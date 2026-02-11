Sport
Cum se califică Dinamo în sferturile Cupei României Betano! Toate calculele pentru ca echipa lui Kopic să meargă mai departe

Dinamo dispută ultima etapă din faza grupelor Cupei României Betano pe teren propriu, în compania lui FC Hermannstadt. Toate calculele pentru ca formația din „Ștefan cel Mare” să meargă în sferturile competiției
Ciprian Păvăleanu
11.02.2026 | 22:10
Cum se califica Dinamo in sferturile Cupei Romaniei Betano Toate calculele pentru ca echipa lui Kopic sa mearga mai departe
Toate calculele! Cum se califică Dinamo în sferturile Cupei României Betano. Foto: Sportpictures.eu
Dinamo este gata să atace două trofee în acest sezon, iar elevii lui Zeljko Kopic par capabili să câștige cel puțin unul. Dacă în campionat este ca și calificată în play-off, în Cupa României Betano situația este puțin mai complicată, iar sferturile competiției nu le sunt asigurate „câinilor” înainte de ultima etapă.

Cum se califică Dinamo în sferturile Cupei României Betano

Dinamo a adunat patru puncte din primele două etape din Cupa României Betano. „Câinii roșii” i-au învins pe cei de la CS Dinamo cu scorul de 3-1 și au remizat alb împotriva Farului Constanța. Astfel, cu aceste rezultate, formația lui Kopic nu este sigură de sferturi înainte de ultima etapă, în care se vor confrunta cu FC Hermannstadt.

Cu șase puncte adunate din două victorii, cu FC Botoșani și Concordia Chiajna, sibienii sunt siguri de locul în sferturile Cupei României Betano și pot merge mai departe chiar de pe locul 1 dacă nu vor pierde cu Dinamo. De partea cealaltă, elevii lui Kopic nu pot fi siguri de calificare cu un egal, însă o victorie ar elimina orice dubiu.

Dacă Dinamo va învinge joi, atunci se va califica mai departe de pe prima poziție. Echipa lui Kopic se califică cu o remiză doar în cazul în care Concordia Chiajna nu câștigă cu FC Botoșani, în timp ce Farul trebuie să o învingă pe CS Dinamo la mai puțin de 3 goluri.

Nici în cazul unei înfrângeri Dinamo nu rămâne fără șanse, însă acestea scad drastic. Dacă FC Hermannstadt va învinge la București, „câinii” se mai califică doar dacă FC Botoșani o bate pe Concordia Chiajna, însă fără să facă un golaveraj mai bun, în timp ce Farul Constanța ar trebui să nu câștige împotriva divizionarei secunde CS Dinamo.

Cu cine se poate lupta Dinamo în sferturile competiției

Dinamo face parte din Grupa D, ceea ce înseamnă că va juca în sferturi cu o formație din Grupa C, în funcție de locul pe care finalizează faza grupelor. Acolo, situația este extrem de strânsă înaintea ultimei etape și aproape toate echipele au șanse de calificare.

Astfel, Dinamo ar putea juca în sferturile de finală ale Cupei României Betano ori împotriva lui U Cluj, ori contra celor de la Metalul Buzău. Dacă echipa lui Kopic o va învinge pe Hermannstadt, atunci drumul spre semifinale este liber, deoarece o vor înfrunta pe divizionara secundă în sferturile de finală. În cazul în care „câinii” se califică de pe locul doi în urma unui egal sau chiar a unei înfrângeri, adversarul din sferturi va fi Universitatea Cluj.

Grupa D înaintea ultimei etape

  1. FC Hermannstadt 6p 4-1 golaveraj
  2. Dinamo București 4p 3-1 golaveraj
  3. Concordia Chiajna 3p 3-1 golaveraj
  4. Farul Constanța 2p 1-1 golaveraj
  5. FC Botoșani 1p 2-4 golaveraj
  6. CS Dinamo 0p 1-6 golaveraj
1.70 este cota oferită de BETANO pentru „1 solist” în meciul Dinamo - FC Hermannstadt
