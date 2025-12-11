Sport
Cum se califică FCSB în primăvara europeană din Europa League după victoria miraculoasă cu Feyenoord! Toate calculele

FCSB a obţinut o victorie fabuloasă cu Feyenoord în Europa League, scor 4-3. Campioana României rămâne în cursa pentru play-off-ul Europa League, cu două etape înainte de final.
Marian Popovici
12.12.2025 | 00:34
Cum se califică FCSB în primăvara europeană din Europa League după victoria miraculoasă cu Feyenoord! Toate calculele. Sursa: sportpictures.eu
FCSB a fost condusă cu 1-3 de Feyenoord, dar a reuşit să revină şi să obţină o victorie fabuloasă, scor 4-3. Golul victoriei a fost marcat de Florin Tănase în minutul 90+5, iar şansele calificării s-au reaprins.

Cum se califică FCSB în primăvara europeană din Europa League

Cu acest succes, roş-albaştrii se apropie la doar un punct de locul 24, ultimul care duce în primăvara europeană din Europa League. Cu două meciuri rămase de disputat, FCSB mai are nevoie de minimum patru puncte pentru a spera la o clasare în top 24.

Echipa lui Elias Charalambous mai are de jucat împotriva lui Dinamo Zagreb şi cu Fenerbahce, pe teren propriu, în luna ianuarie. În stagiunea precedentă, ultima echipă calificată în play-off a fost chiar Fenerbahce, cu 10 puncte.

FCSB se califică 100% în play-off cu două victorii în ultimele două meciuri. Roş-albaştrii pot merge mai departe şi cu 10 puncte, adică patru puncte din dubla cu Dinamo Zagreb şi Fenerbahce, dar va depinde şi de celelalte rezultate.

Programul FCSB în Europa League! Calificarea se joacă în meciurile cu Dinamo Zagreb şi Fenerbahce

FCSB va juca ultimele două meciuri din Europa League în ianuarie 2026. Pe 22 ianuarie, FCSB va juca pe terenul lui Dinamo Zagreb, iar o săptămână mai târziu va primi vizita celor de la Fenerbahce.

Campioana Româneii este pe locul 27 din clasamentul Europa League, în timp ce Feyenoord coboară pe locul 30 şi nu mai are nicio şansă de calificare în play-off. Celtic este prima echipă deasupra liniei, cu 7 puncte.

Clasament Europa League

Clasamentul din Europa League
Clasamentul din Europa League. Sursa: Football Meets Data
  • 6 puncte are FCSB după primele 6 etape din Europa League
  • 2 meciuri mai are FCSB de disputat în faza principală din Europa League
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
