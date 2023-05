Cum se dă de gol Vasile Ceterașu când face o prostie! Soția ”îl miroase” imediat: ”Nici nu pot să am pretenții de la el”

Soția lui Vasilică Ceterașu, Amalia Ursu, a recunoscut că soțul ei nu prea îi cumpără flori. Doar la ocazii speciale sau dacă mai face câte o “dandana”. Cu toate acestea, are Amalia ac de cojocul artistului. În exclusivitate pentru FANATIK, Amalia Ursu a povestit cum îl pedepsește pe soțul ei.

Soția lui Vasilică Ceterașu recunoaște "El nu prea îmi cumpără flori, doar dacă face vreo prostie"

Amalia Ursu dă tot din casă. Soția lui Vasilică Ceterașu spune că obișnuiește să își cumpere des flori singură. Și chiar dacă și i-a spus în repetate rânduri și soțului lucrul acesta, el îi aduce flori doar la ocazii speciale. Iar printre acele ocazii speciale se numără și dățile în care mai face câte o boacănă și încearcă să-și spele păcatele în fața soției cu flori.

“Eu îmi cumpăr des flori singură. Dacă merg pe undeva și văd pe drum o florărie sau femei care vând flori la colț de stradă, mă opresc și îmi cumpăr flori. Îmi plac foarte mult florile. Vasilică îmi cumpără, dar numai la evenimente speciale. Dacă e ziua mea, de ziua femeii sau îmi mai ia flori când face câte o prostie, ca să îl iert.

Dar nu îmi ia așa zilnic, sau fără să fie vreo ocazie mai deosebită. Tocmai de asta eu de fiecare dată când mă duc la piață, iau roșii, castraveți și dacă văd flori acolo, îmi iau. Mai ales liliac acum, că e perioada lui, îmi place tare mult să am în casă. Mie cel mai mult îmi plac trandafirii și bujorii, Vasilică știe.

Acum, eu nici nu pot să am pretenții de la el, pentru că nu i-am spus că vreau să-mi aducă mai des flori. Dar cu toate astea, el știe că îmi plac mult de tot florile. Că așa și eu știu că lui îi place pepenele și eu dacă mă duc undeva, mereu îi cumpăr lui”, a declarat Amalia Ursu pentru FANATIK.

Cum îl “pedepsește” Amalia pe Vasilică Ceterașu “I-am luat o mătură”

Și dacă Vasilică nu prea îi intră soției în voie așa cum ar vrea ea, Amalia are ac de cojocul lui. De data aceasta, artista l-a pus la “coada măturii”, ca să-și mai curețe din păcate. Un cadou inedit, dar cu subînțeles. Întrebarea e, folosește Vasilică mătura făcută cadou de soție, sau tot pe Amalia cade sarcina aceasta?

“Eu l-am surprins pe el cu pepene, dar i-am făcut un alt cadou interesant. I-am luat o mătură. Problema este că tot eu cred că voi ajunge să o folosesc. Eu îl mai pun la treburile casnice.

Trebuie să mă ajute, nu are încotro. Până acum ceva vreme nu prea îl puneam să mă ajute, dar acum nici nu încape discuție. Ideea e că el nu zice nu. Face ce îl rog, dar face prost, ca să nu îl mai pun altădată, ca să scape. Ăsta e secretul lui”, a mai adăugat Amalia, soția lui Vasilică Ceterașu.

Amalia Ursu scoate artileria grea: “Am zis că îi dau ceapa de cap!”

La treburile gospodărești Vasilică se mai “fofilează”, dar Amalia nici că se lasă. Îi plătește cu aceeași monedă. Doar că moneda în cazul celor doi este…ceapa. Artista luptă chiar cu armele soțului și l-a pus la punct imediat. A fost nevoită să facă un compromis, dar până la urmă, a fost totul în favoarea ei.

“Eu nu mâncam ceapă deloc, era prea iute, nu mâncam deloc. Vasilică știa că mie nu îmi place mirosul de ceapă și parcă făcea intenționat. Mânca ceapă și venea la mine să mă sărute. Am zis că îi dau ceapa de cap! Dacă tot am văzut că nu ia măsuri deloc și continuă să mănânce, am zis lasă că i-o fac și eu lui.

Am început să mănânc și eu ceapă și a început să-mi și placă. După ce am mâncat ceapă m-am dus lângă el și i-am spus că trebuie să vorbim. El și-a dat seama că am făcut intenționat, dar s-a mirat că am mâncat așa ceva.

Eu sunt mai pretențioasă, așa, la mâncare. Spre exemplu, nici salata boeuf nu-mi plăcea deloc, până am mâncat într-o zi din greșeală și a devenit felul meu de mâncare favorit”, a mai spus Amalia Ursu pentru FANATIK.