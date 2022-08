Cum se curăță rapid rosturile de la gresie și faianță. Trucul pe care trebuie să-l știe orice gospodină

Rosturile de la gresie și faianță se curăță destul de ușor dacă folosești un truc simplu și ieftin, iar rezultatele vor fi rapide.

În general, gresia și faianța se curăță destul de ușor dacă se folosesc soluții de . În schimb, rosturile dintre plăcile ceramice se curăță destul de greu, lucru care poate fi o adevărată bătaie de cap pentru gospodine.

Chitul dintre rosturi de murdărește, iar în timp capătă un aspect neplăcut și este aproape imposibil de curățat. Din fericire, există o metodă care te-ar putea ajuta să scapi de această problemă.

Recent, în mediul online a apărut un truc pentru a curăța rosturile mult mai simplu și rapid, iar oamenii au fost uimiți de rezultate.

O gospodină a dezvăluit un truc foarte util pe contul său de TikTok, acolo unde postează adesea astfel de lucruri. Femeia le-a arătat urmăritorilor trucul pe care l-a descoperit întâmplător, dar care a dat cele mai bune rezultate.

Pentru a curăța rosturile de la gresie și faianță ai nevoie de o mătură cu peri mici, ca la o perie, și de niște tălpici care imită mopul.

Pentru a curăța chitul se pulverizează degresant pe rosturi. Acesta se lasă să acționeze timp de câteva minute, apoi se folosește pentru a freca rosturile. Surplusul de soluție se curăță, iar rosturile vor arăta mult mai bine.

