Cum se calculează corect, de fapt, vechimea în muncă. Așa nu o să vă păcălească nimeni la recalculare și o să știți exact ce pensie meritați

Pensiile și acordarea lor a reprezentat mereu un subiect de interes pentru români. Deși mulți așteaptă să beneficieze de acești bani, puțini sunt cei care știu cum se calculează, de fapt, vechimea în muncă.

Cum se calculează vechimea în muncă

Românii au multe întrebări despre pensii, iar una dintre cele mai arzătoare este cea legată de calculul vechimii în muncă. Tocmai de aceea, Casa Națională de Pensii Publice a decis să vină cu lămuriri.

potrivit Legii pensiilor din 2023 și trebuie să țină mereu cont de trei aspecte. Și anume, perioada de contributivitate, punctele de stabilitate și perioadele necontributive.

Fiecare dintre aceste aspecte are rolul său și este crucial în formula calcului final. Perioada de contributivitate se referă la întreaga durată în care angajatul a contribuit la sistemul public de pensii. Aceasta este esențială deoarece, în funcție de ea, se va stabili și cuantumul sumei pe care o persoană o va primi la pensie.

Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru bărbați, cât și pentru femei. În schimb stagiul complet de cotizare, potrivit legii, este de 32 de ani pentru femei și 35 de ani pentru bărbați. Până în 2030, stagiul complet pentru femei va ajunge la 35 de ani.

Care este, în prezent, vârsta de pensionare

a introdus și un concept nou, cel de puncte de stabilitate. Acestea pot crește pensia și se obțin în funcție de cât a durat stagiul de cotizare contributiv.

De exemplu, un român care are 40 de ani de contribuție, va primi 5 puncte, iar dacă are 35 de ani de contribuție, va primi 3.75 de puncte. Ceva mai puține puncte vor primi românii care au 30 de ani de contribuție și anume, 2.5 puncte. Practic, jumătate de punct pentru fiecare an care depășește perioada de 25 de ani.

Perioadele necontributive sunt acele perioade care se consideră și ele vechime în muncă. De fapt, acestea sunt perioadele în care o persoană nu a plătit contribuții la sistemul public de pensii. În acest interval de timp, persoana respectivă s-a aflat într-o poziție care i-a permis să fie scutită de la plata acestor contribuții.

Nu mulți români știu, dar stagiile militare, facultățile de zi, șomajul sau concediile pentru creșterea copilul adaugă puncte la calculul pensiei. Pentru fiecare etapă menționată, se oferă 0.25 de puncte pe an.

În prezent, vârsta standard de pensionare pentru femei este de 62 de ani, iar până în 2030, va ajunge la 63 de ani. În ceea ce privește bărbații, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani.