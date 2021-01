Cum se contrazic autoritățile în incendiul de la Matei Balș. Prefectul Berbeceanu, pus la punct de avocatul spitalului

FANATIK îți prezintă felul în care s-au contrazis autoritățile în incendiul de la Institutul Matei Balș în care și-au pierdut viața 5 persoane. Astfel, primul care a acceptat să discute cu jurnaliștii a fost prefectul Capitalei. Traian Berbeceanu a explicat că proporțiile puteau să fie unele uriașe dacă nu se reacționa la timp.

Concret, prefectul a afirmat că atunci când s-a declanşat incendiul, instalaţia electrică şi de aprovizionare cu oxigen au fost deconectate automat.

“Când am ajuns, incendiul era deja lichidat, se proceda la evacuarea şi relocarea pacienţilor din pavilionul afectat. O organizare impecabilă din punctul meu vedere, dincolo de faptul că s-a produs o nenorocire, o dedicare totală a personalului medical de la Matei Balş.

Cum s-au contrazis autoritățile în incendiul de la Matei Balș

Vreau să reamintim tuturor că echipa medicală de la Matei Balş de un an de zile lucrează la foc continuu, într-un stres incredibil, o dedicare totală pentru pacienţi”, a transmis prefectul.

Mai mult de atât, Traian Berbeceanu a explicat că pavilionul la care s-a produs incendiul era unul recent renovat şi că lucrarea ar fi avut loc după toate standardele cerute. „Din informaţiile pe care le-am obţinut la faţa locului în acel pavilion nu erau probleme de încălzire.

Din fericire, sistemele anti-incendiu au funcţionat şi în momentul în care s-a declanşat incendiul instalaţia electrică şi instalaţia de aprovizionare cu oxigen au deconectate automat şi în felul acesta s-a putut evita o tragedie de şi mai mari proporţii.

În urma renovării pavilionului toate sistemele au fost schimbate şi erau după standardele cerute de normele în vigoare”, a mai afirmat Traian Berbeceanu.

Ce au spus asistentele și infirmierele de la Matei Balș

Doar că, la câteva ore distanță, situația avea să se schimbe. Procurorii și polițiștii au început audierea personalului medical de la Institutul Matei Balș și răspunsurile au indicat o cu totul altă variantă față de cea prezentată de prefect. Conducerea spitalului bucureștean l-a chemat pe avocatul Constantin Durgheu pentru a asista la audieri și acesta nu a ezitat o clipă.

„Este evident că nu se poate discuta despre culpa cadrelor medicale. Reacția lor a fost promptă. A fost un incident nefericit. Infirmierele, în primul rînd, că ele au fost primele care au luat contactul cu focul, au avut o reacție promptă iar una dintre ele a avut chiar și prezența de spirit de a opri alimentarea cu oxigen. Dacă nu se oprea alimentarea cu oxigen aveam o explozie mare,

Una din cele două infirmiere a sărit cu o pătură să stingă focul care se afla pe nefericitul pacient. Cealaltă a decuplat instalația de oxigen, este evident că au avut o reacție promptă.

Mai departe, una în stânga, una în dreapta au fugit după extinctoare știind că la capetele culoarului se aflau extinctoarele, deci au făcut exact ce trebuiau să facă. Este evident că au fost corect instruite. Într-o asemenea situație de stres, deși era normal să se piardă, că sunt infirmiere și orice om normal s-ar fi pierdut, ele s-au descurcat perfect”, a zis Constantin Durgheu, avocatul spitalului.

Declarația acestuia contrazice total ceea ce a prezentat Traian Berbeceanu. Nu sunt singurele lucruri care se bat cap în cap în incendiul de la Matei Balș. FANATIK a scris AICI despre contrele dintre aparținătorii pacienților și autorități.

Ce a spus și șeful DSU, Raed Arafat

Şeful DSU Raef Arafat a declarat că intervenţia în cazul incendiului de la Institutul Matei Balş a decurs foarte bine şi a precizat că existau 280 de locuri în diferite secţii ale spitalelor unde puteau fi transferaţi pacienţii, însă a fost necesar transferul numai pentru 53 de persoane. El a adăugat că nu doreşte să speculeze asupra cauzei incendiului, fiind o anchetă în desfăşurare.

„La ora 5.05 a fost anunţul telefonic dat de un incendiu. Au fost la faţa locului echipele de intervenţie. La 5.14, ISU a declanşat planul roşu şi au fost anunţaţi inclusiv colegii de la Floreasca, mobilizaţi oameni de la UPU, de la ambulanţă, s-a ajuns la 238 de ambulanţe de la SMURD, 15 ambulanţe de la Serviciul de Ambulanţă.

ISU a trimis şi microbuze ca să evacueze pacienţii care nu necesită targă. Au fost evacuate 53 de persoane de la alte spitale, iar diferenţa până la 102 o reprezinţă persoanele, din păcate, decedate, şi ceilalţi pacienţi rămaşi la Matei Balş. D

in punctul meu de vedere intervenţia a decurs foarte bine şi nu pot decât să felicit colegii de la ISU, SMURD Floreasca, de la Serviciul de Ambulanţă. Când am ajuns la faţa locului am găsit un loc de intervenţie bine organizat şi coordonat corect în cursul intervenţiei”, a afirmat Raed Arafat la Digi 24.