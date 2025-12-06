Cum se certa la cuțite Elena Ceaușescu în tribune cu o altă femeie la meciurile Steaua – Dinamo: “Au sărit să se păruiască în văzul spectatorilor!”

ADVERTISEMENT

în istoria confruntărilor directe, și nu doar la nivelul gazonului. Ce a făcut Elena Ceaușescu încât să-i fie interzisă prezența pe stadioanele din țară.

Cum a ajuns Nicolae Ceaușescu să aibă grijă de Steaua

Steaua, clubul armatei care a luat naștere în 1947, s-a aflat mult timp sub atenta coordonare a lui Nicolae Ceaușescu, cel care urma să ajungă la conducerea țării la scurt timp. Cum a ajuns viitorul președinte să aibă grijă de clubul bucureștean.

„În cariera politică a lui Nicolae Ceaușescu, el s-a intersectat foarte devreme, în 1950, cu Ministerul Apărăi. Din postura de ministru adjunct al apărării, el avea și în subordine clubul sportiv central al armatei, CSCA, cum se numea pe vremea respectivă, evident cu echipa fanion de fotbal care fusese înființată în 1947, el a ajuns în 1950, a și condus direcția superioară politică a armatei din momentul ăla.

Și și-a suflecat mâinile și a început să organizeze toată chestia acolo. Ca urmare, în primul an În 1951, CCA, cum era la vremea respectivă, a câștigat primul campionat și primul event în România. Din momentul în care el a început să organizeze treaba. Evident, organizarea însemnând tot ceea ce se făcea la vremea respectivă, racolare de jucători, tot felul de lucruri de genul ăsta. A fost stelist. Intrând în armată, a devenit stelist. El răspundea de echipa aia. Și el în fața politicienilor vremii, șefilor lui, Gheorghe Gheorghiu, Deci, Gheorghe Apostol, Chivu Stoica, el trebuia să spună: ‘Eu am pus mâna pe clubul ăsta, pe echipa asta, uite că am făcut-o campioană!’. Doar că și Dinamo făcea același lucru. În 1948 s-a înființat Dinamo. În partea înaltă la Dinamo era Drăghici, era ministrul de interne, Alexandru Drăghici”, a povestit inițial Andrei Vochin.

Cum se certa Elena Ceaușescu în tribune la meciurile Steaua – Dinamo și cum a ajuns să primească interdicție

Rivalitatea dintre Steaua și Dinamo a pornit încă de la Un episod genial în care cele două mari echipe bucureștene s-au ciocnit le-a avut protagoniste chiar pe Elena Ceaușescu și pe Marta Drăghici, soția ministrului de interne la acea vreme. Ce s-a întâmplat.

„Ei bine, partea haioasă din toate chestiile astea, că la meciuri se duceau la derby-urile Dinamo – CCA, mergeau pe de o parte reprezentanții Ministerului Apărării, pe de altă parte Ministerul de Interne. Și la Ministerul Apărării erau în tribună la foarte multe meciuri Elena și Nicolae Ceaușescu. La meciurile astea, tovarășa Ceaușescu stătea lângă tovarășa Marta Drăghici, care era cu Dinamo. Începeau să se certe, de vedea lumea în tribună.

Vedeau oamenii și s-a ajuns până la Gheorghiu Dej cu treaba asta. Și la un moment dat, susțin vocile, au sărit să se păruiască în tribună. Gheorghiu Dej le-a spus apoi: ‘Dacă vreți să mai aveți viață cu mine, pe astea două nu le mai aduceți la meciuri!’. Și din momentul ăla le-a interzis să meargă la meci. Gheorghiu Dej, cât a trăit, le-a interzis să mai meargă la meci pe stadioane și Elenei Ceaușescu și Martei Drăghici”, a mai povestit oficialul FRF.

Cum influența Nicolae Ceaușescu transferurile fotbaliștilor români

Transferurile din fotbalul românesc în epoca comunistă erau cu totul diferite de cele din prezent. Statul avea un rol foarte important chiar și în acest domeniu. Cum a dictat Nicolae Ceaușescu cine să plece de la Rapid și cine să rămână în continuare la CCA.

„Începând cu sportul la modul ăsta, din 1955, Ceaușescu devine consilierul lui Gheorghiu Dej, când era vorba de probleme de sport. Și s-au dus împreună la Cluj, de exemplu, au făcut o vizită de lucru pe acolo și s-au dus și la universitate, la facultate. Și au vorbit cu studenții, i-au întrebat ce nevoie au, au spus toți și la un moment dat au mai zis ceva: ‘Îl vrem pe Octavian Popescu la Cluj’. Și Dej l-a întrebat pe Ceaușescu cine este, și el i-a zis că e un fotbalist crescut de Rapid, foarte bun, talentat, un mijlocaș. Intrase la drept la Cluj, dar Rapidul nu-i dă drumul să plece.

Gata, se rezolvă. Și anunță Gheorghiu Dej: ‘Popescu la Cluj!, urale în sală, studenții acolo, după care, altul zice: ‘Și-l mai vrem și pe Gicu Constantin!’, care era la CCA. Și Ceaușescu îi zice lui Dej: ‘Ăsta nu, nu merge, nu! Vă sfătuiesc să nu-i dați drumul, că e la CCA!’. Cert este că Octavian Popescu s-a dus și a jucat la Cluj!”, a concluzionat Andrei Vochin la emisiunea „Oldies But Goldies”.