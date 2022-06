Cum se descurcă Oana de când Viorel Lis este bolnav: ”Nu are răbdare să aștepte mult”

Blondina a spus cum se descurcă de când partenerul de viață este bolnav. Fostul politician nu mai are răbdare să stea la ușile cabinetelor medicale, motiv pentru care în ultima perioadă a ales să meargă la particular.

Oana Lis, dezvăluiri despre starea de sănătate a lui Viorel Lis. Cum se simte fostul edil al Capitalei

Oana Lis nu pleacă prea departe de casă și mereu are telefonul la îndemână. nu se plânge, chiar dacă este singura persoană care se ocupă de îngrijirea lui Viorel Lis, care de ceva vreme are probleme grave cu mersul.

„De când s-au accentuat problemele lui de sănătate, eu am mereu telefonul la mine și nu mă duc foarte departe de casă. Dacă mă sună și are nevoie de ceva, mă întorc imediat. Nu mă ajută nimeni cu Viorel, eu mă descurc singură.

Mă ajută Dumnezeu să fiu puternică și să mă descurc singură, nu am nevoie de nimeni. Nu sunt genul să mă plâng și să mă victimizez. Viorel este acum acasă, e așa și așa.

Mergem la doctor, la particular, atunci când avem nevoie, pentru că e mai ok pentru el așa, nu are răbdare să aștepte mult”, a mărturisit blondina pentru .

Oana Lis, momente emoționante alături de soțul ei

Oana Lis are foarte multe greutăți din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă fostul primar al Capitalei. Cu toate acestea , Viorel Lis, este cel care-i aduce vedetei liniște și momente emoționante în fiecare zi.

„Cel mai frumos moment este zilnic, de când e din nou acasă. Atunci când nu era acasă nu puteam să dorm deloc, erau televizorul și luminile aprinse, mă mai duceam pe la prietene, dar era foarte greu.

Eu dacă mă pun lângă Viorel în pat, adorm în două secunde. Și el la fel. Eu dacă stau în brațele lui Viorel, pe pieptul lui, adorm imediat. Pe pieptul lui este locul meu preferat din lume!

Dacă sunt agitată nu pot să adorm și asta este momentul nostru zilnic, mă liniștește. Sunt ca un copil, mă conectez cu el ca de la suflet la suflet”, a completat blondina, mai arată sursa citată mai sus.