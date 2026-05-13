Cum se descurcă în afaceri soția lui Sorin Grindeanu. La ce nivel au ajuns datoriile firmelor de imobiliare în care e implicată Mihaela

ADVERTISEMENT

Sorin Grindeanu (52 de ani), președinte al PSD și al Camerei deputaților, a jucat un rol decisiv în moțiunea cenzură din 5 mai, împotriva guvernului Ilie Bolojan. În prezent se discută despre mai multe scenarii de guvern, iar printre acestea s-a amintit și varianta ca Sorin Grindeanu să devină premier. Grindeanu a afirmat, la începutul acestei săptămâni, că nu ar refuza să preia funcţia de prim-ministru, dacă o decizie în acest sens ar fi adoptată de PSD, într-un cadru ”lărgit”, aşa cum s-au luat şi alte decizii în partid.

Ce salarii a încasat soția lui Sorin Grindeanu

„I-am învăţat pe colegii mei, eu şi ceilalţi din conducere, în ultimul an, ca deciziile în partid să le luăm lărgit. Că e opoziţie, când avem scenariile clare în faţă, că e guvern minoritar, că e parte dintr-o coaliţie unde PSD-ul nu are prim-ministru, în acelaşi mod vom lua decizia. Ar fi o anticipare pe care nu doresc să o fac. Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic”, a declarat Sorin Grindeanu, care a mai menţionat că PSD nu îşi doreşte un guvern condus de un prim-ministru tehnocrat.

ADVERTISEMENT

Sorin Grindeanu este căsătorit cu Mihaela Teodora (50 de ani), cu care are doi copii, pe Mihai și pe Sofia. Soția lui Grindeanu, care locuiește la Timișoara, s-a ocupat de-a lungul timpului de mai multe afaceri. Ea a fost farmacist și diriginte de farmacie la Duofarm SRL, firmă prin care se derula activitatea unei farmacii din Timișoara. Potrivit declarației de avere a lui Sorin Grindeanu din 2016, consultată de FANATIK, Mihaela Grindeanu a încasat 5.269 lei de la firmă. La Duofarm SRL, Teodora Grindeanu deţinea 49% din părți sociale, iar Tiana Taropa, 51 %.

În 2017, Mihaela Grindeanu a fost manager la Duofarm SRL, încasând 16.262 lei, , iar în 2018 a câștigat 12.873 lei ca manager și 77.900 lei dividende de la Duofarm. În declarația de avere din 2020 se află ultima referință la Duofarm SRL, când s-a notat că soția lui Grindeanu a primit 17.007 lei ca manager. Conform datelor de la Ministerul de Finanțe, Duofarm SRL, care a fost înființată în 2004, și-a încetat activitatea în 2022, când s-au raportat cifra de afaceri zero și o pierdere de 182.101 lei.

ADVERTISEMENT

În precedenții trei ani, 2019, 2020, 2021, firma înregistrase de fiecare dată pierderi, deficitul total fiind de aproximativ 600.000 lei. Cel mai bun an al Duofarm SRL a fost 2016, când s-a bifat un profit net de 405.540 lei, la o cifră de afaceri de 1,26 milioane lei. Conform declarației de avere a lui Sorin Grindeanu din 2020 reiese că Mihaela Grindeanu a devenit manager la o altă firmă, M & S Mega Play SRL, prin care se derula activitatea unui spațiu de joacă pentru copii, pentru care a încasat 9.796 lei.

ADVERTISEMENT

Mihaela Grindeanu s-a asociat cu nepotul lui Marcel Ciolacu

Ulterior, Mihaela Grindeanu a câștigat, ca manager al firmei, 8.313 lei, 4.151 lei, 7.572 lei și 8.274 lei, conform declarațiilor de avere din 2021, 2022, 2023, respectiv 2024. Firma a fost înființată în 2019 și a avut doar doi ani când s-a înregistrat profit, 2022 (78.794 lei, la o cifră de afaceri de aproximativ 390.000 lei) și 2023 (87.975 lei, la o cifră de afaceri de 640.915 lei). Ultimele date de la Ministerul de Finanțe, valabile pentru 2024, arată că firma a bifat o pierdere de 27.769 lei la o cifră de afaceri de aproape 620.000 lei, în condițiile în care datoriile, la finalul acelui an, erau de 223.344 lei.

