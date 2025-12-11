Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90

ADVERTISEMENT

Sparta Praga a câştigat cu 2-1 meciul cu Universitatea Craiova, în penultima etapă din faza principală a Conference League. Albion Rrahmani, fostul atacant al Rapidului, a deschis scorul pentru cehi în minutul 55, dar Nsimba a reuşit golul egalizator cu 11 minute înainte de final. .

Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană!

Punctul pierdut cu Sparta Praga ar putea să o coste scump pe Universitatea Craiova. Acel punct era sinonim cu prezenţa în primăvara europeană pentru olteni, dar calculele s-au complicat cu o etapă înainte de final.

Unniversitatea Craiova rămâne cu cele 7 puncte obţinute până acum şi este pe locul 19 în clasament, având cel mai slab golaveraj dintre echipele cu acelaşi punctaj, -1. Meciurile de la 22:00 îi pot coborî şi mai mult pe olteni în clasament.

Primul loc eliminatoriu este ocupat acum de Rijeka, 5 puncte, dar croaţii au un meci mai puţin disputat. Universitatea Craiova va juca meciul decisiv pentru calificare pe , pe 18 decembrie.

Infern la Atena! Oltenii au nevoie de un punct pentru calificare

Echipa lui Filipe Coelho are nevoie de un punct în Grecia pentru a fi sigură de prezenţa în play-off. Având în vedere că golaverajul este slab, oltenii riscă să fie eliminaţi în cazul unei înfrângeri la Atena.

Anul trecut, cea mai slabă echipă care a acumulat 7 puncte a încheiat pe locul 24. Aşadar, Universitatea Craiova nu are mult spaţiu de manevră înainte de ultima etapă. Dacă va scoate cel puţin un egal se califică în play-off, dacă pierde, sunt şanse mari să fie eliminată.