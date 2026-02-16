Cum se califică CSM Bucureşti direct în sferturile EHF Champions League? Toate calculele înaintea ultimei etape

ADVERTISEMENT

şi arată o formă de senzaţie în Champions League, acolo unde a obţinut nu mai puţin de şapte victorii consecutive.

Cum se califică CSM Bucureşti în sferturile de finală din EHF Champions League

Cu o etapă rămasă de disputat, CSM Bucureşti este pe locul 3, cu şanse reale de a prinde locul 2, care asigură calificarea directă în sferturile de finală şi evitarea play-off-ului.

ADVERTISEMENT

CSM Bucureşti joacă sâmbătă, de la ora 17:00, pe teren propriu cu Ikast, în ultima etapă, dar nu e la mâna ei. Odense are un punct în plus şi va încheia peste „tigroaice” dacă va câştiga împotriva lui Ferencvaros, pe teren propriu.

Calculele pentru calificarea celor de la CSM Bucureşti în sferturile de finală sunt simple. „Tigroaicele” trebuie să bată Ikast şi să spere la un succes al lui Ferencvaros în Danemarca.

ADVERTISEMENT

Există şi un alt scenariu, mai puţin plauzibil. Liderul grupei, Brest, să piardă pe terenul lui Krim Ljubljana, iar cu o victorie CSM Bucureşti le-ar egala pe franţuzoaice. În acest scenariu, la egalitate de puncte CSM Bucureşti are avantajul meciurilor directe şi ar fi mai bine clasată. Dar e puţin probabil ca Brest să piardă la Ljubljana, echipă cu patru eşecuri la rând.

ADVERTISEMENT

Meci crucial cu Ikast! O înfrângere ar putea duce echipa pe locul 5

Venirea Bojanei Popovic a schimbat complet faţa „tigroaicelor”, care au început foarte slab competiţia. Acesta este şi motivul pentru care CSM Bucureşti este abia pe locul 3 în grupă, deşi a înregistrat şapte victorii consecutive.

Atenţie, însă, un eşec împotriva lui Ikast ar putea avea consecinţe foarte serioase în clasament. Danezele au doar două puncte în minus şi ar devansa CSM Bucureşti cu o victorie. Peste ar putea trece şi Ferencvaros, iar din pretendente la locul 2, „tigroaicele” ar putea fi pe locul 5, în funcţie de rezultate.

ADVERTISEMENT

Gloria Bistriţa, pe locul 4 în grupa A!

Dacă în grupa B clasamentul este foarte deschis cu o etapă înainte de final, doar Podravka, Krim şi Sola având locurile bătute în cuie, lucrurile sunt mult mai clare în grupa A.

Gloria Bistriţa e sigură de locul 4 după 32-31 cu Debrecen şi va evolua în play-off împotriva locului 5 din cealaltă grupă. În acest moment, Ikast ocupă acel loc, iar danezele rămân acolo în cazul în care CSM Bucureşti va câştiga sau va încheia la egalitate în meciul direct.

Echipa lui Carlos Viver va evolua duminică, de la ora 15:00, pe terenul lui Storhamar. Pentru românce este un meci de palmares, dar pentru norvegience este ultima şansă de calificare.

Rapid, câştigătoare în grupa de European League! Minaur, luptă la baionetă

În weekend, Rapid şi-a asigurat primul loc din grupa C a EHF European League, după 30-28 pe terenul lui Tertnes Bergen. a profitat de înfrângerea Lokomotivei Zagreb şi e sigură de primul loc, cu o etapă înainte de final. În sferturi, Rapid va juca returul acasă.

Minaur Baia Mare este pe primul loc în grupa A, dar înfrângerea cu Larvik a complicat lucrurile. Sunt trei echipe cu şase puncte şi totul se joacă în ultima etapă când Minaur merge pe terenul lui Mosonmagyarovar.

Cu o victorie, maramureşencele câştigă grupa, dar o înfrângere este sinonimă, cel mai probabil, cu eliminarea. Chiar dacă a câştigat la Dijon, Corona Braşov este eliminată din competiţie, fiind pe locul 3 cu 5 puncte.