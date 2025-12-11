Sport

Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90

Universitatea Craiova a pierdut dramatic cu 1-2 meciul împotriva Spartei Praga, din Conference League. Rynes a marcat golul victoriei în minutul 90, iar punctul pierdut de olteni îi poate costa scump.
Marian Popovici
11.12.2025 | 21:50
Cum se califica Universitatea Craiova in primavara europeana din Conference League dupa 12 cu Sparta Praga Oltenii tremura dupa golul incasat in minutul 90
SPECIAL FANATIK
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga. Sursa: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Sparta Praga a câştigat cu 2-1 meciul cu Universitatea Craiova, în penultima etapă din faza principală a Conference League. Albion Rrahmani, fostul atacant al Rapidului, a deschis scorul pentru cehi în minutul 55, dar Nsimba a reuşit golul egalizator cu 11 minute înainte de final. Rynes a dat lovitura pe „Oblemenco” în minutul 90.

Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană!

Punctul pierdut cu Sparta Praga ar putea să o coste scump pe Universitatea Craiova. Acel punct era sinonim cu prezenţa în primăvara europeană pentru olteni, dar calculele s-au complicat cu o etapă înainte de final.

ADVERTISEMENT

Unniversitatea Craiova rămâne cu cele 7 puncte obţinute până acum şi este pe locul 19 în clasament, având cel mai slab golaveraj dintre echipele cu acelaşi punctaj, -1. Meciurile de la 22:00 îi pot coborî şi mai mult pe olteni în clasament.

Primul loc eliminatoriu este ocupat acum de Rijeka, 5 puncte, dar croaţii au un meci mai puţin disputat. Universitatea Craiova va juca meciul decisiv pentru calificare pe terenul lui AEK Atena, pe 18 decembrie.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”,...
Digi24.ro
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București

Infern la Atena! Oltenii au nevoie de un punct pentru calificare

Echipa lui Filipe Coelho are nevoie de un punct în Grecia pentru a fi sigură de prezenţa în play-off. Având în vedere că golaverajul este slab, oltenii riscă să fie eliminaţi în cazul unei înfrângeri la Atena.

ADVERTISEMENT
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după...
Digisport.ro
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet

Anul trecut, cea mai slabă echipă care a acumulat 7 puncte a încheiat pe locul 24. Aşadar, Universitatea Craiova nu are mult spaţiu de manevră înainte de ultima etapă. Dacă va scoate cel puţin un egal se califică în play-off, dacă pierde, sunt şanse mari să fie eliminată.

  • 7 puncte a avut prima echipă de sub linie în Conference League, anul trecut
  • 1 este locul ocupat de AEK Atena în clasamentul Conference League, următorul adversar al Craiovei
Europa League, rezultate etapa 6. 9 partide se joacă acum. Remiză nebună pentru...
Fanatik
Europa League, rezultate etapa 6. 9 partide se joacă acum. Remiză nebună pentru Răzvan Lucescu în Ludogoreț – PAOK. 9 partide se joacă de la ora 22:00
Conference League, rezultate etapa 5. Răzvan Marin, gol magnific în Samsunspor – AEK!...
Fanatik
Conference League, rezultate etapa 5. Răzvan Marin, gol magnific în Samsunspor – AEK! Andrei Rațiu, titular în victoria lui Rayo. De la ora 22:00 se joacă 9 meciuri
De ce a bătut Anzor penalty pentru Universitatea Craiova şi nu Cicâldău! Ce...
Fanatik
De ce a bătut Anzor penalty pentru Universitatea Craiova şi nu Cicâldău! Ce s-a întâmplat la antrenament înaintea meciului cu Sparta. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Fostul jucător de la FCSB a anunțat că sprijină Recorder după izbucnirea scandalului...
iamsport.ro
Fostul jucător de la FCSB a anunțat că sprijină Recorder după izbucnirea scandalului din justiție: ”Vă mai fac o donație”
S-a hotărât în urmă cu câteva minute! Decizia luată de Ilie Bolojan după...
viva.ro
S-a hotărât în urmă cu câteva minute! Decizia luată de Ilie Bolojan după ancheta Recorder despre justiție. Nimeni nu se gândea la un asemenea anunț: „Am primit informaţii...". A spus totul, iar ce s-a mai aflat a stârnit o serie de controverse
O nouă poveste de succes politico-financiar: Școala de business Ionuț Moșteanu. Cum îți...
Jurnalul.ro
O nouă poveste de succes politico-financiar: Școala de business Ionuț Moșteanu. Cum îți crește cifra de afaceri când intri în politică
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea...
adevarul.ro
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea mărturia unui copil ucrainean despre moartea mamei sale
„SRI nu știa ceea ce au descoperit jurnaliștii?” Cristian Tudor Popescu, mesaj critic...
unica.ro
„SRI nu știa ceea ce au descoperit jurnaliștii?” Cristian Tudor Popescu, mesaj critic la adresa președintelui Nicușor Dan, după documentarul Recorder. Ce spune ziaristul despre Președinte și despre instituțiile statului
Oamenii din Câmpina nu cred în analizele care arată că apa e potabilă....
Observatornews.ro
Oamenii din Câmpina nu cred în analizele care arată că apa e potabilă. "E bună pe naiba, miroase"
Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa:...
as.ro
Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: Pot ieşi la pensie acum
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de...
Libertatea.ro
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
TOP 5 partide în spațiul online românesc, în ultima săptămână
informat.ro
TOP 5 partide în spațiul online românesc, în ultima săptămână
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai...
RTV.NET
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!