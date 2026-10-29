Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Cum se califică FCSB în sferturile Cupei României Betano? Roș-albaștrii ar putea fi eliminați chiar și cu o victorie în ultima etapă

Ciprian Păvăleanu
29.10.2026 | 23:28
Cum se califica FCSB in sferturile Cupei Romaniei Betano Rosalbastrii ar putea fi eliminati chiar si cu o victorie in ultima etapa
SPECIAL FANATIK
FCSB a pierdut meciul cu Gloria Bistrița și ar putea fi eliminată din Cupa României chiar și cu o victorie în ultima etapă. Foto: Sportpictures.eu
De ce rezultat are nevoie FCSB în ultima etapă pentru a se califica mai departe în Cupa României Betano? Toate calculele pentru a merge în premieră în sferturile competiției de la implementarea noului format
ADVERTISEMENT

Deși este una dintre cele mai puternice echipe din campionat și a câștigat două din ultimele trei titluri în SuperLiga României, FCSB nu a reușit să depășească faza grupelor de când s-a implementat noul format al Cupei României Betano. Roș-albaștrii au șansa să o facă în acest sezon, însă pot pierde calificarea chiar și cu o victorie în ultima etapă.

FCSB, în corzi înainte de ultima etapă! Roș-albaștrii pot pierde calificarea în sferturi chiar și cu o victorie

FCSB a început foarte bine noua ediție de Cupa României Betano, când a zdrobit FC Argeș în prima etapă, cu scorul de 5-0. Totuși, neașteptat, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf a pierdut în partida din etapa a 2-a, contra Gloriei Bistrița, locul 11 din Liga a 2-a a României

ADVERTISEMENT

Roș-albaștrii riscă să fie eliminați din Cupa României Betano la fel cum s-a întâmplat în ediția precedentă, cu șase puncte în clasament. În ultima etapă echipele vor fi împerecheate astfel: FCSB – Csikszereda, FC Bihor – FC Argeș și Corona Brașov – Gloria Bistrița. Echipa lui Reghecampf se poate califica cu o victorie, însă ar putea fi eliminată chiar și cu șase puncte adunate, în funcție de celelalte rezultate.

Scenariu sumbru pentru FCSB! Cum ar putea fi eliminată din Cupa României Betano cu 6 puncte

Deși în sezoanele precedente multe echipe s-au calificat în sferturi cu mai puțin de șase puncte, FCSB a fost eliminată anul trecut după ce a fost învinsă de U Craiova, deși adunase 6 puncte din primele 2 meciuri. Roș-albaștrii ar putea trăi din nou un astfel de episod dacă ar câștiga împotriva lui Csikszereda în ultima etapă.

ADVERTISEMENT
VIDEO Putin susține că Rusia este „pregătită” pentru un război cu Europa: Dacă...
Digi24.ro
VIDEO Putin susține că Rusia este „pregătită” pentru un război cu Europa: Dacă se va merge prea departe, nu vor mai exista câștigători

Pentru ca acest scenariu sumbru să se întâmple, Gloria Bistrița ar trebui să câștige meciul cu Corona Brașov, în care pornește favorită, iar FC Bihor ar trebui să o bată pe FC Argeș. În acest caz, bihorenii ar face 7 puncte, iar Gloria Bistrița 6 puncte, la egalitate cu FCSB, dar cu avantajul meciului direct, iar cele două divizionare secunde ar merge împreună în sferturi. Deși o victorie a formației lui Lincar împotriva piteștenilor ar fi o surpriză, acest lucru nu este imposibil. În cazul unei înfrângeri în ultima etapă, FCSB nu ar mai avea nicio șansă de calificare, iar seria negativă din Cupa României Betano ar continua pentru bucureșteni.

ADVERTISEMENT
Scandal în Ucraina: Zelenski a dat ordinul, Klitschko nici n-a vrut să audă!...
Digisport.ro
Scandal în Ucraina: Zelenski a dat ordinul, Klitschko nici n-a vrut să audă! ”Distrug țara”
Cristiano Ronaldo, dezlănțuit după ce a câștigat Balonul de Aur al tuturor timpurilor:...
Fanatik
Cristiano Ronaldo, dezlănțuit după ce a câștigat Balonul de Aur al tuturor timpurilor: a marcat un hatrick perfect și s-a apropiat de un alt record uriaș! Video
Dinamo, victorie la 10 goluri în Franța! „Dulăii”, între cele mai bune echipe...
Fanatik
Dinamo, victorie la 10 goluri în Franța! „Dulăii”, între cele mai bune echipe ale Europei
Cupa României Betano, live grupe, etapa 2. Gloria Bistrița – FCSB 1-0. Divizionara...
Fanatik
Cupa României Betano, live grupe, etapa 2. Gloria Bistrița – FCSB 1-0. Divizionara secundă reușește surpriza
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
A fost aproape de un turneu final cu naționala României, dar a ratat...
iamsport.ro
A fost aproape de un turneu final cu naționala României, dar a ratat convocarea lui Anghel Iordănescu: 'Era momentul vieții mele!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!