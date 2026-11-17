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Plecat din fotbalul românesc în această vară, după expirarea contractului cu Rapid București, Elvir Koljić a lăsat în urmă o amprentă puternică marcată de ani de lupte în prima divizie, trecerea sa în străinătate stârnind interesul suporterilor care i-au urmărit evoluțiile de-a lungul stagiunilor petrecute sub comanda cluburilor din Superligă.

Noua provocare a bosniacului Elvir Koljic: transferul la Iraklis și primele meciuri în Grecia

Atacantul bosniac a ales să își continue cariera în Grecia, unde a fost prezentat oficial ca noul jucător al celor de la Iraklis Salonic. , unde a căutat constant să își recâștige forma de golgheter. În actuala stagiune a Superligii Greciei, vârful de 31 de ani a bifat primele prezențe oficiale în tricoul alb-albastru al lui Iraklis, căutând să devină omul de bază din ofensivă. Pentru Koljić, mutarea reprezintă un nou început după perioadă lungă în România, timp în care a adunat peste 180 de meciuri oficiale în Superligă și a cucerit un trofeu al Cupei României.

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Cifre modeste în Grecia pentru Elvir Koljic: niciun gol marcat în primele etape pentru Iraklis

Aventura din campionatul elen nu a începutfoarte bine pentru bosniac, care a semnat cu Iraklis Salonic pe 25 iulie 2026, din postura de jucător liber de contract. În actuala stagiune a primei ligi din Grecia, Koljić a strâns 5 apariții (dintre care trei ca titular, contra lui Volos, Asteras Tripolis și Atromitos, și alte două din postura de rezervă, cu AEK Atena și Kifisia), acumulând aproximativ 270 de minute pe teren fără să reușească însă să își treacă numele pe lista marcatorilor.

Mai mult, vârful cu talie de 1,94 metri nu a reușit niciun șut pe spațiul porții în acest debut de sezon la gruparea din Salonic, bifând doar un cartonaș galben în remiza cu Volos (1-1). Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a fotbalistului în vârstă de 31 de ani a ajuns în prezent la 650.000 de euro, fiind al patrulea cel mai valoros jucător din lotul lui Iraklis.

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Bilanțul lăsat în urmă de Elvir Koljic în SuperLiga, la Universitatea Craiova și Rapid

Plecarea din România a încheiat o etapă importantă a carierei lui Koljić, care a părăsit Giuleștiul cu un bilanț de 7 goluri și 3 pase decisive în 46 de meciuri disputate în tricoul Rapidului (printre care și o „dublă” memorabilă într-un derby cu FCSB, scor 2-2). Per total, în Superliga României, bosniacul a lăsat în urmă cifre solide: 37 de goluri și 9 assist-uri în 132 de apariții, cele mai bune momente , unde a punctat de 46 de ori în 168 partide.