ADVERTISEMENT

În declarația de avere din 2022, Sorin Grindeanu a notat că soția sa a fost și farmacist la Timi Farm SRL, cu un venit anual de 4.266 lei. Ulterior, Mihaela Grindeanu a încasat 3.380 lei, conform declarației din 2023. În 2021, Mihaela Grindeanu s-a orientat spre afacerile imobiliare, astfel că a devenit acționar la Comuncas SRL, specializată în lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezedințiale. Ceilalți doi acționari ai firmei sunt Mihai Ciolacu, nepotul lui Marcel Ciolacu, și Alina Cionca, soția lui Adrian Cionca, lider PSD în Timiș.

Comuncas SRL a cumpărat un teren de la marginea Timișoarei, în comuna Săcălaz. Ulterior, firma a finalizat 12 case de câte 95 metri pătrați, pe care la pus în vânzare, la prețul de 185.000 de euro, iar proiectul este evaluat la peste 2 milioane de euro, conform presei locale. În declarația de avere din 2024, Sorin Grindeanu a specificat că soția sa a încasat 0 lei ca acționar la Comuncas SRL. Firma a avut cifră de afaceri 0 în 2021, 2022 și 2023. În 2024, activitatea firmei a explodat, astfel că s-a înregistrat o cifră de afaceri de 4.276.014 lei, iar profitul net a fost de 297.000 lei.

ADVERTISEMENT

Ce rezultate financiare au avut în 2025 firmele imobiliare ale Mihaelei Grindeanu

Ultimele date de la Ministerul de Finanțe, valabile pentru 2025, arată că Comuncas SRL a bifat o cifră de afaceri de 1.032.000 lei, un profit net de 286.605 lei, în timp ce datoriile, la finalul anului, erau de 3.141.582 lei. În septembrie 2023, Mihaela Grindeanu a preluat integral , SC Store Next Image SRL, de la soții Adrian și Alina Cionca, patronii RPC Grup. Atât Comuncas SRL, cât și Store Next Image SRL sunt administrate de o altă firmă a familiei Cionca, RPC Assets Management SRL.

Store Next Image SRL a fost înființată în 2009, dar între 2010 și 2017 a raportat cifră de afaceri 0. În 2018, firma și-a reluat spectaculos activitatea, înregistrând o cifră de afaceri de 1,88 milioane lei și un profit net de 303.344 lei. Și în 2019 s-a bifat profit (aproximativ 300.000 lei, la o cifră de afaceri de 840.000 lei). În 2020, 2021 și 2022, firma a bifat pierderi totale de aproximativ 500.000 lei, iar cifra de afaceri s-a prăbușit de la 3,65 milioane lei în 2021 la 11.000 lei în 2022. De când Mihaela Grindeanu a preluat firma, Store Next Image SRL a revenit la cifră de afaceri 0, în 2023 și 2024.

Pierderea a fost de aproximativ 88.000 lei în 2023 și de 145.000 lei în 2024. Ultimele date de la Ministerul de Finanțe consultate de FANATIK arată că, în 2025, societatea comercială a înregistrat un profit net de 2.813 lei. În schimb, datoriile firmei au explodat, ajungând la 4.680.174 lei, în condițiile în care, la finalul lui 2024, acestea erau de 746.248 lei, iar în 2023 erau de 616.727 lei. Practic, la finalul lui 2025, cele două firme imobiliare în care e implicată Mihaela Grindeanu, Comuncas SRL și Store Next Image SRL, aveau restanțe totale de 7.821.756 lei, adică aproximativ 1,5 milioane euro.