, și de către fostul secund al cipriotului. . Căpitan la FCSB ani buni, cu multe trofee în palmares, fostul mijlocaș a făcut parte, rând pe rând, din staff-ul mai multor „principali” de la echipa lui Becali. A lucrat cu Bogdan Argeș Vintilă, cu Toni Petrea, Edi Iordănescu, Dinu Todoran, Nicolae Dică, Leo Strizu și, în final, cu Elias Charalambous.

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„Pinti” a fost întrebat direct, într-o emisiune la o televiziune de sport, dacă Gigi Becali se băga, într-adevăr, peste antrenori. Fostul antrenor al roș-albaștrilor nu s-a ferit din a oferi un răspuns cunoscut deja. În plus, el a dezvăluit cum decurgeau discuțiile cu patronul înainte, dar și după meciuri. Ce voia să afle patronul.

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„(n.r. Într-o zi normală, de câte ori vorbeați pe zi?) Păi mă suna și înainte de meci și după meci (n.r. Gigi Becali). Mă întreba: ‘cum jucăm, tată?’. Dacă voia să sune, suna și răspundeam. (n.r. suna și noaptea?) Da. Și pe la 23.30 și pe la 12 noaptea… Adormea mai greu… Voi credeți că îi e ușor și lui nea Gigi… Dar nu e ușor nici pentru el, să ai atâtea pe cap, să te gândești la atâtea...”, a spus Pintilii, conform .

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De ce nu vorbea Gigi Becali cu „principalul” Elias Charalambous

Mihai Pintilii nu avea doar rolul de „secund” la FCSB. Acesta era și „liantul” dintre patronul Gigi Becali și „principalul” Elias Charalambous. Șeful clubului nu vorbea niciodată cu antrenorul. Explicația este una cât se poate de simplă. „(n.r. Cu Elias nu vorbea niciodată? Doar cu tine?) Cu Elias vorbea prin mine, pentru că nea Gigi nu vorbește engleză.

Și cu Elias, când vorbeam, îl puneam pe difuzor și vorbeam pe difuzor. Mai zicea și Elias în română cât știa, câteva cuvinte. Nu era chiar bâtă-bâtă”, a mai spus fostul tehnician de la FCSB, pentru sursa citată.

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Ce performanțe a înregistrat „cuplul” Elias Charalambous – Mihai Pintilii la FCSB

Numit în primăvara lui 2023 la FCSB, e patron, dar și unul dintre cei mai de succes. Charalambous, în echipă cu Pintilii, a făcut-o pe FCSB campioană în două sezoane consecutive, 2024 și 2025. În cei doi ani au mai fost cucerite și două Supercupe ale României.

Și pe plan european au fost rezultate remarcabile. Cipriotul a reușit să-i ducă pe roș-albaștri până în optimile Europa League. Aici, fosta campioană a României nu a avut replică cu puternica Lyon, 1-7 la general.