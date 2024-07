Cum se descurcă băiatul Ioanei Tufaru la școală. Copilul a fost refuzat de 4 școli din Capitală

Cum se descurcă Ioanei Tufaru la școală. Copilul a fost refuzat de 4 școli din Capitală. Fiica regretatei artiste Anda Călugăreanu a dezvăluit care sunt materiile care îi plac micuțului, dar și unde nu excelează.

Care este situația școlară a fiului Ioanei Tufaru la ore. Băiatul a fost respins de 4 instituții de învățământ din București

Care este situația școlară a fiului Ioanei Tufaru la ore. Băiatul a fost respins de 4 din București. A întâmpinat foarte multe probleme și în momentul în care a decis să îl înscrie pe cel mic la grădiniță.

ADVERTISEMENT

Din fericire, a reușit să-l ducă pe copil la școală. A terminat clasa pregătitoare și din toamnă va fi clasa I, printre materiile preferate de cel mic fiind limba română, limba engleză și religia. La matematică nu se descurcă tocmai bine.

„E bine la școală, îi place limba română, limba engleză, religia ….nu îi place matematica. Nu, colegii nu știu, plus că eu nu mă consider vedetă. În plus, colegii sunt mici, abia dacă știu să scrie și să citească.

ADVERTISEMENT

Plecăm la mare, la Eforie Nord, al doilea an deja …Stăm 4 -5 zile! Am pus 2000 de lei deoparte pentru vacanță. Normal, așa se întâmplă mereu și, iar spun, se poate sta la mare și cu bani puțini”, a spus Ioana Tufaru pentru .

Ioana Tufaru, refuzată de 4 instituții de învățământ

Ioana Tufaru a întâmpinat mai multe probleme atunci când a mers să-și înscrie copilul la școală. Fiica regretatei Anda Călugăreanu a spus care a fost motivul pentru care a fost refuzată de 4 instituții de învățământ.

ADVERTISEMENT

Micuțul a terminat clasa pregătitoare, însă nu înainte ca mama lui să facă mai multe demersuri în acest sens. În urmă cu aproape un an spunea că locuiește în sectorul 6, însă are domiciliul în sectorul 3, la socrul său.

În plus, în actele de identitate este trecută Tufaru, după regretatul său tată, pentru că nu a luat numele partenerului de viață. Pentru a se numi Mardare trebuia să facă mai multe drumuri la poliție și la alte instituții.

ADVERTISEMENT

„A urmat școala, unde patru școli m-au refuzat și m-au trimis să înscriu copilul în Sectorul 3, acolo unde este adresa mea din buletin. Noroc ca prin bunăvoința cuiva s-a putut să-l înscriu și în Sectorul 6.

M-am dus în prima zi de înscriere, cu toate actele pregătite să-l înscriu la școală. Patru școli m-au refuzat. Mă luase plânsul! Am plecat plângând pentru că nu mai știam ce să fac.

Era foarte greu să merg cu copilul din Militari unde stăm în Sectorul 6, până în Titan care este Sectorul 3. Am zis o excepție se poate face. Dacă nu as fi reusit nici aici, m-a fi dus la Inspectoratul Școlar”, a spus Ioana Tufaru pentru .