Cum se califică România direct la CM 2026 și miza locului 2 în grupă. FRF a făcut toate calculele înaintea meciului cu Austria

România nu a avut parcursul dorit în această campanie de calificare la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. „Tricolorii” au avut mai multe rezultate dezamăgitoare, printre care înfrângerea cu Bosnia de acasă sau remiza din Cipru, însă fanii continuă să spere. FRF a făcut toate calculele calificării la turneul final.
Înainte de meciurile din acțiunea României din luna octombrie, naționala noastră se poziționează pe locul al treilea, la 5 puncte de Austria și Bosnia-Herțegovina, naționala lui Ralf Rangnick având un meci mai puțin disputat.
În grupa României mai sunt de disputat următoarele partide: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia-Herțegovina (9 octombrie); San Marino – Cipru, România – Austria (12 octombrie); Cipru – Austria, Bosnia-Herțegovina – România (15 noiembrie); Austria – Bosnia-Herțegovina, România – San Marino (18 noiembrie).
Pornind de la premisa că Austria va câștiga meciul cu San Marino, FRF a făcut toate calculele pentru ca România să se califice la turneul final. Prima condiție este clară: Mircea Lucescu și elevii săi trebuie să câștige toate meciurile rămase, iar restul rezultatelor trebuie să arate ca una dintre următoarele combinații:
Ca o ultimă condiție, în cazul în care Austria, Bosnia-Herțegovina, sau chiar ambele vor termina cu 16 puncte, cât ar avea România dacă va câștiga toate meciurile rămase, atunci „tricolorii” trebuie să aibă un golaveraj mai bun, fiind principalul criteriu de departajare.
Datorită UEFA Nations League, România va participa la barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026, însă, cu siguranță, nu va fi cap de serie. Ce înseamnă asta? Selecționata lui Mircea Lucescu va juca semifinala barajului în deplasare, contra unei echipe mai puternice, în teorie.
În cazul în care România ar reuși să depășească doar pe una dintre Bosnia și Austria, iar poziția sa finală va fi locul al doilea, atunci semifinala, ce se va disputa într-o singură manșă, va fi jucată pe Arena Națională.
În luna octombrie, România va disputa un meci amical cu Moldova și va da un test crucial împotriva Austriei. Pentru aceste două meciuri, Mircea Lucescu a ales să cheme la națională următorii fotbaliști:
PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);
MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);
ATACANȚI
Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).