Cum se califică FCSB în play-off-ul Europa League?! Roş-albaştrii au nevoie de un miracol după 0-1 cu Steaua Roşie. Toate calculele

FCSB îşi continuă sezonul dezamăgitor şi pe plan european. Campionii României au pierdut cu , deşi a jucat cu om în plus din minutul 27, când Tebo a fost eliminat de la gazde. Unicul gol a fost marcat de Bruno Duarte.

FCSB are nevoie de un miracol! Cu câte puncte se califică în play-off

Este a patra înfrângere consecutivă a FCSB-ului în Europa League, un sezon diametral opus faţă de precedentul. , apoi au pierdut pe rând cu Young Boys, Bologna, Basel şi Steaua Roşie.

Având în vedere seria neagră, roş-albaştrii au nevoie de un miracol pentru calificare. Ar trebui să obţină nu mai puţin de 7 puncte din ultimele trei etape pentru a intra în calculele pentru calificarea în play-off.

Anul trecut, ultima echipă calificată în play-off a avut 10 puncte. Cum misiunea era deja dificilă, FCSB va întâlni cel mai bine cotaţi adversari în ultimele trei etape: Feyenoord, Dinamo Zagreb şi Fenerbahce.

Sezon de coşmar pentru FCSB!

Cu acest eşec, FCSB cade pe locul 31 dintre cele 36 de echipe din faza principală a Europa League. Un sezon cenuşiu pe toate planurile pentru roş-albaştri, care riscă să piardă play-off-ul în SuperLiga, iar în Europa sunt aproape de eliminare.

Următoarea confruntare din Europa League va fi împotriva lui Feyenoord, pe Arena Naţională, pe 11 decembrie, de la ora 22:00. Apoi, pe 22 şi 29 ianuarie, roş-albaştrii vor disputa ultimele două meciuri din faza principală: cu Dinamo Zagreb şi Fenerbahce.