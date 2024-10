Universitatea Craiova a dat patru jucători sub formă de împrumut doar în SuperLiga în sezonul actual. Formația din Cetatea Băniei a trimis jucători și la formații din Georgia, dar și în ligile inferioare din fotbalul românesc.

Cum se descurcă jucătorii împrumutați de Universitatea Craiova? Vârful transferat de Ivaylo Petev nu înscrie nici în Georgia

a dat mai mulți jucători sub formă de împrumut în sezonul actual. Costel Gâlcă are 27 de fotbaliști în lotul „alb-albaștrilor”, ceea ce înseamnă ca mulți dintre ei ar fi avut puține minute de joc în ediția aceasta din campionat dacă ar fi rămas să joace în Bănie.

Varianta împrumutului le oferă șansa fotbaliștilor să prindă mai multe minute, să acumuleze experiență și să revină în forță la gruparea din Cetatea Băniei. FANATIK vă prezintă cum s-au descurcat jucătorii oltenilor până acum.

David Lazar a fost cedat la Gloria Buzău, iar în locul său la Universitatea Craiova a venit Relu Stoian. Portarul transferat de la Astra Giurgiu a devenit om de bază la formația lui Eugen Neagoe, fiind titular în patru partide în SuperLiga.

Portarul „alb-albaștrilor” nu a primit gol în partidele cu Farul Constanța și Oțelul Galați. David Lazar nu a reușit să țină poarta intactă și cu FCSB sau FC Botoșani, încasând câte trei goluri de la adversarele din SuperLiga.

Și Alexandru Ișfan este împrumutat de Universitatea Craiova la Gloria Buzău. Mijlocașul a jucat în 10 partide pentru formația din SuperLiga și chiar a reușit să înscrie un gol sub comanda lui Eugen Neagoe.

Alexandru Ișfan a marcat cu FC Botoșani și astfel a pus capăt seriei de meciuri fără gol marcat de la transferul la Universitatea Craiova. Până la meciul cu trupa lui Liviu Ciobotariu, mijlocașul oltenilor nu mai înscrisese de pe 16 decembrie 2022.

Jovan Markovic a fost urmărit de ghinion la FC Hermannstadt

Universitatea Craiova l-a împrumutat pe Jovan Markovic la FC Hermannstadt de la începutul sezonului. Totuși, atacantul „alb-albaștrilor” a jucat doar două reprize pentru sibieni, din cauza unei accidentări horror.

Claudiu Rotar a spus ce se întâmplat cum atacantul deținut de Universitatea Craiova la vremea accidentării: „În etapa a doua Jovan a făcut o alunecare și i-a rămas genunchiul sub el. După analize, dar și după ce am discutat și cu domnul Mihai Rotaru, am convenit împreună ca Markovic să meargă în Italia să se opereze la menisc.

Intervenția chirugicală o să fi suportată de către clubul nostru. Așa este normal și nu vreau să ne auzim alte vorbe. Am înțeles că recuperarea lui Jovan o să dureze o lună. Însă, chiar și așa, din păcate tot o să fim nevoiți să transferam încă un atacant”.

Alexandru Cîmpanu a fost și el cedat sub formă de împrumut la UTA Arad. „Marcel” a jucat în 10 meciuri pentru „Bătrâna Doamnă” și a înscris două goluri în tricoul trupei lui Mircea Rednic în tot atâtea apariții.

Jalen Blesa nu înscrie nici în Georgia! Un puști al Universității Craiova a marcat primul gol la seniori cu rivala FC U Craiova

Jalen Blesa nu și-a găsit liniștea nici la Dinamo Batumi. Atacantul transferat de Ivaylo Petev la gruparea din Cetatea Băniei în iarnă a fost cedat sub formă de împrumut în Georgia, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

în primele 10 meciuri jucat la Dinamo Batumi. Jalen Blesa a jucat 628 de minute pentru „gruzini”, însă nu și-a trecut în cont nicio realizare notabilă.

Jalen Blesa nu marchează în Georgia, însă puștii Craiovei din ligiile inferioare o fac. Robert Petculescu a înscris primul gol la seniori împotriva celor de la FC U Craiova 1948 în victoria cu 3-0 a celor de la CS Afumați. Și Denis Benga a marcat pentru Gloria Bistrița în ultima etapa din Liga 3.