Cum se calculează vârsta câinilor în ani de om. Care sunt cei mai longevivi patrupezi, în funcție de rasă

Mulți posesori de blănoși vor să știe cât înseamnă anii de câine în anii de om. Dacă și tu te numeri printre curioși, iată cât de simplu se poate calcula vârsta câinilor!

Câți ani de om are câinele tău

Câinii sunt cei mai buni prieteni ai omului, iar stăpânii de patrupezi știu foarte bine asta. Una dintre cele mai mari curiozități ale stăpânilor de câini este legată de

Pentru multe persoane care au câini, acest detaliu este foarte important, deoarece îi ajută să înțeleagă mai bine comportamentul animalelor. Există numeroase , însă, nu toate sunt la fel de fel simple.

Una dintre cele mai simple și mai folosite formule este cea a înmulțirii vârstei câinelui cu 7. Astfel, vei putea afla imediat câți ani de om are. Dacă vorbim despre un blănos de 2 ani, atunci în ani de om, acesta ar avea vârsta de 14 ani.

Este important de reținut că, deși este o formulă simplă de calcul, aceasta nu reflectă adevăratul stadiu de îmbătrânire al câinilor. Poate că nu mulți posesori de blănoși știu, dar câinii îmbătrânesc mai repede în primii ani de viață, apoi procesul devine mai lent.

Formulele de calcul complexe, dar precise

O formulă mai complicată, dar considerată mult mai precisă, presupune parcurgerea mai multor etape. În primul rând, trebuie să știi că în primul an de viață, câinii din rasele mici și mijlocii au aproximativ 15 ani de om. Cei din rasele mari ajung la 12 ani umani. În al doilea an de viață, trebuie să mai adaugi 9 ani, iar pentru fiecare an care trece, mai pui 4 ani pentru câinii mici, 5 ani pentru cei medii și 6 ani pentru cei mari.

Mai există o formulă care se bazează pe studii genetice. Acest calcul susține că vârsta umană + 16*ln (vârsta câinelui)+31, unde ln este un logaritm natural. Această formulă complexă este considerată și una dintre cele mai precise.

Care sunt cele mai longevive rase de câini

Stăpânii de câini trebuie să știe că speranța de viață a patrupezilor este influențată de rasă și de talie. Câinii de talie mică trăiesc mai mult decât cei de talie mare. Un chihuahua trăiește în jur de 20 de ani, în timp ce un Yorkshire Terrier poate ajunge la 15 ani, iar un Shih Tzu la 16 ani.

Beagle-ul trăiește în jur de 15 ani, iar un Bulldog Francez ajunge până la 12 ani. Labradorii Retriever și Goldenii Retriever pot trăi până la 12 ani, iar Marele Danez poate ajunge de la 8 ani. Este important de reținut că aceste valori sunt estimative și că vârsta câinelui este puternic influențată de starea de sănătate, de alimentație și de activitatea fizică.