Cum se califică România direct la CM 2026 și miza locului 2 în grupă. FRF a făcut toate calculele înaintea meciului cu Austria

România nu a avut parcursul dorit în această campanie de calificare la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. „Tricolorii” au avut mai multe rezultate dezamăgitoare, însă fanii continuă să spere. FRF a făcut toate calculele calificării la turneul final.

Ce rezultate trebuie să se întâmple ca România să meargă la Campionatul Mondial? FRF, toate calculele unui vis uriaș

Înainte de meciurile din acțiunea României din luna octombrie, naționala noastră se poziționează pe locul al treilea, la 5 puncte de Austria și Bosnia-Herțegovina, naționala lui Ralf Rangnick având un meci mai puțin disputat.

În grupa României mai sunt de disputat următoarele partide: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia-Herțegovina (9 octombrie); San Marino – Cipru, România – Austria (12 octombrie); Cipru – Austria, Bosnia-Herțegovina – România (15 noiembrie); Austria – Bosnia-Herțegovina, România – San Marino (18 noiembrie).

Pornind de la premisa că Austria va câștiga meciul cu San Marino, FRF a făcut toate calculele pentru ca România să se califice la turneul final. Prima condiție este clară: Mircea Lucescu și elevii săi trebuie să câștige toate meciurile rămase, iar restul rezultatelor trebuie să arate ca una dintre următoarele combinații:

Cipru – Bosnia-Herțegovina 1X, Cipru – Austria 1, Austria – Bosnia-Herțegovina X

Cipru – Bosnia-Herțegovina 1X, Cipru – Austria 1X, Austria – Bosnia-Herțegovina 2

Ca o ultimă condiție, în cazul în care Austria, Bosnia-Herțegovina, sau chiar ambele vor termina cu 16 puncte, cât ar avea România dacă va câștiga toate meciurile rămase, atunci „tricolorii” trebuie să aibă un golaveraj mai bun, fiind principalul criteriu de departajare.

De ce este important locul 2 în grupa României pentru Campionatul Mondial din 2026

Datorită UEFA Nations League, România va participa la barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026, însă, cu siguranță, nu va fi cap de serie. Ce înseamnă asta? Selecționata lui Mircea Lucescu va juca semifinala barajului în deplasare, contra unei echipe mai puternice, în teorie.

În cazul în care România ar reuși să depășească doar pe una dintre Bosnia și Austria, iar poziția sa finală va fi locul al doilea, atunci semifinala, ce se va disputa într-o singură manșă, va fi jucată pe Arena Națională.

Cum arată lotul convocat de Mircea Lucescu pentru acțiunea din octombrie

În luna octombrie, România va disputa un meci amical cu Moldova și Pentru aceste două meciuri, Mircea Lucescu a ales să cheme la națională următorii fotbaliști:

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).