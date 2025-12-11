Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90

Sparta Praga a câştigat cu 2-1 meciul cu Universitatea Craiova, în penultima etapă din faza principală a Conference League. Albion Rrahmani, fostul atacant al Rapidului, a deschis scorul pentru cehi în minutul 55, dar Nsimba a reuşit golul egalizator cu 11 minute înainte de final. Rynes a dat lovitura pe „Oblemenco” în minutul 90.
Punctul pierdut cu Sparta Praga ar putea să o coste scump pe Universitatea Craiova. Acel punct era sinonim cu prezenţa în primăvara europeană pentru olteni, dar calculele s-au complicat cu o etapă înainte de final.
Unniversitatea Craiova rămâne cu cele 7 puncte obţinute până acum şi este pe locul 19 în clasament, având cel mai slab golaveraj dintre echipele cu acelaşi punctaj, -1. Meciurile de la 22:00 îi pot coborî şi mai mult pe olteni în clasament.
Primul loc eliminatoriu este ocupat acum de Rijeka, 5 puncte, dar croaţii au un meci mai puţin disputat. Universitatea Craiova va juca meciul decisiv pentru calificare pe terenul lui AEK Atena, pe 18 decembrie.
Echipa lui Filipe Coelho are nevoie de un punct în Grecia pentru a fi sigură de prezenţa în play-off. Având în vedere că golaverajul este slab, oltenii riscă să fie eliminaţi în cazul unei înfrângeri la Atena.
Anul trecut, cea mai slabă echipă care a acumulat 7 puncte a încheiat pe locul 24. Aşadar, Universitatea Craiova nu are mult spaţiu de manevră înainte de ultima etapă. Dacă va scoate cel puţin un egal se califică în play-off, dacă pierde, sunt şanse mari să fie eliminată.