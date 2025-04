Cum se calculează, de fapt, vârsta câinelui tău. Mitul celor 7 ani a fost demontat

Vârsta câinelui ține cont de mai mulți factori. Mitul conform căruia un an al patrupedului ar fi echivalentul a 7 ani umani a fost demontat de specialiști.

Cum calculezi vârsta câinelui tău, de fapt

De-a lungul timpului, a circulat ideea că un an de viață al unui câine ar fi echivalentul a șapte ani umani, însă lucrurile ar sta diferit, potrivit cercetărilor recente.

Specialiștii în îngrijirea animalelor spun că “un an uman nu înseamnă automat șapte ani de câine”. este diferită în funcție de rasă și dimensiune, însă și ritmul propriu de dezvoltare ar influența acest lucru.

De exemplu, va îmbătrâni mai rapid decât unul de talie mică. Cert este, însă, că un an în dezvoltarea unui om diferă foarte mult de un an în dezvoltarea unui câine. În plus, potrivit specialiștilor, speranța de viață este mai mare în cazul raselor mici de câini.

“Deși este adevărat că un an în dezvoltarea umană este destul de diferit de un an în dezvoltarea unui câine, numărul real de ani de câine în raport cu anii umani depinde de mai mulți factori.

Mărimea și rasa câinelui joacă un rol important în speranța lor de viață, rasele mici trăind de obicei mai mult decât rasele mari”, au explicat reprezentanții unei companii producătoare de hrană pentru animale, notează .

De unde provine, însă, mitul celor “șapte ani”? Explicația este dată de o simplificare statistică. Mai exact, durata medie de viață a omului ar fi de aproape șapte ori mai mare decât cea a unui câine. Realitatea este, însă, alta.

Cum influențează talia câinelui vârsta acestuia

În cazul câinilor de talie mare, se consideră că aceștia sunt vârstnici încă de la cinci ani. În schimb, câinii de talie mică sunt considerați “tineri” până aproape de vârsta de 10 ani.

“Rasele mai mari trăiesc vieți mai scurte, așa că se maturizează mai repede. Rasele mari și gigantice sunt de obicei considerate ‘seniori’ până la vârsta de cinci ani, în timp ce câinii de talie medie nu ajung la bătrânețe până la șapte ani. Rasele mici și toy ating senioritatea în jurul vârstei de 10 ani”, au mai spus experții.

Dacă vrei să afli vârsta câinelui tău în ani umani, specialiștii au găsit o soluție. Poți utiliza “Calculatorul de Vârstă Canină”, care va estima vârsta patrupedului în funcție de rasă și de talie.

“Cu toții ne dorim ca prietenii noștri canini să trăiască la fel de mult ca noi, oamenii, sau chiar mai mult, dacă este posibil. Dar realitatea este că durata lor de viață nu este aceeași cu a noastră și mulți câini sunt deja adulți în toată regula până la vârsta de doi ani”, a explicat un reprezentant al comunității veterinare.

Primele două etape din viața unui câine nu pot fi comparate în mod direct cu anii umani. Un câine mic, la 2 ani, ar avea aproximativ 25 de ani umani. Unul mare ar avea, însă, 18 ani. Fiecare an în plus din viața câinelui adaugă între 4 și 13 ani umani. Acest lucru depinde de rasă.

Cu ajutorul instrumentului digital, poți afla vârsta patrupedului tău. Trebuie doar să introduci talia, dar și vârsta câinelui. După puțin timp, calculatorul îți va dezvălui vârsta câinelui.