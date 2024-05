Cum se calculează corect concediul de odihnă. Situația neprevăzută pe care românii nu o iau în considerare

Orice român știe că într-un an calendaristic are dreptul să-și rezerve un anumit număr de zile libere. Potrivit legii, ”salariații din România au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă plătit, de minimum 21 de zile lucrătoare, durata efectivă a concediului de odihnă anual stabilindu-se în contractul individual de muncă, cu respectarea legii şi a contractelor colective de muncă aplicabile”.

Cum se calculează corect concediul de odihnă în România

Așadar, oricine lucrează are dreptul la cel puțin 21 de zile de concediu, excepție cazurile când această durată este negociată altfel cu patronul și, implicit, poate să fie diferită. Cu toate acestea, există și situații neobișnuite la care un om nu se gândește, cum ar fi zilele de concediu forțat, impus de angajator.

O astfel de situație a fost explicată de Dan Năstase, . Conform , este foarte important ca legea să ”fie interpretată corect”, mai ales în ceea ce privește un calcul corect al concediului de odihnă. În teorie, metoda de calcul a zilelor de concediu e simplă.

Problema a fost ridicată de o femeie, care l-a întrebat pe expert: ”Sunt angajată cu salariul minim brut pe țară și în luna martie am lucrat 21 de zile, cu opt zile libere, dar am fost și două zile în concediu de odihnă forțat, în loc de zece zile libere normale în luna martie. Ce salariu ar trebui sa iau, pentru că eu am efectuat norma de lucru de 21 zile lucrătoare, dar și două zile de concediu de odihnă?”.

Complicația care poate să apară din cauza zilelor de ”concediu forțat”

Răspunsul lui Dan Năstase e menit să lămurească situația. Pentru început trebuie spus că zilele de concediu se calculează în baza zilelor lucrătoare dintr-un an , adică zilele de sâmbătă și duminică, dar și alte zile stabilite drept zile libere prin lege.

Deși sună simplu în teorie, în practică angajații și angajatorii pot avea dificultăți atunci când se lovesc de anumite situații neașteptate care le dau peste cap calculele. Concret, consilierul Dan Năstase a analizat următorul exemplu.

”O salariată a lucrat 21 de zile în luna martie, cu opt zile libere, dar a beneficiat și de două zile de concediu de odihnă forțat. În astfel de cazuri, interpretarea corectă a legislației este esențială pentru determinarea drepturilor salariale”, explică Năstase.

Interesant, cu toate că zilele de concediu de odihnă nu sunt afectate de zilele de sărbătoare legală, adică oricine are dreptul la 21 de zile de concediu pe lângă ”liberele de la stat”, în cazul de față situația devine complicată. Asta, pentru că prin cele două zile de concediu forțat s-ar acumula prea multe zile de muncă, potrivit specialiștilor.

”Astfel, în cazul salariatei menționate, luna martie avea 21 de zile lucrătoare și zece zile pentru repaus săptămânal. Prin urmare, acordarea a două zile de concediu de odihnă forțat în plus ar fi imposibilă, deoarece ar rezulta un număr total de 23 de zile lucrătoare, ceea ce nu este fezabil”, explică specialistul.