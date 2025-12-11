Cum se califică FCSB în primăvara europeană din Europa League după victoria miraculoasă cu Feyenoord! Toate calculele

ADVERTISEMENT

FCSB a fost condusă cu 1-3 de Feyenoord, dar a reuşit să revină şi . Golul victoriei a fost marcat de Florin Tănase în minutul 90+5, iar şansele calificării s-au reaprins.

Cum se califică FCSB în primăvara europeană din Europa League

Cu acest succes, roş-albaştrii se apropie la doar un punct de locul 24, ultimul care duce în . Cu două meciuri rămase de disputat, FCSB mai are nevoie de minimum patru puncte pentru a spera la o clasare în top 24.

Echipa lui Elias Charalambous mai are de jucat împotriva lui Dinamo Zagreb şi cu Fenerbahce, pe teren propriu, în luna ianuarie. În stagiunea precedentă, ultima echipă calificată în play-off a fost chiar Fenerbahce, cu 10 puncte.

FCSB se califică 100% în play-off cu două victorii în ultimele două meciuri. Roş-albaştrii pot merge mai departe şi cu 10 puncte, adică patru puncte din dubla cu Dinamo Zagreb şi Fenerbahce, dar va depinde şi de celelalte rezultate.

Programul FCSB în Europa League! Calificarea se joacă în meciurile cu Dinamo Zagreb şi Fenerbahce

FCSB va juca ultimele două meciuri din Europa League în ianuarie 2026. Pe 22 ianuarie, FCSB va juca pe terenul lui Dinamo Zagreb, iar o săptămână mai târziu va primi vizita celor de la Fenerbahce.

Campioana Româneii este pe locul 27 din clasamentul Europa League, în timp ce Feyenoord coboară pe locul 30 şi nu mai are nicio şansă de calificare în play-off. Celtic este prima echipă deasupra liniei, cu 7 puncte.

Clasament Europa League