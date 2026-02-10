Sport
Cum se califică Rapid în sferturile Cupei României Betano. De ce au nevoie giuleștenii în meciul cu CFR Cluj. Toate calculele

Cupa României Betano reprezintă un obiectiv important pentru Rapid, însă giuleștenii se află într-o situație dificilă înainte de partida cu CFR Cluj din ultima etapă a grupei A. De ce are nevoie echipa lui Costel Gâlcă pentru a avansa în sferturi.
Bogdan Mariș
10.02.2026 | 09:30
SPECIAL FANATIK
Rapid se va lupta cu CFR Cluj pentru calificarea în sferturile Cupei României Betano. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
Rapid va juca marți, de la ora 20:00, pe terenul lui CFR Cluj, în ultima etapă din grupa A a Cupei României Betano. Gruparea pregătită de Costel Gâlcă se luptă pentru a avansa în sferturi și are un obiectiv clar înainte de partida din Gruia. Cum arată calculele pentru calificare.

Cum se califică Rapid în sferturile Cupei României Betano. Meci decisiv cu CFR Cluj

Rapid a debutat cu o victorie în grupa A din Cupa României Betano, 4-0 contra celor de la Dumbrăvița, dar mai apoi a suferit un eșec neașteptat, 1-2 pe terenul lui FC Argeș. Așadar, după două etape, giuleștenii ocupă locul 3 în grupă, cu 3 puncte, în urma celor de la FC Argeș (6 puncte) și CFR Cluj (4 puncte).

În acest context, Rapid are doar varianta victoriei în partida din ultima etapă contra lui CFR Cluj, care va avea loc marți, de la ora 20:00, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, pentru a se califica în sferturi. Pentru clujeni ar fi de ajuns o remiză, în cazul în care FC Argeș nu pierde cu Dumbrăvița. Piteștenii au nevoie de un egal contra divizionarei secunde pentru a fi siguri de calificare. Ultimele două clasate, Metaloglobus și CSM Slatina, sunt deja eliminate.

Clasament Grupa A Cupa României
Clasamentul Grupei A din Cupa României Betano înainte de ultima etapă. FOTO: captură Flashscore

Pe cine ar putea întâlni Rapid în sferturile Cupei României Betano

În cazul în care o va învinge pe CFR, Rapid va ocupa, cel mai probabil, locul 2 în grupă, șansele la prima poziție fiind infime, ținând cont de faptul că FC Argeș va juca împotriva celor de la Dumbrăvița, iar piteștenii au și avantajul rezultatului direct contra echipei pregătite de Costel Gâlcă.

Dacă va încheia seria pe poziția secundă, Rapid va juca în deplasare în sferturi contra echipei care va câștiga grupa B. Momentan, pe primul loc se află Universitatea Craiova, cu 6 puncte, însă gruparea din Bănie va juca în ultima etapă contra FCSB-ului și ar putea fi depășită atât de gruparea „roș-albastră” (3 puncte), cât și de UTA (4 puncte).

De când nu a mai câștigat Rapid Cupa României

Rapid are în palmares 13 Cupe ale României, însă ultimul triumf a fost cel din sezonul 2006-2007, după o victorie cu 2-0 într-o finală contra Politehnicii Timișoara, disputată chiar pe vechiul „Dan Păltinișanu”. Mugurel Buga și Ianis Zicu marcau atunci pentru gruparea pregătită de Răzvan Lucescu, actualul antrenor al lui PAOK.

3.05 e cota Betano pentru „2 solist” la CFR Cluj - Rapid din Cupa României Betano
