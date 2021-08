Cum se ceartă românii pe mâncarea de la all-inclusive din Turcia: ”Fomiști și cârcotași vor fi tot timpul”

Fiecare dintre noi merge în concediu cu gând de relaxare, însă această relaxare este foarte relativă și înseamnă ceva sau altceva pentru unii sau pentru alții.

Pentru unele persoane, a te relaxa în concediu înseamnă să faci trasee montane, de dimineața până seara, să campezi într-un loc potrivit și să te bucuri de seară, urmând ca a doua zi să pornești din nou la drum. Pentru alții, relaxarea se găsește într-un circuit de muzee și alte obiective turistice ale unui oraș sau ale unui județ, de ce nu? Iar, pentru alții, relaxarea din concediu se referă la a gusta cât mai multe mâncăruri (delicioase, desigur), de la bufetul restaurantului.

În principiu, n-ar trebui să ne preocupe foarte tare ceea ce alege să facă altcineva cu propriii bani de concediu, mai ales că deciziile persoanei respective nu au de-a face cu noi. Și totuși, conaționalii aleg să se uite în farfuria vecinului, poate mai mult decât ar trebui, și de aici încep discuțiile interminabile despre scopul unei vacanțe.

Din varii motive, pentru unii este crucial să aibă mâncare bună (și mai important, multă) la mic dejun. Doar nu degeaba i se spune cea mai importantă masă a zilei!

Mâncarea, criteriu de departajare la all-inclusive

Astfel, doamna Diana Raluca Costîncianu a postat pe Facebook, într-un grup pentru turiști dornici de , imaginile de la bufetul restaurantului unde este cazată, pentru a-i lămuri pe curioși dacă mâncarea este ”prea puțină sau suficientă.”

Postarea este una de bună credință și, cu siguranță, îi va ajuta pe unii să ia o decizie despre locul în care vor să-și petreacă vacanța. Alții, însă, sunt mai preocupați de a face glume despre mâncare și despre pofticioși.

Discuțiile au început de la comentariul unei persoane care a găsit acest mic dejun ”acceptabil”, continuând cu un prânz și o cină, ambele dezastruoase. Se pare că respectiva persoană nu s-a putut bucura de mâncare, deoarece mâncarea are specific turcesc și este aceeași zilnic: ”Micul dejun acceptabil, prinzul și cina dezastru, acelasi meniu zilnic. Apreciez munca tuturor din resort, dar lipsește un bucătar internațional care sa mulțumească sutele de turiști veniți din toate colturile lumii… mâncarea este strict cu specific turcesc, nu pe ,,intelesul” tuturor.”

Pentru alții, însă, diversitatea culinară este foarte mare, chiar la micul dejun, și consideră că cine găsește un cusur în meniul respectiv este un nebun și un fițos: ”Super tare. Trebuie să fii nebun, cu multe fițe, pretențios, cu aere de mare domn/doamna, sa spui ca esti nemulțumit. La tine acasa in nici un caz nu mănânci asa in fiecare zi si nici nu ti pregătești asa”

O altă comentatoare susține efortul doamnei Costîncianu și le reamintește fițoșilor că Turcia este cu mult peste România în ceea ce privește condițiile de cazare și mai ales, de mâncare. Astfel, ”daca nu i ok, mergeti la noi, chiar si la 4 stele si mananci un salam cret pe margine de uscat ce e, crenvursti la fel, o felie de branza si 2 mere.”

Glume cu și despre ”fomiști și cârcotași”

Există și comentatoare care subliniază (și pe bună dreptate), că unora li se pare încă prea puțin ceea ce văd în imagini, cu toate că mesele sunt pline și servirea nu are o limită: ”Clar, sunt mulți cei ce cred ca nu e suficient, ma întreb oare acasă ce servesc la micul dejun?!”

Comentatoarea a primit și răspunsuri șugubețe: ”Probabil nimic sau o cafea, ceai cu pâine goală!” sau ”pate pe paine, doar ca ii spun foie gras.”

Și alte comentatoare apreciază și îi critică pe cei care nu găsesc meniul ca fiind suficient: ”Întotdeauna va fi un cârcotaș care va spune că nu a avut ce mânca.Trist când vezi oameni de genul. Frumos că ați postat să se vadă ce înseamnă all incllusive.”

Altcineva critică în termeni mai duri nemulțumirea față de serviciile all-inclusive propuse: ”Ce folos? Pentru cei care mananca acasa oua cu malai si parizer, nu este îndeajuns de diversificat. Asa e aproape peste tot in Turcia… Dar fomisti si cârcotași vor fi tot timpul”

Unii spun că meniul a fost îmbunătățit în ultima lună și ceva, aruncând și o săgeată către alți turiști din est: ”Au îmbunătățit considerabil, chiar foarte diversificat micul dejun față de luna iunie când am fost noi! Mai mult ca sigur au venit rușii!”

Schimbări în bine la bufet, odată cu pandemia

Pentru cine nu este nici acum convins de capacitățile turcilor de a oferi servicii all-inclusive, există și o soluție împărtășită de doi comentatori. Cu această ocazie aflăm și că servicii cu adevărat premium la acest capitol sunt oferite de italieni.

”Oricat ar fi ca in Italia nu este” și ”mai tari ca italienii la all inclusive nu exista” – sunt cele două opinii de care poate vrei să ții cont dacă vrei un concediu all-inclusive îndestulător.

Un aspect important și chiar plăcut este dat tocmai de situația pandemică. Acum, oamenii nu mai năvălesc la masa cu mâncare pentru a-și umple farfuriile, cu ajutorul cleștilor sau direct cu mâna: ”te servesc ei, astea sunt regulile pandemiei… dar este foarte ok.”

Există oameni dedicați care se ocupă de umplerea și reumplerea farfuriilor și niciunul dintre ei nu are vreo problemă în a-ți reumple farfuria de cinci ori, dacă asta e ceea ce-ți dorești. Ba chiar aceștia sunt chiar mai darnici decât ai fi tu cu tine însuți: ”e ok, dacă e sa fiu extrem de sincera, am senzația ca ei pun mai mult în farfurie decât as pune eu, deși nu s vreo silfida ce mănâncă doar salate.”

O altă comentatoare publică un mesaj demn de o concluzie cu privire la dezbaterea despre all-inclusive: ”Românul nu e sătul niciodată! Mulțumit nici atât!”