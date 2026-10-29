Cum se califică FCSB în sferturile Cupei României Betano? Roș-albaștrii ar putea fi eliminați chiar și cu o victorie în ultima etapă

ADVERTISEMENT

Deși este una dintre cele mai puternice echipe din campionat și a câștigat două din ultimele trei titluri în SuperLiga României, FCSB nu a reușit să depășească faza grupelor de când s-a implementat noul format al Cupei României Betano. Roș-albaștrii au șansa să o facă în acest sezon, însă pot pierde calificarea chiar și cu o victorie în ultima etapă.

FCSB, în corzi înainte de ultima etapă! Roș-albaștrii pot pierde calificarea în sferturi chiar și cu o victorie

când a zdrobit FC Argeș în prima etapă, cu scorul de 5-0. Totuși, neașteptat, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf a pierdut în partida din etapa a 2-a, contra Gloriei Bistrița, locul 11 din Liga a 2-a a României

ADVERTISEMENT

la fel cum s-a întâmplat în ediția precedentă, cu șase puncte în clasament. În ultima etapă echipele vor fi împerecheate astfel: FCSB – Csikszereda, FC Bihor – FC Argeș și Corona Brașov – Gloria Bistrița. Echipa lui Reghecampf se poate califica cu o victorie, însă ar putea fi eliminată chiar și cu șase puncte adunate, în funcție de celelalte rezultate.

Scenariu sumbru pentru FCSB! Cum ar putea fi eliminată din Cupa României Betano cu 6 puncte

Deși în sezoanele precedente multe echipe s-au calificat în sferturi cu mai puțin de șase puncte, FCSB a fost eliminată anul trecut după ce a fost învinsă de U Craiova, deși adunase 6 puncte din primele 2 meciuri. Roș-albaștrii ar putea trăi din nou un astfel de episod dacă ar câștiga împotriva lui Csikszereda în ultima etapă.

ADVERTISEMENT

Pentru ca acest scenariu sumbru să se întâmple, Gloria Bistrița ar trebui să câștige meciul cu Corona Brașov, în care pornește favorită, iar FC Bihor ar trebui să o bată pe FC Argeș. În acest caz, bihorenii ar face 7 puncte, iar Gloria Bistrița 6 puncte, la egalitate cu FCSB, dar cu avantajul meciului direct, iar cele două divizionare secunde ar merge împreună în sferturi. Deși o victorie a formației lui Lincar împotriva piteștenilor ar fi o surpriză, acest lucru nu este imposibil. În cazul unei înfrângeri în ultima etapă, FCSB nu ar mai avea nicio șansă de calificare, iar seria negativă din Cupa României Betano ar continua pentru bucureșteni.