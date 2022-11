Cum se dau peste 300 milioane euro pentru rețeaua de termoficare a Capitalei. Un contract s-a scumpit cu 29 milioane de euro

Primăria Municipiului București (PMB) a obținut, în 2021, o finanțare europeană nerambursabilă din partea Comisiei Europene, în valoare de 216 milioane de euro, destinată reabilitării unei părți din rețeaua primară care transportă agentul termic în Capitală. Pe 21 ianuarie 2022, PMB a postat un anunț de participare pe platforma achizițiilor publice, obiectul licitației fiind „Reabilitatea sistemului de termoficare al municipiului București”.

Vor fi reabilitați 210 kilometri din rețeaua de termoficare

Valoarea totală a contractului a fost de 1.169.700.000 lei fără TVA, adică aproximativ 238 milioane de euro. Nicușor Dan, primarul Bucureștiului, a anunțat că diferența de bani dintre suma primită de la Comisia Europeană și valoarea totală a contractului va fi acoperită prin împrumuturi: „Pentru restul, o să mergem pentru un împrumut. E posibil ca pentru o parte din rest să avem, de asemenea, bani europeni. Este vorba de contracte de proiectare și execuție. Termenul de finalizare este de 4 ani. Imediat ce vom semna va începe proiectarea și lucrările vor începe în primăvara anului viitor”.

Proiectul de reabilitare , cu o lungime totală de 210 kilometri. Primul lot, magistrala II Sud, cu o lungime de 46 km, a fost scos la licitație pentru 264 milioane lei fără TVA. Al doilea lot, Magistrala II-III Grozăvești, de 36 km, a fost scos pentru 168,3 milioane lei. Al treilea lot, magistrala V Grozăvești, de 32 km, pentru 228,1 milioane lei. Al patrulea lot, magistrala Progresu-Berceni, de 50 km, pentru 275,3 milioane lei. Al cincilea lot, format din Magistralele II Sud, II-III Grozăvești, V Grozăvești, Progresu-Berceni, II Vest, I-II-III Vest, de 48 km, a fost scos la licitație pentru 234 milioane de lei.

Puține firme au depus oferte, din cauza scumpirii materialelor de construcții, astfel că licitația ce trebuia să aibă loc în luna august nu s-a finalizat. Procedura a fost reluată, însă valoarea contractului a crescut la 1.310.201.703,82 lei fără TVA, adică aproximativ 270 milioane de euro. Față de prețul inițial, contractul s-a scumpit cu 140.501.703,82 lei, adică cu aproximativ 29 milioane de euro.

Platforma achizițiilor publice, e-licitatie.ro, consultată de FANATIK, arată că contractele pentru cele cinci loturi au fost semnate pe 1 noiembrie 2022. Lotul 1 a fost adjudecat pentru 257.313.061,01 lei, al doilea lot pentru 300.187.509,8 lei, al treilea pentru 168.150.000 lei, al patrulea pentru 315.951.133,01 lei, iar al cincilea lot pentru 268.600.000 lei. Contractanți sunt firmele Elsaco Electronic, Sicor SRL, Energomomontaj, Constructii Erbasu, Consix Constructii SRL, iar pentru fiecare lot există și firme subcontractante.

Termoenergetica dă 34 milioane de euro pe demontarea și înlocuirea conductelor

Aceasta nu este singura investiție care vizează rețeaua de termoficare a Bucureștiului. Compania de termoficare Termoenergetica a postat pe SEAP un anunț de participare pentru licitația care are ca obiect “Lucrări de demontare și de înlocuiere a conductelor”, valoarea contractului fiind de 156.753.394,29 le fără TVA. Pe 19 august 2022 s-au semnat șapte acorduri cadru, în funcție de diametrul nominal al conductelor, care variază între 200 și 1.000 mm.

Ulterior, s-au mai semnat patru contracte subsecvente, de 2.466.884,18 lei (pe 30 septembrie), 1.305.892,47 și 3.698.635,37 lei (pe 13 octombrie) și de 1.764,799,1 lei (pe 31 octombrie 2022). Valoarea totală a acestor contracte subsecvente este de 9.236.211 lei, astfel că valoarea contractului a ajuns la 165.989.605,41 lei, adică aproximativ 34 milioane de euro.

Termoenergetica a mai semnat, pe 9 octombrie 2022, conform platformei e-licitatie.ro, consultată de FANATIK, un contract în valoare de 2.327.740 lei pentru țevi și fitinguri. De asemenea, pe 13 octombrie 2022 a încheiat un acord cadru în valoare de 12.767.338,2 lei pentru lucrări de intervenții în caz de avarii/reparații la conductele de agent termic.

Bucureștiul are aproape 4.000 kilometri de conducte de transport al energiei termice

Valoarea totală a acestor contracte încheiate anul acesta de PMB și Termoenergetica este de 1.491.286.387,43 lei, adică aproximativ 305 milioane de euro. Sistemul de transport al energiei termice din București este format din 954 km de conducte în rețeaua primară și din 2.963 km în rețeaua secundară. În ultimii ani au fost reabilitați 100 de kilometri din rețeaua primară, adică doar 10% din lungimea acesteia. Pentru anul 2022, planul era să se mai reabiliteze 50 de kilometri din rețeaua primară, dar din cauza războiului din Ucraina, ar putea fi realizați doar 30-35 kilometri.

Nicușor Dan a făcut, zilele trecute, un apel la Guvern, . „Am achitat o factură de 115 de milioane de lei, ceea ce reprezintă subvenţia plătită de Municipalitate pentru gigacalorie pentru lunile aprilie, mai, iunie, iulie şi august 2022. În acest moment am ajuns la zi cu plăţile aferente subvenţiei pentru termie. Vom încheia anul 2022, aşa cum s-a întâmplat şi în 2021, cu subvenţia plătită integral. Din diferenţele între preţul real şi şi tariful stabilit de ANRE s-au acumulat în perioada 2020-2022 aproximativ 600 de milioane de de lei. Pentru această sumă nu avem bani în buget, aşa cum am avertizat încă din octombrie 2021. Fac din nou un apel la Guvern să sprijine Capitala pentru a putea trece cu bine de această iarnă”, a spus primarul Bucureștiului.

“Reamintesc că banii pe care Primăria Capitalei i-a plătit pentru termie au fost în jur de 700 de milioane de lei pe an în perioada 2011-2020; în 2021 am plătit 950 de milioane de lei pe an, iar anul acesta 1,5 miliarde de lei, dublu faţă de cât se plătea până în 2020. Mai mult nu putem achita. Bucureştiul are tot atâtea apartamente cât au toate celelalte unităţi teritorial-administrative din România la un loc, 550.000. Pentru Bucureşti, ajutorul de la Guvern a fost de 15 milioane, pentru celelate UAT-uri 800 de milioane. Nu este vorba doar de sistemul de termoficare, ci este vorba şi de sistemul de aprovizionare cu energie electrică pentru Bucureşti, care nu poate să fie suplinit din altă parte. Funcţionarea Termoenergetica şi a ELCEN-ului este o necesitate şi pentru asta sunt convins că, împreună cu Executivul, vom găsi soluţii”, a încheiat Nicușor Dan.