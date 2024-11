Cum se calculează indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2025. Șeful Casei de Pensii a făcut anunțul

Șeful Casei Naționale de Pensii a vorbit despre calculul de care trebuie să știe toți pensionarii, începând cu ianuarie 2025. Care este modul în care se va face indexarea pensiilor.

Anunțul oficial făcut de Daniel Baciu

Se știe că are loc la începutul fiecărui an, în luna ianuarie. Daniel Baciu, șeful Casei Națioale de Pensii, a vorbit despre calculul care se va face cu doi indicatori, adică cu rata medie a inflației la care se adaugă 50% din creșterea salariului mediu brut.

ADVERTISEMENT

„Vorbim despre prevederi care spun foarte clar care e mecanismul de indexare al pensiilor incepand de anul viitor. Aceasta indexare va avea loc la inceputul fiecarui an in ianuarie. Aceasta indexare se va face in ianuarie si are doi indicatori foarte clari, predictibili.

Rata medie a inflatiei pe anul anterior, respectiv 2023 acum, la care mai trebuie sa adaugam 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut pe economie. Eu am facut adresa la INS pentru a face corect calculul si sa ni se spuna foarte clar cum se determina aceasta crestere reala.

ADVERTISEMENT

Lucrurile sunt foarte clare, am primit raspuns. E un raport intre indice castig si indice pret consum. Dupa ce am facut calcule, valoarea finala, inflatia e 10,4%. Daca mai adaugam acest indicator si mai tinem cont de prevederile art 84 alineat 7, vom ajunge la o cifra de 12% cu care va trebui sa actualizam valoarea punctul de referinta. E un calcul estimativ, nu e definitiv. Cand o sa avem cifrele definitive comunicate, o sa venim cu cifrele finale. Noi am facut calculul pe cifre”, a declarat Daniel Baciu, pentru .

Ce se întâmplă cu românii care nu au primit decizia

Acesta a mai abordat încă o problemă de care s-au lovit unii pensionari. Este vorba despre cei care și-au depus dosarele de pensionare pe noua lege și încă nu au primit o decizie.

ADVERTISEMENT

În acest sens, Daniel Baciu susține că este în căutare de soluții „urgente”. Mai mult, acesta precizează faptul că există un nou program prin care se celor care au solicitat acest drept începând cu data de 1 septembrie.

„Avem dosare, noii beneficiari au aplicat pentru pensie. Aici trebuie sa gasim solutii urgente sa isi primeasca drepturile aferente pensiei. Am constituit task force la Casa de pensii – specialistii din casele teritorial de pensii, specialisti din partea firmei de mentenanta. De luni acest task force isi intra in atributii. Incepem testarea noului program informatic care calculeaza pensiile celor care au solicitat acest drept incepand cu 1 septembrie.

ADVERTISEMENT

Avem o saptamana sa finalizam aceste testari. Testam dosarele mai complexe, mai grele, ca dupa ce finalizam acest proces de testare, care nu e deloc usor, programul informatic sa poata fi dat in productie si sa incepem sa calculam pensiile celor care au depus dosarele incepand cu 1 septembrie. Sa speram ca in perioada imediat urmatoare oamenii sa isi primeasca drepturile aferente pensiei”, a mai explicat Daniel Baciu, potrivit sursei citate.