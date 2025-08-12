Cum se cheltuiesc banii la Cotroceni, în plină criză bugetară. Obiecte bisericești, plase de țânțari și teste COVID, printre achizițiile din acest an

În plină austeritate, facturile pentru întreținerea Palatului Cotroceni au crescut față de anii precedenți. Piața de electricitate s-a liberalizat începând cu 1 iulie 2025, iar cea de gaze va trece prin același proces de la 1 aprilie 2026. Efectele se văd deja inclusiv în cheltuielile instituțiilor de stat.

Palatul Cotroceni achită facturi de de peste 80.000 de euro pe lună la lumină și gaze

va achita 2,01 milioane de lei în următoarele 12 luni, către Electrica Furnizare, potrivit noului Acord-Cadru semnat în acest an. Asta înseamnă că media lunară pe care Administrația Prezidențială o va plăti la factura de gaze este de 167.500 de lei, adică aproximativ 33.500 de euro.

La electricitate, suma va fi și mai mare: 3,12 milioane lei pentru următoarele 12 luni, bani care provin de la bugetul de stat și se varsă în conturile Hidroelectrica. Asta înseamnă că lumina la Palatul Cotroceni va costa 260.000 de lei pe lună, adică aproximativ 52.000 de euro.

În 2025, Nicușor Dan are la dispoziție un buget de 102,7 milioane lei, anul trecut. Din acești bani, Administrația Prezidențială plănuia demararea unor lucrări importante de consolidare ale unor corpuri de clădire din cadrul Palatului Cotroceni, care ar fi ridicat cheltuielile cu câteva milioane de euro. Momentan, acestea au fost puse în așteptare. Nicușor Dan a anunțat că la rectificarea bugetară, Administrația Prezidențială va propune o reducere cu 20% a bugetului propriu, ”pentru a participa la acest efort colectiv”.

Cât costă reparațiile la Palatul Cotroceni

Chiar și așa, Administrația Prezidențială va plăti aproape un milion de lei pentru lucrări de reparații ale fațadelor corpului de clădire C11. Acestea vor fi executare de Trustul de Construcții Carpați. Alți 350.000 de lei vor merge către înlocuirea acoperișului unui depozit multifuncționar modular, iar 300.000 de lei vor fi plătiți Universității Tehnice de Construcții București pentru servicii de monitorizare a structurii de rezistență.

În topul cheltuielilor Palatului Cotroceni apare, în mod oarecum surprinzător, furnizarea decorațiilor naționale oferite de președintele Nicușor Dan în următorul an. Acestea vor costa 1,21 milioane lei (242.000 euro), banii urmând să fie încasați de către Monetăria Statului, după o negociere fără publicare.

Alți 830.000 de lei vor fi plătiți de pentru achiziția unor tablete pentru operarea pe teren, laptopuri, computere PC, All in One și monitoare. De asemenea, întreținerea sistemelor de control acces în cadrul Palatului Cotroceni vor costa 153.000 de lei. Firma care va executa lucrările este Rasirom, societate controlată de Serviciul Român de Informații.

Revizia pentru 10 Mercedes, de două ori mai scumpă decât pentru 40 de Dacii

Peste 170.000 de lei vor fi alocați în 2025 pentru revizii și reparații ale mașinilor din parcul auto al Palatului Cotroceni. Astfel, 110.000 lei vor fi plătiți pentru cele 10 automobile Mercedes iar 60.000 de lei au fost alocați pentru 38 de Dacii, consultate de FANATIK.

Alte contracte semnate de Administrația Prezidențială în prima jumătate a anului 2025 se referă la servicii de vidanjare (peste 50.000 de lei), transport și depozitare deșeuri menajere (35.200 de lei doar pentru februarie), reparații și întreținere ale aleilor pietonale (585.000 de lei) sau reabilitare bănci de piatră (200.000 de lei).

În iunie 2025, Administrația Prezidențială a plătit 2.790 de lei pentru servicii de cazare la hotelul Palace Dumbrava din Sibiu (procedură proprie).

Teste Covid și plase anti-țânțari, pe lista achizițiilor la Palatul Cotroceni

O achiziție ceva mai puțin obișnuită este cea legată de obiectelor de cult bisericești în valoare de 2.500 de lei. Interesant este că furnizorul, Meteorast Impex SRL, nu aparține Bisericii Ortodoxe Română ci se ocupă cu realizarea mobilierului din lemn pentru biserici și mănăstiri.

De asemenea, 1.500 de lei au fost cheltuiți pentru achiziția unor teste Combo antigen (Gripă și Covid) iar 20.000 de lei au fost investiți în refacerea plaselor antiinsecte, pentru ca angajații de la Cotroceni să nu mai fie necăjiți de sâcâitoarele insecte.